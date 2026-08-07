'노사모' 민주 PK 당원, 광주서 정청래 지지 호소

▲ '노사모' 회원 출신인 부산·경남 지역 더불어민주당 당원 90여 명이 7일 전남광주 동구 전일빌딩에서 기자회견을 열고 8·17 전당대회 당 대표 선거 정청래 후보 지지를 선언하고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기