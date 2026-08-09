"조인성은 왜 안 죽냐고?" 무술감독이 웃으면서 한 말

영화의 모든 장면은 협업의 결과물입니다. 인상적이었던 장면이 어떻게 만들어졌는지 감독의 얘기를 듣고, 그 장면 뒤 숨은 주인공을 만나봅니다.
[그 장면, 이 사람] 영화 <호프> ①에서 이어집니다
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"형, 말이 아스팔트 위에서 전속력으로 달릴 수 있나요?"
2023년 겨울에서 2024년 봄으로 계절이 바뀔 무렵, 갑자기 걸려온 나홍진 감독의 전화가 시작이었다. 질문은 단도직입적이었다. 그 외 다른 설명은 없었지만, 유상섭 무술감독은 단번에 차기작임을 직감했고 이렇게 답했다고 한다. "그러면 미끄러질 텐데? 편자를 고무 재질로 바꾸면 해볼 수 있을 것 같다"고. 그로부터 몇 개월 뒤 유 무술감독은 <호프>의 핵심 스태프로 합류하게 된다.
나 감독의 장편 데뷔작 <추격자>(2008)부터 <호프>까지, 모든 장편영화의 액션을 유 무술감독이 책임졌다. 18년간 이어진 인연이다. 서울 안국동의 한 카페에서 6일 오후에 만난 그는 "모든 게 제게 도전이었다"며 "그 현장이 지금 그립기도 하다"고 소회부터 밝혔다.
1997년 강용규 감독 <드래곤보이>에서 스턴트 배우로 영화계 입문한 이후 약 30년의 경력을 쌓아온 그는 '도전'이라는 단어를 반복 사용했다. 그도 그럴 것이 "액션의 끝까지 가보고 싶다"고 했던 나홍진 감독의 바람을 구현해야 했고, 인간끼리 맞붙는 기존 액션과 달리 외계 존재와 인간이 싸우는 생소한 설정을 놓고 고민해야 했기 때문이다.
[관객의 장면] 성기 한 손으로 구출한 백마 탄 사내... "조인성도 엄청 긴장해"
지난 7월 15일 개봉한 <호프>는 이제 막 상영 4주차에 접어들었다. <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>와 <오디세이> 등 할리우드 대작 개봉 이후 상영관이 줄었지만, 두 번 이상 영화를 본 N차 관객들은 온라인에서 영화의 설정과 상징을 두고 여전히 활발하게 의견을 주고받고 있다. 가상의 마을 호포항에 나타난 외계 존재와 그에 대항하는 주민 성기(조인성), 경찰 범석(황정민) 등의 모습을 패러디한 콘텐츠도 심심찮게 발견할 수 있었다.
이 중 극 중반에 등장하는 성기와 외계 존재 마베이요(마이클 페스벤더)의 숲속 추격 장면을 언급하는 관객 반응이 많았다. 특히 마베이요가 성기에게 일격을 가하는 찰나, 어촌계 사람 현호(서범식)가 백마를 탄 채 성기를 한 손으로 낚아채 끌어올리는 장면을 두고 "한국 영화사에 남을 명장면", "CG(컴퓨터 그래픽)인 줄 알았는데 실제 촬영이었다"며 감탄이 쏟아졌다.
무술감독 출신인 서범식 배우의 이력과 함께 강렬한 존재감을 짚는 글도 눈에 띈다. 해당 장면은 루마니아 레테자트 국립공원에서 촬영한 결과물이다.
"콘티 단계 때부터 무조건 감독님이 실사로 찍겠다고 했다. 심지어 고속촬영이라 말이 달리는 속도와 사람을 끌어올리는 타이밍이 중요했다. 조금만 어긋나도 사고가 날 수 있는 위험한 촬영이었다. 그래서 루마니아에 도착한 직후 한 달 정도를 매일 새벽 4시경에 일어나 훈련했다. 배우들도 촬영 없는 날 오전 7시부터 12시까지 말과 함께 호흡을 맞추곤 했다. 본래 제가 현호를 연기하기로 했는데, 훈련과 촬영을 다 하기가 너무 힘들더라. 그래서 서범식 선배를 캐스팅하게 됐다.
