9년차 웹소설 작가인데 '문학 상주작가' 지원은 못한다

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지난 봄, 나는 도서관 취업에 실패했다. 문학상주작가 지원에 떨어진 것이다. 문학상주작가는 문화체육관광부와 한국문화예술위원회가 작가를 도서관 같은 문학 시설에 상주시키는 사업이다. 문학상주작가는 해당 시설에서 7개월간 고용되어, 프로그램 등을 진행하게 된다.
나는 면접 단계까지 가지 못하고 서류에서 떨어졌고, 사유는 통보되지 않았다. 원래 알려주지 않으니 서운할 일은 아니었다. 활동계획서가 부실했을 수도 있고, 이력이 모자랐을 수도 있다. 이상한 것은 넉 달 뒤인 최근 '문학상주작가 탈락기'를 쓰려다가 발견했다. 이상한 건 내 서류가 아니라, 제도의 서류였다.
웹소설을 가르칠 수 없는 웹소설 작가
문학상주작가는 조건이 좋다. 근로계약, 월급, 4대 보험, 주 5일 40시간 근무에 하루 2시간의 집필 시간 보장. 9년을 프리랜서로 산 사람에게 '고정 월급'과 '4대 보험'이라는 여덟 글자가 어떻게 읽히는지는 길게 설명하지 않겠다. 물론 어릴 적부터 도서관을 좋아했고, 해보고 싶은 프로그램이 많았던 이유도 있지만, 그래도 내가 지원서를 넣게 만든 데에는 이 근무 조건이 컸다.
지원서를 쓸 때, 주 활동 장르를 고르는 항목에는 시/시조, 소설, 희곡, 수필, 평론, 아동문학이 있었다. 내가 9년 동안 쓴 웹소설의 칸은 없었다. 잠시 고민하다가 '소설'에 표시했다. 그런데 '개인 작품집 발간 정보' 란의 장르 칸은 자유 기입이라, '웹소설 작가'인 나는 당연히 '웹소설'이라고 적었다. 적고 보니 이상했다. 선택지에는 없는 이름이, 자유 기입란에는 들어갈 수 있었다.
데뷔 작품과 날짜를 쓰는 '창작활동 시작' 란은 더 이상했다. 인정되는 시작은 신춘문예 당선, 문학상 수상, 문예지 발표, 문장웹진이나 주간 문학동네 같은 문학전문 웹진 발표 등이다. 같은 인터넷 연재인데 웹소설 플랫폼은 목록에 없다.
나는 인터넷 플랫폼 연재로 데뷔했다. 그러나 해당되는 항목이 없어 활동 구분은 '판매·유통을 목적으로 하는 문학 개인작품집 발간'을 선택하고, 연재 시작으로부터 2년이나 지나 이북으로 출간된 날짜를 데뷔일로 써넣었다. 서류상 시간으로 내 작가 인생은 2년 늦게 시작된 셈이다.
'문학상주작가 탈락기'를 쓰려고 마음 먹은 뒤 문학상주작가 사업의 공식 안내 페이지를 둘러보았다. 그런데 지원서를 쓸 당시에는 놓친 FAQ에 이런 항목이 있었다.
Q. 웹소설 작가의 경우 지원사업 자격조건이 되나요?
A. 문학상주작가 지원사업은 기초예술 문학장르를 지원하기 위한 사업입니다. 웹소설, 시나리오(영화·드라마), 웹툰 등의 장르는 지원 대상이 아님을 알려드립니다.
작품집도 출판사를 통한 실물 단행본만 인정되며, 전자책으로만 출간한 경우는 신청이 불가하다고 적혀 있었다. 나는 내 서류를 떠올렸다. 내가 2년을 손해보고 적은 2019년조차, 이 기준대로라면 시작이 아니었다. 결과적으로 나는 면접에서 경쟁자에게 밀린 정도가 아니라, 애초 웹소설 경력으로는 지원 자격을 얻을 수 없는 사람이었던 것이다.
흥미로운 것은 문학 도서의 정의였다. 인정되는 문학 도서란 ISBN 부가기호 셋째 자리가 8, 곧 '문학'으로 분류된 도서다. 확인해보니 내 전자책의 부가기호는 05810이었다. 셋째 자리가 8이다. 국가의 서지 체계에서는 내 소설을 문학으로 분류하고 있었다. 다만 종이가 아니었을 뿐이다.
처음에는 이것이 '웹소설을 문학으로 인정하느냐'의 문제처럼 보였다. 그런데 취재를 이어가면서, 제도가 긋고 있는 선은 조금 다른 곳에 있다는 것을 알게 됐다.
문학상주작가 매칭 페이지에서 경기도교육청 의정부도서관이 상주작가에게 바라는 청소년 프로그램은 '웹소설 기반의 문화놀이터 인식 확산'이었다. 희망 사유에는 '학생들의 흥미가 높은 웹소설 창작을 지원하여 도서관을 즐거운 문화 공간으로 인식'시키고 싶다고 나와 있었다.
웹소설 프로그램을 희망하면서 웹소설 경력으로는 지원할 수 없는 이유가 무엇인지 궁금해 의정부도서관에 직접 문의했다.
관계자의 설명에 따르면, 공모 단계의 프로그램 계획은 확정된 것이 아니라 대략적인 방향 설정이라고 했다. 어떤 작가가 선정될지 알 수 없는 상태에서 지역 주민과 청소년을 대상으로 한 프로그램의 방향을 먼저 제시하고, 작가 선정 후 협의를 통해 구체적인 프로그램을 수정한다고 설명했다.
