이 대통령, '5.18 성역' 이병태 후임에 '북극항로 전도사' 김태유 위촉

이재명 대통령이 7일 규제합리화위원회 부위원장에 김태유 서울대 기술경영경제정책대학원 명예교수를 위촉했다.
이병태 카이스트 명예교수가 지난 7월 초 배재고 야구부의 이른바 '스타벅스 응원 구호' 논란과 관련 "5.18이 성역이 됐다"는 발언으로 물의를 빚어 부위원장직을 자진사퇴한 지 약 한 달여 만이다(관련 기사 : 청와대 권고 3시간 후 '5.18 성역' 이병태 자진 사퇴 https://omn.kr/2iz03
).
김 부위원장은 참여정부 당시 대통령 정보과학기술 보좌관을 역임하면서 과학기술부총리제도 신설, 기술혁신본부 설치, 이공계 박사 5급 특채 등 4차 산업혁명의 기초작업을 기획·추진한 인사로 평가된다. 최근엔 '북극항로 전도사'로도 이름을 알렸다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑으로 이를 알리면서 김 부위원장을 "민관을 아우르는 탁월한 리더십과 융합적인 통찰로 대한민국을 '기술 중심의 초격차 퍼스트 무버(First Mover)'로 도약시킬 규제혁신의 적임자"라고 소개했다.
구체적으론 "공학·경제학·산업 정책을 아우를 기술 경제 및 국가 전략 분야의 최고 전문가"라며 "기술 패권 시대에 산업과 기술에 대한 이해를 바탕으로 AI, 반도체, 로봇 등 첨단 산업과 연계된 거시 규제합리화 전략을 설계할 것으로 기대된다"고 밝혔다.
한편 이 대통령은 이날 국립외교원장에는 김흥규 현 아주대 정치외교학과 교수 겸 미중정책연구소 소장을 임명했다.
강 대변인은 "김 원장은 동아시아 외교안보 분야를 대표하는 전문가로서 학술 연구와 교육, 정책 자문을 아우르는 깊은 식견과 풍부한 현장 경험을 겸비한 실천적 학자"라고 소개했다.
아우러 "국립외교원의 전신인 외교안보연구원 교수로 재직한 경험을 바탕으로 국립외교원을 AI 시대의 초일류 전문 연구·교육 기관으로 도약시키고, 국익 중심 실용외교를 뒷받침하는 전략적 연구 기반과 미래 외교 인재 양성을 한층 더 강화할 것으로 기대된다"고 밝혔다.