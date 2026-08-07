이 대통령 "과거사 정리, 다음 세대에 떠넘길 수 없다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7일 청와대 영빈관에서 열린 진실화해위 3기 출범 계기 국가폭력 피해자 위로 오찬에서 인사말을 마친 뒤 참석자를 향해 인사하고 있다. 2026.8.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"대한민국의 현대사는 눈부신 성장과 발전의 역사이면서도 동시에 국가 폭력과 인권 침해로 국민들이 깊은 상처를 입었던 굴곡의 역사이기도 합니다. 한국전쟁 속에서 수많은 국민들이 무참히 희생되었고, 권위주의 시대에는 국가가 국민의 자유와 인권을 억압하고 침해해서 민주화를 요구했던 시민과 학생들은 탄압받았고, 강제 징집 녹화·선도공작과 전교조 해직 사건처럼 무리한 공권력에 의해 삶이 짓밟힌 국민도 참으로 많았습니다.

삼청교육대나 서산개척단 사건 같은 국가 권력에 의한 인권 유린은 물론이고 사북 사건, 납북귀환어부 사건처럼 국가기관에 의한 불법 구금과 고문, 가혹 행위도 수없이 자행됐습니다. 이러한 상처는 그 시대에만 머물지 않고 특정한 개개인의 피해로 끝나지도 않습니다. 진실이 밝혀지지 않은 시간만큼 억울함은 깊어졌고, 피해의 고통이 다음 세대까지 이어지는 고통의 대물림이 계속됐습니다. 그동안 국가가 피해자들의 간절한 물음에 충분히 응답하지 못했던 점에 대해서 대통령으로서 깊은 책임감을 느낍니다."

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"다시는 우리 대한민국에서 또 다른 국가폭력이 절대로 벌어지지 않도록, 단 한 사람의 무고한 희생자도 나오지 않도록 대통령으로서 무거운 책임 의식을 가지고 노력하겠습니다. 국민 누구도 국가로 인해 억울함을 겪지 않는, 국민의 생명과 인권이 가장 먼저 존중받는 진정한 대한민국을 여러분과 함께 만들어 나가겠습니다. 다시 한 번 해방 이후 이 땅에서 벌어진 모든 국가폭력 사건 피해자들께 깊은 위로와 사과의 말씀을 드립니다."

큰사진보기 ▲이부영 동아자유언론수호투쟁위원장이 7일 청와대 영빈관에서 이재명 대통령 주최로 열린 진실화해위 3기 출범 계기 국가폭력 피해자 위로 오찬에서 참석자 대표 발언을 하고 있다. 2026.8.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 7일 국가폭력 피해자들을 만나 "대통령으로서 깊은 책임감을 느낀다"며 재차 사과했다. 또 "과거사 정리라는 해묵은 숙제를 더 이상 다음 세대에 떠넘길 수는 없다"며 새로 출범한 진실화해를위한과거사정리위원회 3기의 역할을 강조했다.이날 이 대통령은 지난 2월 출범한 진화위 3기를 격려하고, '화성연쇄살인사건' 범인으로 몰려 억울하게 옥살이를 한 윤성여씨 등 국가폭력 피해자 70여 명을 청와대로 초대해 오찬을 함께 했다. 그는 "진실 규명과 명예 회복을 위해 오랜 시간 인고의 세월을 견뎌오신 과거사 국가폭력 피해자와 유가족 여러분, 여러분의 용기와 인내가 있었기에 우리는 과거사의 아픔을 마주하고 역사를 바로 세우는 길에 다시 나설 수 있게 됐다"고 말했다.이 대통령은 "과거사 정리라는 해묵은 숙제를 더 이상 다음 세대에 떠넘길 수는 없다"며 "국가가 국민에게 남긴 상처를 이제는 국가가 책임지고 치유해 나가야겠다"고 강조했다. 이어 "3기 진화위는 진실을 밝히고 피해자의 명예를 회복하며 국민의 신뢰를 다시 세우는 중요한 역할을 맡게 될 것"이라며 특히 신설된 '조사 3국'에서 형제복지원과 덕성원 등 집단수용시설의 인권유린과 해외 강제 입양사건의 진상을 밝혀낼 것이라고 기대했다.이 대통령은 또 "그동안 피해자의 신청에 의존했던 조사 방식의 한계를 보완하게 될 것"이라며 "국가가 먼저 찾아 나서는 적극적인 조사를 통해 미처 밝혀내지 못한 진실을 최대한 밝혀내겠다"고 했다. 그는 "국가의 책임에는 유효기간이 없다"며 과거사 피해자들의 국가배상 청구권 소멸시효 문제, 진화위 권고 이행체계 등을 점검한 만큼 피해자들의 실질적인 치유와 명예회복이 이뤄지도록 최선을 다하겠다고도 약속했다.1974년 동료들과 '동아자유언론수호투쟁위원회(아래 동아자유투위)'를 결성, 박정희 정권을 비판하다가 해직됐던 이부영 전 동아자유투위원장은 참석자들을 대표해 "독재 권력이 저지른 악행, 탄압에 대해서 시한 없이 바로잡아 나가겠다는 약속을 지켜주시는 이재명 대통령의 용단에 감사드린다"고 인사했다. 송상교 진화위원장은 "3기 위원회는 온전한 과거사 정리의 마지막 기회라는 절박함으로 최선을 다하겠다"고 밝혔다.