그렇다면 왜 웹소설 작가는 애초에 지원 대상에서 제외되는 걸까. 사업을 주관하는 한국문화예술위원회에도 서면으로 물었다.
위원회는 '문학진흥법'과 '문화산업진흥 기본법'에 따른 정부의 지원체계 구분을 이유로 들었다. '문학진흥법'은 시, 시조, 소설, 희곡, 수필, 아동문학, 평론 등을 문학의 범주로 두고 있는 반면, 웹소설을 포함한 콘텐츠 분야는 문화산업 지원체계에서 다뤄지고 있다는 설명이었다. 한국출판문화산업진흥원이나 한국콘텐츠진흥원 등이 웹소설 창작자의 육성·유통·해외진출 등을 산업적 측면에서 지원하고 있다는 것이다.
다시 법 조문을 들여다봤다. '문학진흥법'
의 문학 범주에는 '소설'이 포함돼 있고 열거는 '등'으로 끝난다. 위원회의 답변 역시 웹소설이 문학이 아니라고 말한 것은 아니었다. 결국 문학상주작가 사업에서 웹소설이 빠지는 이유는 정부의 지원체계에서 웹소설을 기초예술보다 문화산업의 영역에서 지원하고 있기 때문이라는 얘기였다.
전자책 단독 출간을 실적으로 인정하지 않는 이유에 대해서도 물었다. 위원회는 문학상주작가가 도서관, 문학관, 서점 등 지역의 오프라인 문학공간을 기반으로 운영되고, 실물도서의 전시와 열람, 낭독, 토론 등의 방식으로 작품과 주민을 연결하는 사업이라는 점을 이유로 들었다.
또 시설에서 웹소설처럼 특정 장르의 프로그램을 희망하더라도 시설의 프로그램 수요와 작가 자격요건은 '별개의 사항'이라고 설명했다. 둘이 일치하지 않을 경우에는 사업의 자격 기준을 우선 적용하고, 선정된 작가와 협의해 프로그램의 내용과 방향을 조정한다는 것이다.
내가 말하고 싶은 건, 그 경계가 지금도 적절한가 하는 것이다.
문학을 지원하는 기준과 문학상주작가의 기준
시장에서 자생하기 어려운 창작을 공공이 지키는 일은 필요하다. 기초예술과 문화산업을 구분해 서로 다른 방식으로 지원하겠다는 정책에도 나름의 이유가 있다. 그런데 문학상주작가는 창작지원금도, 생활비 융자도 아니다.
작가가 실제 문학공간에 상주하며 시민과 만나고, 프로그램을 운영하고, 사람들이 문학과 접촉할 기회를 만드는 사업이기도 하다. 그렇다면 '어떤 장르의 창작을 공적으로 지원할 것인가'와 '어떤 작가가 시민에게 문학을 매개할 수 있는가'를 반드시 같은 기준으로 나누어야 할까.
나는 상주작가 지원서 자기소개의 첫 문장을 이렇게 썼다. "이야기는 사치재가 아닌 필수재다." 웹소설을 현존하는 문학 분야 중 가장 대중 지향적인 분야로 소개했고, 대중성의 최전방에서 사람들과 소통하고 발맞추는 작가가 되고 싶다고 적었다.
상주작가를 구하는 도서관들의 홍보글에는 비슷한 문장이 반복된다. 도서관과 문학의 문턱을 낮춰 시민들의 접근성을 높이겠다는 것이다. 웹소설은 접근 문턱이 가장 낮은 문학 장르 중 하나다. 스마트폰만 있으면 언제 어디서든 읽을 수 있고, 연재와 독자 반응을 통해 대중과 긴밀하게 호흡해왔다. 적어도 시민이 이야기와 문학을 보다 쉽게 접하게 하는 일에는 웹소설 작가가 기여할 수 있는 영역이 분명히 있어 보인다.
실제로 의정부도서관이 청소년 프로그램으로 웹소설 창작을 떠올렸다는 사실도 그 가능성을 보여준다. 하지만 현행 제도에서는 그 프로그램을 가장 오래 경험한 사람일 수 있는 웹소설 작가가 웹소설 경력만으로 상주작가의 자격을 얻을 수 없다.
전자책 기준에서도 비슷한 의문이 남는다. 문학상주작가가 오프라인 공간에서 활동하고 실물 도서를 활용할 수 있다는 설명은 이해할 수 있다. 다만 그것이 작가가 과거에 낸 작품의 출간 형식까지 종이책이어야 지원 자격으로 인정할 수 있다는 이유를 충분히 설명하는지는 잘 모르겠다.
위원회 역시 창작 환경과 독자의 문학 향유 방식이 변화하고 있다는 점은 인정했다. 다양한 장르와 새로운 창작활동에 대한 현장의 의견을 살펴볼 필요가 있다며, 향후 유관기관과 협의해 지원 대상과 자격기준 조정 여부를 검토하겠다고 답했다.
나는 요즘 에세이를 쓰고 있다. 운 좋게 출판사와 계약할 기회를 얻었고, 내년 초에는 종이책으로 나올 예정이다. 그러면 내년 문학상주작가 사업에 다시 지원해볼 생각이다. 현행 기준대로라면 그때의 나는 '자격'이 생긴다. 종이로 나오는, 웹소설이 아닌 수필 장르의 책이니까. 9년 동안 쓴 수백 편의 소설이 하지 못한 일을 작은 책 한 권이 해내는 셈이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치북에도 실립니다.