인생의 매서운 바람 맞으셨나요? 울산바위 추천합니다

큰사진보기 ▲푸른 하늘 아래 거대한 웅장함을 드러내며 병풍처럼 펼쳐진 설악산 울산바위의 암봉 전경 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲신록이 우거진 계곡 건너편으로 아침 햇살을 받아 아득하게 빛나는 설악산 울산바위 암봉 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲계조암 앞마당에 자리한 흔들바위와 그 표면에 수많은 세월 동안 새겨진 역사적 음각 글씨들 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲깎아지른 수직 암벽 사이 데크 길과 자욱한 구름을 뚫고 솟아오른 울산바위 암봉 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲안개 속 울산바위 정상 덱 길을 거니는 등산객과 구름에 휩싸인 웅장한 화강암 봉우리 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲설악산국립공원사무소에서 설치한 풍화혈 안내판 ⓒ 김지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲울산바위 정상 암반 바닥에 깊게 파여 생성된 나지형 풍화혈과 그 안에 고인 물 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲울산바위 정상부에 펼쳐진 다채로운 모양의 풍화혈들과 바위 바닥 웅덩이들을 모아놓은 현장사진 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲정상에서 내려와 멀리 바라본 울산바위 모습 ⓒ 김지영 관련사진보기

한여름의 열기와 습기가 산기슭부터 묵직하게 깔린 지난 6일 이른 아침, 설악산 입구에 섰다. 나뭇잎 사이로 뚫고 나오는 아침 햇살은 이미 지면을 데우기 시작했고, 등산화 끈을 매는 순간부터 등줄기에는 미세한 땀방울이 맺히기 시작했다. 목표는 설악의 영봉 중에서도 단연 압도적인 위용을 자랑하는 울산바위다. ​저 멀리 푸른 하늘 아래 병풍처럼 둘러선 울산바위의 거대한 거암 군락이 눈에 들어왔다. 웅장한 바위 봉우리들은 아침 햇살을 받아 묵직하면서도 경건한 자태를 드러내고 있었다.계곡을 따라 오르는 길, 푸른 신록 사이로 소나무 향이 기분 좋게 맴돌았지만 오르막길이 시작되자 이내 숨이 턱끝까지 차올랐다. 배낭을 멘 등은 이미 축축하게 젖었고, 비 오듯 쏟아지는 땀방울이 눈가를 적셨다.등산로 옆 계곡의 맑은 물소리와 울창한 숲이 불어넣어 주는 미풍조차 가쁜 숨을 다 달래주지는 못했다. 하지만 발걸음을 멈출 수는 없었다. 땀을 훔치며 한 걸음 한 걸음 옮기는 계단 위에서, 비로소 내 안의 잡념들이 땀방울과 함께 씻겨 내려가는 기분을 느꼈다.얼마나 걸었을까. 울산바위 등산의 명물이자 단골 휴식처인 흔들바위(계조암)에 도착했다. 수많은 산객의 손때가 묻은 거대한 거암은 여전히 기묘한 균형을 잡은 채 사찰 앞마당을 지키고 있었다. ​바위 표면에 빽빽하게 새겨진 수많은 사람의 이름과 기원의 글귀. 수백 년 전 조선 시대 선비들부터 현대의 방문객에 이르기까지, 이 거대한 바위 앞에서 자신만의 흔적을 남기고 싶어 했던 열망이 바위 피부 위에 고스란히 깎여 있었다.흔들바위를 지나면서부터는 본격적인 수직 암벽 구간이다. 철제 덱 계단을 따라 오르는 길은 가파르기 그지없다. 거대한 바위벽을 옆에 두고 계단을 오를 때마다 발아래 펼쳐지는 풍경에 점점 아찔해졌다.어느덧 주변으로 희뿌연 산안개와 운무가 밀려들기 시작했다. 바위 봉우리 사이를 능숙하게 들이치고 빠져나가는 구름의 움직임에 울산바위는 시시각각 그 얼굴을 바꿨다. 마치 거대한 바위 거인이 구름옷을 갈아입는 듯한 경이로운 풍경이었다.계단 손잡이를 잡은 손에 힘을 주며 마침내 정상에 다다랐다. 사방이 가파른 절벽으로 둘러싸인 울산바위 정상. 동해 쪽에서 불어오는 영동지방의 거센 바람이 비 오듯 흘렀던 땀을 순식간에 식혀주었다.