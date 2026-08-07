여주시, 기록적 폭염에도 가축 피해 '0'… 축산농가 총력 대응

큰사진보기 ▲경기 여주시가 기록적인 폭염이 이어지는 가운데 축산농가의 가축 피해를 막기 위해 비상 대응체계를 가동하는 등 선제적인 예방 활동을 강화하고 있다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 기록적인 폭염이 이어지는 가운데 축산농가의 가축 피해를 막기 위해 비상 대응체계를 가동하는 등 선제적인 예방 활동을 강화하고 있다.여주시는 지난해에 이어 올해도 기록적인 폭염이 지속됨에 따라 고온 스트레스로 인한 가축 폐사와 생산성 저하를 예방하기 위해 축산농가 지원 대책을 집중 추진하고 있다고 7일 밝혔다.현재까지 여주시 관내 축산농가에서는 폭염으로 인한 가축 피해 신고가 접수되지 않았지만, 장기간 폭염이 이어질 경우 가축의 스트레스 누적과 면역력 저하, 생산성 감소 등이 우려되는 만큼 예방 중심의 대응을 강화하고 있다.시는 폭염특보 등 기상 상황을 지속적으로 모니터링하며 축산과를 중심으로 비상상황근무 체계를 유지하고, 가축 피해 발생 여부를 상시 점검하는 등 신속 대응체계를 운영하고 있다.또한 ICT 융복합 사업을 통해 축사 환기 제어 시스템과 안개분무시설 등 폭염 대응시설 보급을 추진해 왔으며, 폭염에 취약한 간이 축사에 대해서는 방역차량과 여주소방서 급수차 등 유관기관 장비를 활용한 축사지붕 살수 작업도 추진할 계획이다.이와 함께 가축의 고온 스트레스를 줄이고 면역력 향상을 위해 비타민과 아미노산제 등 면역증강제 3.5톤을 축산농가에 공급 완료했다. 젖소와 육계 등 고온에 취약한 축종을 중심으로 여름철 사양관리 요령도 적극 안내하고 있다.시는 폭염이 지속되는 동안 축산농가에 축사 환기시설과 송풍시설을 수시로 점검하고, 가축에게 충분한 물을 공급하는 한편 차광시설과 그늘막 등을 활용해 축사 내부 온도 상승을 최소화해 줄 것을 당부했다.아울러 폭염 피해가 발생하거나 피해 우려가 커질 경우에는 유관기관과 협력해 급수와 살수 등 현장 지원을 실시하고, 폭염이 종료될 때까지 비상 대응체계를 유지할 방침이다.김현택 여주시 축산과장은 "현재까지 폭염으로 인한 가축 피해는 발생하지 않았지만 장기간 폭염이 이어질 경우 가축의 고온 스트레스가 누적될 수 있어 예방이 무엇보다 중요하다"며 "농가에서도 환기시설과 급수시설을 철저히 점검하는 등 폭염 피해 예방에 적극 협조해 달라"고 당부했다.