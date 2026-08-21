9년차 웹소설 작가인데 '문학 상주작가' 지원은 못한다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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Q. 웹소설 작가의 경우 지원사업 자격조건이 되나요?

A. 문학상주작가 지원사업은 기초예술 문학장르를 지원하기 위한 사업입니다. 웹소설, 시나리오(영화·드라마), 웹툰 등의 장르는 지원 대상이 아님을 알려드립니다.

큰사진보기 ▲문학상주작가 자격 요건에 대한 문화체육관광부의 답변 ⓒ 문화체육관광부 관련사진보기

큰사진보기 ▲문학상주작가 자격 요건에 대한 문화체육관광부의 답변 ⓒ 문화체육관광부 관련사진보기

큰사진보기 ▲의정부도서관의 희망 상주작가 정보 ⓒ 문화체육관광부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치북에도 실립니다.