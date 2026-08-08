꼭두새벽 고추밭엔 붉은빛 출렁, 땀 뚝뚝 흘리다 떠오른 얼굴

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큰사진보기 ▲병해충 피해 없이 아직까지는 건강한 우리 고추밭이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"당신, 아무것도 하지 말고 에어컨 틀고 책이나 보세요."

"조금만 따려고. 벌써 시작했는데."

"혼자 하지 말아요. 내가 가면 내일 오후 선선해질 때 같이 따자고요."

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큰사진보기 ▲숱하게 달린 우리 고추밭. 장마와 폭염이 이겨내고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲주렁주렁 붉게 익은 고추의 때깔이 참 좋다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲아내와 함께 굵은 땅방울을 훔치며 고추를 수확했다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"당신, 더위 안 먹은 게 다행이네요. 오늘 저녁 선선해지면 둘이 후딱 마저 따요."

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"참 오지게도 달렸네."

"수확의 기쁨도 크지만, 이 더위에 고역은 고역이네."

"그래도 탄저병 없이 여기까지 잘 와준 것만 해도 얼마나 감사한 일이야."

"옛날엔 첫물, 두물은 태양초로 곱게 말려 팔아서 우리 학비에 보태고, 병들거나 물찬 고추는 집에서 먹었잖아요."

"맞아. 그때는 건조기도 없어서 마당에 널어 말리다가 소나기라도 내리면 허겁지겁 뛰어나가 거두곤 했지."

큰사진보기 ▲깨끗이 씻어 물기가 마르면 건조기에 넣을 참이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"오늘 정말 수고 많았어요. 이걸로 피로를 싹 날려 보내요."

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덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

'입술에 묻은 밥알도 무겁다'는 말이 절로 나오는 더위다. 누군가는 요즘 날씨를 프라이팬 위에 올라선 것 같다고 했다. 예전 같으면 나무 그늘만 들어가도 숨통이 트였는데, 이제는 그 그늘마저 뜨거운 공기를 품고 있어 가만히 서 있기조차 쉽지 않다.며칠 전에는 꼭두새벽에 눈을 떴다. 더위가 본격적으로 기승을 부리기 전에 고추를 조금이라도 따둘 생각이었다. 부지런한 집들은 벌써 두물고추를 딴다는데, 우리는 얼마 전 다녀온 여행과 이런저런 일들이 겹쳐 이제야 겨우 첫물을 따게 되었다.서울에 있는 아내에게서 전화가 걸려 왔다. 유치원 방학을 맞은 손주를 돌보느라 딸네 집에 가 있던 아내는 걱정스러운 목소리로 말했다.말로는 "알았다" 했지만, 농부에게 밭을 앞에 두고 이 귀한 새벽 시간을 그냥 흘려보내는 일은 쉽지 않았다.올해 고추농사는 다행히 잘되었다. 마음 한편에 늘 짐이었던 탄저병을 막으려 미리 꾸준히 방제를 해둔 덕인지 잎도 줄기도 아직 싱싱하다. 불이 붙은 듯 붉게 익은 고추가 가지마다 주렁주렁 달려 있어 밭에 들어서니 온통 붉은빛이 출렁였다.그 풍경에 취해 손을 놀린 지 두 시간쯤 지났을까. 해가 솟구치자 모자 끝에서 땀방울이 뚝뚝 떨어졌다. 숨이 턱까지 차오르고 온몸이 땀으로 젖었다. 여섯 이랑 가운데 겨우 두 이랑을 땄는데 벌써 수월찮은 양을 거둬들였다. 더 욕심을 낼 수는 없었다.'오늘은 여기까지.'딴 고추를 깨끗이 씻어 건조기에 넣고 나니 비로소 안도의 한숨이 흘러나왔다.다음 날 아내가 집으로 돌아왔다. 건조기 문을 열어보더니 눈을 크게 뜨며 말했다.역시 둘이 함께하는 일은 달랐다. 밭이랑을 사이에 두고 마주 보며 고추를 따고 담소를 나누다 보니 그 많던 일도 훨씬 빨리 끝났다. 마른 목을 축이는 아내의 웃음소리에 뙤약볕의 고단함도 어느새 멀어졌다.아내의 말이 맞았다. 정성을 다해 가꿨는데도 막판 탄저병 때문에 한 해 농사를 포기하는 이웃들을 해마다 보아왔다. 비바람과 폭염을 견디고 무사히 첫 수확을 거둘 수 있었다는 사실만으로도 더없이 감사했다.붉은 고추를 하나하나 따다 보니 부모님 생각이 아득히 떠올랐다.비가 길어지면 온 식구가 자는 골방에 불을 지펴 고추를 말리던 시절이었다. 버튼 하나면 해결되는 지금의 건조기를 보며 새삼 세월의 변화를 실감한다. 붉은 고추 한 근에는 부모님의 땀과 사랑이 함께 말라 있었다. 그 무게를 이제야 조금 알 것 같다.어느새 고단했던 고추 따기가 끝났다. 수확량도 기대 이상으로 풍성했다. 우리는 건조기에 넣기 전, 그늘에서 하루쯤 숙성시키기로 했다. 그래야 고추 빛깔이 더욱 깊고 곱게 살아난다고 한다.종일 땀으로 흠뻑 젖어 몸은 천근만근이었지만, 마음만은 더없이 가벼웠다. 땀 흘려 가꾼 결실이 두 손 가득 묵직하게 잡힐 때 느껴지는 이 보람이야말로, 그 어떤 편안함과도 바꿀 수 없는 노동의 선물이었다.아내가 얼음이 동동 뜬 시원한 음료 한 잔을 건네며 환하게 웃었다.차가운 음료가 목을 타고 내려가자 온몸의 세포마다 시원함이 번져 나갔다. 문득 마당 한쪽에 쌓인 빨간 고추 더미를 바라보았다. 정수리를 뚫을 듯 이글거리던 폭염 속에서도 우리는 시나브로 계절을 일구며 가을을 거두어들이고 있었다.사람의 땀은 결코 헛되이 사라지지 않는다. 폭염 속에서 흘린 땀은 붉은 고추로 익고, 가족의 웃음으로 돌아오며, 부모님의 삶을 다시 헤아리게 한다. 그래서 농부에게 여름은 가장 고된 계절이면서도 가장 깊은 보람을 안겨 주는 계절인지도 모른다.폭염은 아직 끝나지 않았지만, 마당 가득 붉은 결실을 바라보는 우리 부부는 누구보다 먼저 가을을 품었다.