운무 속에서 자태를 드러낸 수직 암봉과 덱 길에 서서 아래를 내려다보니, 내가 걸어온 까마득한 시간과 길들이 구름 사이로 아른거렸다. 그리고 그곳에서 내 시선을 사로잡은 것은 거대한 전망뿐만이 아니었다. 바로 발아래 암반 표면에 뚫려 있는 기이하고 깊은 구멍들이었다.정상부 화강암 바위 바닥 곳곳에는 마치 인위적으로 깎아낸 듯 접시나 절구 모양으로 움푹 파인 구멍들이 어지럽게 늘어서 있었다. 어떤 곳은 빗물이 고여 자그마한 생태 웅덩이를 이루고 있기도 했다. ​국립공원 안내판에는 이 지형의 이름이 바로 '풍화혈(Weathering Pit / Tafoni)'이라고 적혀 있었다.안내판과 지질학적 자료들을 살피며 이 신비로운 구멍들의 내력을 알아봤다. 울산바위를 이루는 단단한 화강암은 중생대 백악기 지하 깊은 곳에서 마그마가 식어 형성된 바위다. 이 거대한 바위가 수억 년의 세월을 거쳐 지표면으로 노출되면서 미세한 균열, 즉 '절리'가 생겨났다.이 작은 틈새로 물과 바람, 그리고 동해에서 불어오는 염분이 침투하기 시작했다. 겨울철이면 틈새로 들어간 물이 얼었다 녹기를 반복하는 '동결 융해' 작용을 일으켰다. 물이 얼음이 되며 팽창하는 거대한 힘은 단단한 화강암 알갱이들을 잘게 부수어 떼어냈다. ​여기에 바닷바람의 염분이 바위틈에서 결정화되며 수직·수평으로 암석을 파쇄하는 '염풍화(Salt Weathering)'가 더해졌다. 화강암 구성 광물 중 상대적으로 약한 부위가 먼저 떨어져 나가는 '차별 풍화' 과정을 거치면서, 수천만 년에 걸쳐 이토록 매끄럽고 깊은 구멍들이 완성된 것이다.학술적으로 바위 수평면에 절구처럼 파여 물이 고이는 것을 '나지형 풍화혈(Pothole/Gnamma)'이라 부르고, 수직 암벽 측면에 벌집 모양으로 뚫린 구멍을 '타포니(Tafoni)'라고 부른다. 울산바위 전역은 그야말로 자연이 만든 거대한 지질 박물관이자, 오랜 지형 진화 역사를 보여주는 귀중한 지질유산 그 자체였다.움푹 파인 풍화혈 바닥에 맑은 빗물이 고여 하늘을 담고 있는 모습을 가만히 들여다보았다. 수억 년 동안 거센 폭풍우를 맞고, 매서운 동해 바람에 살점이 떼어 나가듯 단단한 암석이 파여 나간 자리였다. ​지질학의 눈으로 보면 그것은 단지 '차별 풍화의 결과물'일 뿐이지만, 인간의 눈으로 바라본 풍화혈은 마치 바위가 오랜 세월 견뎌낸 깊은 '흉터'이자 '훈장'처럼 느껴졌다.문득 우리네 삶도 이 울산바위와 닮아있지 않나 하는 생각이 스쳤다. 누구나 살아가며 거센 세상의 풍파를 맞는다. 세월의 바람에 치이고, 고독과 시련이라는 염분에 깎여 나가며 마음 한구석에 깊은 파임과 흉터가 생긴다. ​그러나 바위는 깎여 나간 그 흉터를 부끄러워하지 않았다. 오히려 그 깊게 파인 구멍에 비를 받아내고, 구름을 담아내며, 미생물과 미세한 생명들에게 단비 같은 터전을 내어주고 있었다. 깎여 나갔기 때문에 비로소 물을 품을 수 있게 된 것이다. ​사람의 마음도 마찬가지일지 모른다. 시련에 패이고 상처받아 파여버린 마음의 빈자리가 있기에, 우리는 비로소 타인의 아픔을 이해하는 인내를 배우고 누군가를 보듬을 수 있는 모난 품을 넓히게 되는 것이 아닐까.정상에서 한참 동안 풍화혈을 바라보며 바람을 맞았다. 올라올 때 흘렸던 비 오듯 쏟아지던 땀은 어느새 깨끗이 말라 있었다. 몸은 고단했지만 마음은 한없이 가볍고 명징해졌다. ​내려오는 길, 발걸음은 한결 담담해졌다. 오늘 흘린 땀방울과 울산바위 정상에서 배운 풍화혈의 교훈은 다가올 일상의 고단함을 견디는 작은 양식이 될 것이다.우리가 삶에서 겪는 수많은 풍화 작용들 갈등, 노화, 손실, 그리고 슬픔들. 그 모든 것들은 나를 파괴하는 상처가 아니라, 내 삶이라는 암봉 위에 나만의 깊은 풍화혈을 만드는 거룩한 지질학적 시간일지도 모른다. ​혹시 지금 인생의 매서운 바람을 맞으며 마음 한구석이 깎여나가는 듯한 통증을 느끼고 있는 이가 있다면, 설악산 울산바위에 올라보라고 권하고 싶다. 거친 바위가 수억 년의 풍화 끝에 수많은 웅덩이를 품어 안았듯, 당신의 파인 그 자리에도 머지않아 따스한 하늘과 푸른 구름이 고이게 될 테니 말이다.