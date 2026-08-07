46년 만에... 대통령에게 처음 사과받은 '사북항쟁' 광부들 "이제서야"

"46년 간 갖은 투쟁을 했는데 이제야 국가에서 응답했다."
'사북항쟁' 노동자들이 46년 만에 처음으로 국가로부터 사과받았다.
이재명 대통령은 7일 사북항쟁, 삼청교육대 등 국가폭력 피해자들을 청와대로 초청해 "국가가 그동안 피해자들의 간절한 물음에 충분히 응답하지 못한 점에 대통령으로서 깊은 책임감을 느낀다"며 사과했다. 제3기 진실화해를위한과거사정리위원회(진화위) 출범이 초청의 계기가 됐다. (관련 기사 : 이 대통령 "과거사 정리, 다음 세대에 떠넘길 수 없다"
https://omn.kr/2jbxw)
이 자리에는 1980년 강원도 정선군에서 사북광산노동자대투쟁에 나섰다가 고문을 받았던 이원갑 사북항쟁동지회 명예회장도 있었다. 사북항쟁은 1980년 4월 21일 강원도 정선군 사북읍 동원탄좌에서 시작됐던 노동 항쟁으로, 당시 광부들은 열악한 노동조건 개선과 어용노조 퇴진을 요구했지만, 신군부는 이들을 잔혹하게 탄압했다. 이 명예회장은 동원탄좌 노조 대의원으로 노동 항쟁을 이끌었고 이후로도 광부들의 명예 회복을 위해 싸웠다.
그 외에도 '사북항쟁' 피해자들 5명이 오찬에 참석했다. 이 명예회장은 7일 오후 <오마이뉴스>에 "(오찬 자리에서) (사북항쟁) 대표로 '국가폭력에 내몰렸던 사북 광부들의 아픈 역사를 기억하고, 좋은 자리를 만들어준 대통령께 고맙다. 이 자리를 빌려 사북에도 밝은 빛이 비칠 것으로 믿겠다'고 말했다"고 밝혔다.
"'사북항쟁' 46주년 행사에 정부에서 참석하기를"
그는 "1980년 4월에 사건이 있고 46년이 됐다. 그동안 갖은 투쟁을 했는데 국가에서 이제야 응답했다"며 "우리(사북항쟁 광부들) 말고도 국가폭력 피해자들이 (청와대에) 많이 왔다. 사북을 포함해 피해자들이 구제받고, 고문에 의해서 일찍 사망한 이들의 가족이 혜택을 받을 날이 오기를 기대한다"라고 말했다.
그러면서 "대통령이 '과거사 사건에 대해서도 국가에서 관심을 갖고 처리하겠다'고 약속하더라. 지난해 국회에서도 사북(항쟁)에 대한 국가 사과 이행 촉구 결의안까지 통과됐으니 많은 것들이 해결되지 않을까"라고 기대감을 드러냈다.
지난 2006년 1기 진화위는 '사북항쟁' 피해자들을 조사해 국가에 사과를 권고한 바 있다. 이 명예회장은 "국민주권정부에서 부디 진화위의 권고 조치가 잘 이행됐으면 한다"며 "오는 10월 21일에 사북항쟁 46주년 행사에도 정부에서 참석하기를 바란다"고 말했다.
이어 이 명예회장은 "광부들이 힘이 없지 않나. 사람들이 관심을 많이 가져주셔서 힘이 나고 오늘처럼 투쟁도 성과가 있지 않았나 생각했다. 관심 가져주신 분들에게 고맙다"고 전했다.
이 명예회장은 22회 박종철 인권상을 수상한 6월에도 국가에 사과를 요구했다. 당시 이 명예회장은 "이 사건이 일어난 지 올해 46년째이지만, 여전히 국가의 사과가 없다"며 "국가에서 사과를 할 때가 됐다. 사과와 후속 조치가 빨리 이뤄져 피해를 입은 분들께 위로가 됐으면 한다"라고 밝혔다. (관련 기사 : 사북항쟁 주역이 국가에 남긴 소원... "여생 다하기 전에 사과 있기를"
https://omn.kr/2irmp)