실제로 시험해보니 성인 두 명을 달고 달리는 걸 말이 힘들어하더라. 원하는 모습이 안 나와서 와이어의 도움을 받았다. 근데 국립공원이라 나무를 부러뜨리거나 땅을 팔 수도 없었다. 최종 허가를 받은 게 보호대를 감고 나무와 나무 사이를 연결해 와이어를 내리는 방식이었다. 그렇게 하니까 되더라. 세 번째 테이크 만에 장면을 건질 수 있었다. 편집됐지만 조인성 배우 뒤편으로 자연광이 비추는 게 있었는데 굉장히 예술적인 순간이었다."
시속 30km가 넘는 속도로 전력 질주를 한 차례 하고 나면 말의 체력이 크게 떨어지기 때문에 현장에선 비슷한 색과 체구의 말을 10마리씩 대기시켰다는 후문이다. 와이어를 담당하는 스태프 또한 현장 경험이 풍부한 인원들로 구성했다는 게 유 무술감독의 설명이었다.
"한국 말과 달리 루마니아 말이 좀 온순하더라. 한국에서 촬영에 쓰던 말들은 경주마 출신이 많았는데 그쪽은 뭐랄까 곱게 키운 느낌이었다. 우리 말이었으면 숲에서 더 빨리 달렸을 테고 그만큼 위험했을 것이다. 촬영 직전 조인성 배우도 엄청 긴장한 게 느껴졌다. 걱정 말라고 땅에 안 떨어뜨린다고 단단히 약속했다. 나 감독님이 와이어 담당들 보고 60,70대 같다는 말을 다른 인터뷰에서 했던데, 가장 나이 많은 사람이 50대 후반이었다(웃음). 물론 젊은 친구들이 힘은 좋지만, 변수에 바로 대응할 수 있는 노련한 분들로 모셨다.
말이 총소리에 놀라지 않게 적응 훈련도 시켰다. 매번 공포탄을 쓸 순 없어서 채찍 전문가를 모셨다. 채찍을 잘 휘두르면 총소리처럼 나더라. 이번에 처음 시도한 훈련이었는데 통했다. 실제 촬영에선 다행히 총기 소리에 날뛰지 않아 다행이었다. 관객 중에 왜 조인성 배우는 그렇게 맞고 떨어지는데 안 죽냐 하시는 분도 있는데, 예술영화가 아닌 액션이잖나. 그 정도는 용인할 수 있다는 생각이었다(웃음)."
[유상섭 무술감독의 장면] "제대로 돌려보자"... 스텔라로 완성한 180도 드리프트
유 무술감독은 그간 경험했던 영화 중 <호프>가 단연 액션의 난도가 높았다고 말했다. 촬영 1년 전부터 액션 디자인을 고민하던 그는 사전제작 단계 때부터 적극 회의에 참여했다. "제가 <외계+인> 때도 참여해서 CG 비중이 높겠구나 싶었는데, 나 감독이 까불지 말자더라. 모든 걸 리얼하고 정직하게 촬영한다는 소리였다. 거기서 열정과 의욕이 더 생겼다"라고 기획 단계 당시 분위기를 전했다.
당시 바로 제주로 갔는데 말에서 자동차로 건너 탈 수 있는지, 같이 달릴 수 있는지를 실험하기 위해서였다. 누가 시킨 것도 아니지만 "이렇게 공부해서 노하우가 쌓이면 후배들과 이후 감독님들에게 도움이 될 것 같았다"는 게 이유였다. 뒤늦게 유 무술감독이 보내온 영상을 본 나홍진 감독이 "미쳤다"고 "사고 나면 어떡하려 하셨냐"며 놀랐다고.
유 무술감독은 회심의 장면으로 호포항 마을에서 벌어진 드리프트 주행을 꼽았다. 경찰 범석(황정민)이 외계 존재 바미기르(카메론 브리튼)에게 쫓기는 와중에 그를 구하러 온 동료 성애(정호연)는 자신이 몰던 스텔라를 돌려세우며 바미기르에게 향한다. 유 무술감독은 "그간 한국영화에서 볼 수 없었던 드리프트를 성공시키고 싶었다"고 했다.
