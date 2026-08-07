[영상] 민주당 연설회 가시나요? 이렇게 했다간 큰일 납니다

더불어민주당 당원이나 지지자라면 앞으로 합동연설회 갈 때 이것 조심하세요.
민주당 선거관리위원회가 6일 낸 입장문.
"불법·방해행위에 단호히 대처하겠다", "즉각적이고 강력한 제재 조치 취하겠다", "끝까지 책임 물어 징계하겠다" 엄포를 놨는데요(관련기사 : 후보 연설 방해행위에 칼 빼든 민주당 선관위
https://omn.kr/2jbla).
이렇게까지 칼을 빼든 이유가 있습니다.
지난 충청권 및 부울경 합동연설회 때 당의 협조요청에도 불구하고, 야유를 보내 연설이 잘 안 들리거나 허락되지 않는 응원소품을 들고 입장하는 등 선거운동 수칙을 어기는 사례가 이어졌기 때문인데요.
게다가 행사장 안팎에서 소란이 벌어지거나 지지자 간 충돌 위험까지 발생하는 등 경선 과정에서 심각한 과열 양상이 빚어지자, 당 선관위가 직접 나선 겁니다.
따라서 향후 예정된 제주, 인천뿐 아니라 강원, 대구경북, 전남광주, 전북, 경기, 서울 합동연설회 현장 안에서는 이런 행위가 철저히 금지됩니다.
① 후보 이름·기호가 적힌 소품이나 손팻말 들고 입장하기
② 타 후보 연설 중 야유하기
③ 지지 후보 이름 연호하기
민주당 선관위는 "치열하게 경쟁하되 서로를 존중하는 민주당다운 품격을 지켜달라" 고 당부했습니다.