"조인성은 왜 안 죽냐고?" 무술감독이 웃으면서 한 말

영화의 모든 장면은 협업의 결과물입니다. 인상적이었던 장면이 어떻게 만들어졌는지 감독의 얘기를 듣고, 그 장면 뒤 숨은 주인공을 만나봅니다.

큰사진보기 ▲영화 <호프>의 무술 및 액션 지도를 맡은 유상섭 무술감독. ⓒ 이선필 관련사진보기

"형, 말이 아스팔트 위에서 전속력으로 달릴 수 있나요?"

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큰사진보기 ▲영화 <호프>의 촬영 현장 모습. ⓒ 플러스엠 엔터테인먼트 관련사진보기

"콘티 단계 때부터 무조건 감독님이 실사로 찍겠다고 했다. 심지어 고속촬영이라 말이 달리는 속도와 사람을 끌어올리는 타이밍이 중요했다. 조금만 어긋나도 사고가 날 수 있는 위험한 촬영이었다. 그래서 루마니아에 도착한 직후 한 달 정도를 매일 새벽 4시경에 일어나 훈련했다. 배우들도 촬영 없는 날 오전 7시부터 12시까지 말과 함께 호흡을 맞추곤 했다. 본래 제가 현호를 연기하기로 했는데, 훈련과 촬영을 다 하기가 너무 힘들더라. 그래서 서범식 선배를 캐스팅하게 됐다.

실제로 시험해보니 성인 두 명을 달고 달리는 걸 말이 힘들어하더라. 원하는 모습이 안 나와서 와이어의 도움을 받았다. 근데 국립공원이라 나무를 부러뜨리거나 땅을 팔 수도 없었다. 최종 허가를 받은 게 보호대를 감고 나무와 나무 사이를 연결해 와이어를 내리는 방식이었다. 그렇게 하니까 되더라. 세 번째 테이크 만에 장면을 건질 수 있었다. 편집됐지만 조인성 배우 뒤편으로 자연광이 비추는 게 있었는데 굉장히 예술적인 순간이었다."

"한국 말과 달리 루마니아 말이 좀 온순하더라. 한국에서 촬영에 쓰던 말들은 경주마 출신이 많았는데 그쪽은 뭐랄까 곱게 키운 느낌이었다. 우리 말이었으면 숲에서 더 빨리 달렸을 테고 그만큼 위험했을 것이다. 촬영 직전 조인성 배우도 엄청 긴장한 게 느껴졌다. 걱정 말라고 땅에 안 떨어뜨린다고 단단히 약속했다. 나 감독님이 와이어 담당들 보고 60,70대 같다는 말을 다른 인터뷰에서 했던데, 가장 나이 많은 사람이 50대 후반이었다(웃음). 물론 젊은 친구들이 힘은 좋지만, 변수에 바로 대응할 수 있는 노련한 분들로 모셨다.

말이 총소리에 놀라지 않게 적응 훈련도 시켰다. 매번 공포탄을 쓸 순 없어서 채찍 전문가를 모셨다. 채찍을 잘 휘두르면 총소리처럼 나더라. 이번에 처음 시도한 훈련이었는데 통했다. 실제 촬영에선 다행히 총기 소리에 날뛰지 않아 다행이었다. 관객 중에 왜 조인성 배우는 그렇게 맞고 떨어지는데 안 죽냐 하시는 분도 있는데, 예술영화가 아닌 액션이잖나. 그 정도는 용인할 수 있다는 생각이었다(웃음)."

큰사진보기 ▲영화 <호프>의 무술 및 액션 지도를 맡은 유상섭 무술감독. ⓒ 이선필 관련사진보기

"시나리오엔 '차가 급하게 튼다. 180도 돈다'고만 돼 있었다. 그걸 보고 제대로 된 드리프트를 해야겠다 싶었다. 거기에 갈증이 있었거든. 제가 구현하고 싶었던 건 후륜구동 차량의 뒷부분을 흘리면서 돌아나가는 드리프트였다. 기존 영화에선 사이드 브레이크를 이용한 회전 장면이 많았지 제대로 된 드리프트 신이 없었다. 이번에 사용한 스텔라가 마침 후륜이더라.

근데 해남에 지은 세트장이 너무 좁아서 우리 중에선 할 수 있는 사람이 없었다. 바로 선수를 불렀다. 1세대 레이서인 카자마 콴(권용기)인데 현장에서 딱 해내더라. 정호연 배우는 처음에 여성 레이서분께 드리프트를 배웠고, 실제 현장에선 카자마 콴과 번갈아 가며 연기했다. 솔직히 나 감독님이 집요하게 하는 게 있는데 <호프>에선 오히려 제가 더 액션에 집착한 것 같더라.(웃음)"

큰사진보기 ▲영화 <호프>의 촬영 현장 모습. ⓒ 플러스엠 엔터테인먼트 관련사진보기

"종종 첫 테이크에 오케이가 나는 경우가 있다. 근데 욕심내서 한 번 더 해볼까 하면 사고가 날 때가 있더라. 그 선을 조율하는 게 어렵다. 그런 경험이 쌓이다 보니 절대 과욕 부리지 않으려 한다. 나홍진 감독님도 위험한 장면을 찍을 땐 모니터를 못 보겠다더라. 그러면서 내게 그랬다. '형은 이걸 30년 했는데 마음이 썩어 문드러졌겠다'라고. 근데 이게 내 직업이잖나. 해내야 하고, 오케이 났을 때 성취감도 크다. 할 때는 대차게 하지만, 안전하게 구현하는 게 우선이다."

"춤과 비슷하다. 잘하는 사람을 보면 특유의 센스가 있다. 머리가 좋아야 한다기 보단 끊임없이 생각하고 고민해야 한다는 말이다. 스턴트 배우를 할 때는 그런 고민이 없었는데 무술감독을 본격 하면서는 홍콩 영화와 다른 우리만의 액션을 위해 계속 생각했던 것 같다. 예산도 할리우드보다 훨씬 적으니 공부를 더 해야지. 요즘에도 작품 시나리오를 받으면 3일 동안 잠을 못잔다. 창피하기 싫으니 머릿속으로 생각의 꼬리를 무는 것이다."

"저도 한 세 번 정도 이 일을 그만두고 다른 일을 한 적이 있다. 그때마다 동료나 선후배들이 TV와 드라마에서 활약하는 걸 보면 마음이 뜨거워지더라. 예전엔 처우가 좀 그랬지만, 이젠 스턴트맨과 무술감독의 대우가 나아졌다. 종종 좀만 더 버티면 성공할 것 같은데 포기하는 친구들을 보게 되는데 그게 마음 아프다. 저도 후배들에게 뭔가 힘이 되는 사람이고 싶다. 잘 버티면서 해보겠다(웃음)."

[그 장면, 이 사람] 영화 <호프> ③으로 이어집니다.