"시나리오엔 '차가 급하게 튼다. 180도 돈다'고만 돼 있었다. 그걸 보고 제대로 된 드리프트를 해야겠다 싶었다. 거기에 갈증이 있었거든. 제가 구현하고 싶었던 건 후륜구동 차량의 뒷부분을 흘리면서 돌아나가는 드리프트였다. 기존 영화에선 사이드 브레이크를 이용한 회전 장면이 많았지 제대로 된 드리프트 신이 없었다. 이번에 사용한 스텔라가 마침 후륜이더라.
근데 해남에 지은 세트장이 너무 좁아서 우리 중에선 할 수 있는 사람이 없었다. 바로 선수를 불렀다. 1세대 레이서인 카자마 콴(권용기)인데 현장에서 딱 해내더라. 정호연 배우는 처음에 여성 레이서분께 드리프트를 배웠고, 실제 현장에선 카자마 콴과 번갈아 가며 연기했다. 솔직히 나 감독님이 집요하게 하는 게 있는데 <호프>에선 오히려 제가 더 액션에 집착한 것 같더라.(웃음)"
"100% 말고 80%만"… 유상섭이 스태프와 배우들에게 강조한 것
유 무술감독은 자신만큼 열정적으로 임했던 배우들을 하나하나 호명했다. 동시에 "항상 강조하는 게 100%가 아닌 80%만 해달라고 한다. 다치지 않는 게 최우선이기 때문"이라며 자신의 원칙을 밝혔다.
"종종 첫 테이크에 오케이가 나는 경우가 있다. 근데 욕심내서 한 번 더 해볼까 하면 사고가 날 때가 있더라. 그 선을 조율하는 게 어렵다. 그런 경험이 쌓이다 보니 절대 과욕 부리지 않으려 한다. 나홍진 감독님도 위험한 장면을 찍을 땐 모니터를 못 보겠다더라. 그러면서 내게 그랬다. '형은 이걸 30년 했는데 마음이 썩어 문드러졌겠다'라고. 근데 이게 내 직업이잖나. 해내야 하고, 오케이 났을 때 성취감도 크다. 할 때는 대차게 하지만, 안전하게 구현하는 게 우선이다."
그는 "스턴트 연기든 액션이든 몸으로 하는 것처럼 보이지만, 결국은 머리로 해내는 것"이라 강조했다.
"춤과 비슷하다. 잘하는 사람을 보면 특유의 센스가 있다. 머리가 좋아야 한다기 보단 끊임없이 생각하고 고민해야 한다는 말이다. 스턴트 배우를 할 때는 그런 고민이 없었는데 무술감독을 본격 하면서는 홍콩 영화와 다른 우리만의 액션을 위해 계속 생각했던 것 같다. 예산도 할리우드보다 훨씬 적으니 공부를 더 해야지. 요즘에도 작품 시나리오를 받으면 3일 동안 잠을 못잔다. 창피하기 싫으니 머릿속으로 생각의 꼬리를 무는 것이다."
성룡의 <쾌찬차>(1984), 정소동·이형표 감독의 <생사결>(1982) 등을 보며 무술연기의 꿈을 키웠던 그다. <호프> 이후에도 벌써 네 작품을 맡게 돼 파주와 서울을 오가고 있었다. 유상섭 무술감독은 "한 분야에서 버티며 무언가를 이뤄내기가 어렵다지만 그래도 계속 파보는 도전은 의미가 있는 것 같다"며 후배 영화인들에 대한 애정을 드러냈다.
"저도 한 세 번 정도 이 일을 그만두고 다른 일을 한 적이 있다. 그때마다 동료나 선후배들이 TV와 드라마에서 활약하는 걸 보면 마음이 뜨거워지더라. 예전엔 처우가 좀 그랬지만, 이젠 스턴트맨과 무술감독의 대우가 나아졌다. 종종 좀만 더 버티면 성공할 것 같은데 포기하는 친구들을 보게 되는데 그게 마음 아프다. 저도 후배들에게 뭔가 힘이 되는 사람이고 싶다. 잘 버티면서 해보겠다(웃음)."
[그 장면, 이 사람] 영화 <호프> ③으로 이어집니다.