남양주시, 폭염 속 축산농가 현장점검… 가축 피해 예방 총력

큰사진보기 ▲경기 남양주시가 연일 이어지는 폭염 속 축산농가를 직접 찾아 축사 관리 실태를 점검하고 현장 중심의 피해 예방 활동을 강화하고 있다. ⓒ 남양주 관련사진보기

AD

경기 남양주시가 연일 이어지는 폭염 속 축산농가를 직접 찾아 축사 관리 실태를 점검하고 현장 중심의 피해 예방 활동을 강화하고 있다.남양주시는 지난 6일 농업기술센터가 폭염경보가 지속됨에 따라 지역 축산농가를 방문해 축사 관리 실태와 폭염 대응 상황을 점검했다고 7일 밝혔다.이번 현장점검은 폭염에 취약한 축산농가의 피해를 예방하고 안정적인 사육환경을 조성하기 위해 마련됐다.점검에는 문경석 농업기술센터 소장과 축산팀 관계자들이 참여해 축사 환기·냉방시설 운영 상태와 가축의 건강 상태를 확인하고, 폭염 장기화로 인한 농가의 애로사항과 필요한 지원책을 청취했다.현장 점검 결과 농가들은 축종별 사양관리를 강화하고 축사 내부 환경을 적정하게 유지하는 한편, 정전에 대비해 전기시설과 비상발전기 등 주요 설비를 사전에 점검하는 등 여름철 재해 예방에 힘쓰고 있는 것으로 나타났다.시는 폭염이 지속되는 동안 축산농가 피해 상황을 지속적으로 모니터링하고, 현장 중심의 예방 활동을 강화할 계획이다.문경석 농업기술센터 소장은 "폭염이 장기화되면 가축의 고온 스트레스로 생산성이 저하되고 심할 경우 폐사로 이어질 수 있다"며 "축종별 특성에 맞는 사양관리와 함께 가축의 건강 상태를 세심하게 살피고 이상 징후가 발생하면 신속히 대응해 달라"고 당부했다.한편 남양주시는 폭염 피해 예방을 위해 ▲가축 면역증강제 등 영양보조제 지원 ▲축사 사육환경 개선사업 ▲가축재해보험 가입 지원 ▲여름철 재해 대비 현장점검 ▲폭염 대응 문자 안내 등 다양한 지원 대책을 추진하고 있다.