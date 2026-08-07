유엔 폭염 보고서, 고령 여성이 더 위험한 세 가지 이유

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.

큰사진보기 ▲6일 서울 동작구 기상청 모니터에 서울 지역 최고기온이 표시돼 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[여성경제]

"여러 사례에서 고령 여성이 고령 남성보다 폭염 시 사망률이 더 높은 것으로 나타났다. 2003년 유럽 폭염 당시 75세 이상 여성이 75세 이상 남성보다 더 높은 비율로 사망했다는 사실도 확인했다. 고령 여성은 같은 연령대 남성보다 평균 약 15% 더 높은 폭염 관련 사망률을 보였다."

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"많은 고령 여성이 홀로 산다. 견딜 수 없을 만큼 더워졌을 때 도와줄 사람이 없거나, 몸이 아플 때 도움을 요청할 사람이 없는 경우가 많다."

큰사진보기 ▲지난 4월 유엔여성기구가 내놓은 '열 스트레스에 따른 성별·연령별 차등 위험' 보고서 표지. ⓒ 유엔여성기구 관련사진보기

"폭염 피해에 대한 성별·연령별 분리 데이터가 심각하게 부족하다. 세분화해서 정보를 수집하고 조기경보시스템과 폭염 대응 계획에 성별·연령별 관점을 통합해야 한다."

[여성정치]

큰사진보기 ▲최근 미국 위스콘신주 주지사 민주당 후보 선두주자로 나선 프란체스카 홍 하원의원(위스콘신) ⓒ jtbc 유튜브 갈무리 관련사진보기

"저는 15년 전부터 주방을 운영했습니다. 저는 서비스 노동자이자 지역사회 활동가이며, 한 아이의 엄마이기도 합니다."

[원더우먼]

큰사진보기 ▲최초의 독도함 여성 함장, 배선영 대령. ⓒ 해군 홈페이지 관련사진보기

"권위는 계급장에서 나오는 게 아니라 경청과 신뢰에서 나온다고 믿는다. 승조원 각자 맡은 위치에서 최고의 전문성을 발휘할 수 있도록 현장 목소리를 듣는 '귀'를 열어둘 것이다. 일방적인 지시와 통보가 아니라 왜, 이 임무를 수행해야 하는지 그 의미를 공유하고 마음으로 공감하는 열린 소통이 핵심이다."

[여성인권]

