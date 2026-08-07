"논술형 미확정" 국교위 발표 이틀 뒤 국교위장 "적극 도입"?

대통령 소속 국가교육위원회(국교위)가 "대학수학능력시험(수능) 논·서술형 등 대입 제도와 관련 확정된 사안은 없다"라고 밝힌 뒤 이틀 만에 차정인 국가교육위원장이 이재명 대통령 앞에서 "논·서술형을 적극 도입해야 한다"라는 취지로 말해 우려 목소리가 나오고 있다. "나라를 뒤흔드는 수능 출제 문제를 놓고 너무 가벼운 모습"이라는 교원단체 지적도 나온다(관련 기사: "객관식 수능 아이들 망쳐" 수능혁신 힘 실은 대통령
https://omn.kr/2jb8h).
차정인 위원장 "입시 제도로 (국민에게) 칭찬받을 수 있다"
국교위는 지난 3일, '수능 논·서술형 도입' 관련 <조선일보> 보도에 대한 설명자료에서 "대입제도와 관련하여 확정된 사안은 없다"라면서 "국교위는 대입제도특별위 논의를 심도 있게 진행하고, 교육 현장과 국민의 의견을 충실하게 수렴해 나가도록 할 것"이라고 신중한 태도를 보였다.
하지만 국교위가 이런 발표를 내놓은 뒤 이틀만인 지난 5일, 차 위원장은 대통령 업무보고 자리에서 "지금 시험(수능) 체제는 5지선다형 객관식 문제를 무한 반복 풀이 훈련을 하고 있는 것"이라면서 "지금 가령 논·서술형으로 적극적으로 도입해서... 자기 손으로 자기가 정답을 쓰게 만들어야 된다"라고 강조했다. 그러면서 차 위원장은 "수능에서부터 논·서술형 평가 방식을 도입하면 학교 교육을 바꿀 수가 있다"라고도 했다.
이에 대해 이 대통령이 "입시 제도에 손을 대 가지고 칭찬받은 예가 없다"라고 조심스런 발언도 내놓자, 차 위원장은 "(국민에게) 칭찬받을 수 있다. 대학입시제도가 수업도 바꾸고 학습 방식도 바꾸고 하는 힘이 있기 때문에 그 힘을 이용해 교육 내용을 바꿀 필요가 있다"라고 다시 한번 '수능 논·서술형 도입 의지'를 내보였다.
이 같은 차 위원장의 발언에 대해, 7일 교사노조연맹의 주요 관계자는 <오마이뉴스>에 "차 위원장이 수능과 관련해 국교위의 이틀 전 신중한 설명자료와 달리, 논·서술형 도입을 강조한 것은 너무 가벼운 모습이라고 판단한다"라면서 "교육 현장과 충분한 의견 수렴 없이 당위성만 갖고 극히 예민한 대입 문제를 건드리면 커다란 국가적 문제를 일으킬 수 있다"라고 우려했다.
이날 여권의 한 관계자도 <오마이뉴스>에 "교육 문제는 정말로 조심스럽게 접근해야 하는데, 차 위원장이 복잡다단한 대입 문제에 대해 너무도 단정적으로 말해 걱정스럽다"라고 말했다.
실천교육교사모임 "급진적 모험주의 버리고 점진적으로 접근해야"
실천교육교사모임도 이날 논평에서 "국교위는 대통령 업무보고에서 수능 논·서술형 평가를 도입하는 방안을 검토하겠다고 밝혔지만, 국가기관은 당위성만으로 움직여선 곤란하다"라면서 "급진적 모험주의를 버리고 점진주의적 접근을 취해달라. <독서와 작문> 등의 과목부터 본연의 설정 취지에 맞게 논술 100% 시험으로 운영하며 그 확대 가능성을 검증해 달라"라고 짚었다.
한국교원단체총연합회도 지난 5일 낸 입장문에서 "대입 논·서술형 평가 도입은 수십 년간 유지되어 온 시험 체제를 전면 수정하는 것"이라며 "제도의 대상이 되는 학생, 학부모, 교원의 광범위한 논의와 합의, 사교육 증가 우려 등에 대한 대비와 사회적 합의가 없이 일방의 주장으로 강행되어서는 안 된다"라고 요구했다.