지난 4월 유엔여성기구가 내놓은 '열 스트레스에 따른 성별·연령별 차등 위험' 보고서에 나오는 내용입니다. 보고서는 "특히 이런 패턴은 저소득 지역에만 국한되지 않는다"라며 "냉방 접근성이 전반적으로 높은 지역에서조차 고령 여성의 폭염 관련 사망률이 불균형적으로 높다"라고 강조합니다.이 보고서는 그 이유를 크게 세 가지로 짚고 있는데요. 먼저 생리학적 차이 때문입니다.보고서는 "65세 이상 고령층은 노화가 진행되면서 땀샘 기능 저하와 피부 혈류 반응 둔화 등으로 생리적 회복력이 떨어진다"라며 "특히 폐경 이후 여성은 에스트로겐의 혈관 확장 효과를 잃어 땀 배출량이 동년배 남성의 절반 수준으로 줄어든다"라고 전합니다. 여성 호르몬 에스트로겐 감소로 인해 체온 조절 능력이 떨어지기 때문이란 설명입니다.다음은 사회적 요인 때문입니다.이는 경제적 요인과도 맞물리게 됩니다. 보고서는 "고령 여성이 배우자와 사별 후 홀로 남는 경우가 많고, 소득·연금이 낮아 냉방기기를 구비하기 어렵다"라고 지적합니다.보건복지부와 통계청 e-나라지표에 따르면, 2023년 기준 우리나라 여성 노인 빈곤율은 43.4%로 남성의 경우(31.8%)보다 높습니다. 지난 6월 국민연금연구원은 '공적 연금제도의 성별 격차 현황과 대응 방안 검토보고서'를 통해 국민연금수급자 월평균수급액이 남성은 82만 4000원, 여성은 40만 7000원으로 2배 이상 격차가 난다고 밝힌 바 있습니다.보고서는 구조적으로 여러 대안을 제시했는데요. 낮 최고 기온이 39도까지 오를 것으로 예보된 오늘(8월 7일), 특히 이 대목이 눈에 더 들어왔습니다.한국계 프란체스카 홍 하원의원(위스콘신)이 국내 언론의 주목을 받고 있습니다.그가 미국 위스콘신주 주지사 민주당 후보 선두 주자로 나선 데다가, 트럼프 대통령이 홍 의원을 사실상 저격한 사실도 알려졌기 때문인데요.보도에 따르면 트럼프 대통령은 지난 5일(현지 시각) 홍 의원을 겨냥해 "위스콘신 공산주의자들이 내세운 여자는 추수감사절이 폐지돼야 한다고 말한다"라면서 "이런 사람들은 위험하고 제정신이 아니며 미친 사람들"이라고 맹비난했습니다.그만큼 홍 의원은 트럼프 정부와 강한 대립각을 세우고 있습니다. 미국 이민세관단속국(ICE) 폐지 공약을 내세웠습니다. 트럼프의 공개 지지를 받은 공화당 후보 톰 티파니를 향해서는 "선거 결과를 부정한 반역자"라는 표현까지 써가면서 "트럼프의 꼭두각시"라고 거칠게 비판했습니다.심지어 지난 4일 PBS 팟캐스트에 출연해서는 "이제 트럼프를 86할 때가 됐다"라고 말했습니다. '86'은 식당에서 쓰는 은어로 '메뉴에서 빼거나 치우다'는 뜻인 것으로 알려져 있습니다. 일부에서 암살을 암시한 것 아니냐는 해석이 나오며 큰 논란이 일기도 했습니다.현재 홍 의원은 32시간 근무제 도입, 보편적 무상 보육, 학교 무상급식, 기업 세액 공제 폐지 등을 공약으로 내놓고 있습니다.이런 공약에는 그가 엘리트 코스를 밟은 정치인이 아니란 점도 작용한 것으로 보입니다. 홍 의원은 레스토랑 식기 세척 담당으로 시작해 스물세 살이란 젊은 나이에 수석 셰프 자리에 오른 요리사이자 소상공인입니다. 그는 자신의 정체성에 대해 이렇게 밝히고 있습니다.배선영, 최초의 독도함 여성 함장 이름입니다.해군은 지난 4일 "1만 4500톤급 대형 수송함 독도함 함장으로 배선영 대령이 취임한다"라고 밝혔습니다. 취임 날짜는 5일이었습니다.해군은 보도자료를 통해 "대한민국 해군 역사상 처음으로 함장 중 가장 높은 계급인 대령급 함정의 함장으로 여군이 임명됐다"라면서 "배선영 대령은 해군사관학교가 처음 여생도를 선발한 1999년에 해사 57기로 입교해 2003년 임관했다"라고 소개했습니다.해군은 특히 "최근 30개국 연합 전력이 참가한 2026년 환태평양훈련(RIMPAC)에서 연합해군구성군 사령부 해양작전본부장 직책을 수행하며, 한국 해군이 아시아 국가 최초로 연합해군구성군 사령관 임무를 성공적으로 완수하는 데 핵심적인 역할을 했다"라고 강조했습니다.해군에 따르면 배 함장은 2003년 임관 이후, 참수리-282호정 정장, 독도함 갑판사관, 남원함(초계함) 작전관, 원산함(기뢰부설함) 함장 등 주요 보직을 두루 거치며 본인의 역량을 입증했다고 합니다.배 함장은 <국방일보>를 통해 리더로서 가장 중요한 덕목을 경청과 신뢰로 꼽았습니다. 보도에 실린 그의 발언입니다.한국여성인권진흥원 신임 원장으로 박광수 전 서울국제여성영화제 집행위원장이 취임했습니다.한국여성인권진흥원은 보도자료를 통해 이같이 알리면서 "여성 인권 증진과 성평등 문화 확산을 위한 다양한 활동을 이어왔다"라면서 "여성 인권 분야 전문성과 정책·행정·조직 운영 경험을 바탕으로 현장과 정책을 연결하는 폭넓은 역량을 보유하고 있다"라고 소개했습니다.이에 따르면 박 원장은 취임사를 통해 특히 "여성 폭력 방지와 피해자 보호·지원의 중추 기관으로서 역할을 더욱 충실히 수행할 수 있도록 변화와 혁신을 추진하겠다"라는 뜻을 밝혔다고 합니다.또한 박 원장은 "유관기관과의 연대와 협력을 확대하고, 디지털 환경 변화에 대응한 예방·보호 체계를 고도화하여 국민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 가겠다"라면서 "피해자 중심의 지원 체계를 점검하여 더욱 촘촘하게 구축하겠다"라고 강조했습니다.한국여성인권진흥원은 양성평등기본법 46조2에 의거하여 성폭력·가정폭력·성매매 등 예방·방지와 피해자 보호·지원을 전문적이고 체계적으로 수행하기 위해 설립된 공공기관입니다. 특히 여성긴급전화 1366의 총괄 지휘 및 통합 중앙센터 운영을 맡고 있는 곳입니다.박 원장의 임기는 2029년 8월 3일까지 3년입니다.