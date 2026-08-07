"우리가 수도권의 전력 식민지가 돼야 하나" 대전서 송전탑 반대 대행진

큰사진보기 ▲용인 반도체 국가산업단지 전면 재검토와 장거리 초고압 송전선로 건설 중단을 요구하며 전남 해남에서 서울까지 걷고 있는 '용인반도체산단 재검토·송전탑 반대 전국대행진단'이 7일 대전에서 이틀째 거리행진과 유성구청 앞 집회를 열고 송전선로 백지화를 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

"언제까지 우리가 수도권의 전력 식민지가 되어야 합니까."

"이재명 대통령은 '지산지소' 말로만 하지 말고, 지역민 목소리에 응답하라."

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용인 반도체 국가산업단지 전면 재검토와 장거리 초고압 송전선로 건설 중단을 요구하며 전남 해남에서 서울까지 걷고 있는 '용인반도체산단 재검토·송전탑 반대 전국대행진단'이 7일 대전에서 이틀째 행진을 이어가며 정부와 한전의 송전선로 계획 백지화를 촉구하고 나섰다.지난달 30일 전남 해남에서 출발해 광주·전남과 전북을 거쳐 대전에 도착한 전국대행진단은 전날인 6일 유성구청에서 서구청까지 걸은 뒤 전문학 서구청장을 만나 송전선로 건설 반대와 주민 참여 확대를 요구했으며, 이날에는 대전월드컵경기장 인근에서 유성구청까지 행진한 뒤 구청 앞에서 집회를 열었다.이날 행진과 집회에는 해남에서 서울까지 전국대행진에 참여하고 있는 6명의 행진단을 비롯해 대전지역 환경·시민사회단체 회원과 진보정당 당원, 학하동과 갑동 등 유성지역 송전탑 건설 예정지 주민 등 50여 명이 참여했다.참가자들은 '지역희생 강요하는 송전선로 전면 백지화하라', '주민피해 호소하는 지역민의 목소리에 이재명 대통령은 응답하라', '일방적 송전선로 입지선정 중단하라' 등의 구호를 외치며 유성구 일대를 행진한 뒤, 집회에 참여했다.대전은 현재 공개된 것만 용인 방면 초고압 송전선로 5개 노선이 통과할 예정이며, 상당수 노선이 서구와 유성구를 지나게 될 것으로 알려져 주민들의 반발이 이어지고 있다. 전날 서구지역 주민들은 입지선정위원회 운영 과정이 주민들에게 제대로 공개되지 않고 있다며 지자체가 주민 편에 서서 보다 적극적으로 대응해야 한다고 요구한 바 있다.유성구청 앞에서 열린 집회에서는 정부의 수도권 중심 전력정책과 한전의 송전선로 입지 선정 방식에 대한 강도 높은 비판이 쏟아졌다.안재훈 용인반도체국가산단 전면재검토·초고압 송전탑건설 반대 전국행동 집행위원장은 "우리가 모르는 상태에서 이 일이 결정됐고 왜 이렇게까지 해야 하는지 충분한 설명조차 듣지 못했다"며 "이렇게 어마어마한 일을 하면서 지역 주민들에게 제대로 이야기하지 않고 진행하는 것 자체가 문제"라고 말했다.이어 "그동안 정부가 에너지 정책을 모두 결정하고 지역은 마음에 들지 않아도 따라야 했으며, 송전탑에 반대하는 주민들은 이기주의나 지역 님비로 취급받아 왔다"고 지적한 뒤 "해남에서 대전까지 오면서 주민들이 가장 많이 한 이야기가 '언제까지 우리가 수도권의 전력 식민지가 되어야 되는가'라는 것이었다"고 말했다.그는 또 지역에서 생산한 재생에너지를 지역에서 소비하는 분산형 전력체계로 전환하면 지금처럼 수많은 장거리 송전선로를 건설하지 않아도 된다면서, "처음에는 지방으로 눈을 돌려야 한다고 이야기했던 이재명 대통령도 결국 바뀐 것이 없다"며 "청와대까지 가서 반드시 정책이 바뀌도록 끝까지 싸우겠다"고 목소리를 높였다.김재용 대전주민송전탑백지화대책위 위원장은 송전선로 예정지역인 갑동과 학하동 주민들을 가리키며 "내 마을과 내 고장을 지키겠다는 주민의 자각에서 출발해 이제는 대한민국의 미래 산업과 에너지 문제까지 함께 고민하고 있다"며 "서울과 수도권이 지역을 착취하고 압살하는 구조에 지역 주민들이 몸과 목소리로 저항하는 이 순간을 반드시 기록해야 한다"고 말했다.왕성수 학하동 주민자치회장은 대전을 '송전선로의 허브'라고 표현하며 정부와 한전을 더욱 거칠게 비판했다.왕 회장은 "대전은 교통의 요충지만이 아니라 남쪽에서 올라오는 송전선로들이 집결하고 교차하는 요충지, 말 그대로 송전선로의 허브가 되고 있다"며 "그만큼 다른 지역보다 주민의 생존권과 환경권, 재산권에 더 큰 영향을 받을 수밖에 없다"고 말했다.그러면서 "세계의 모범 민주국가라고 하면서 주민 여론은 수용하지 않고 한전이 생각하는 일방적인 잣대로 송전탑 사업을 밀어붙이는 것을 보면 독재 이상이라는 생각까지 든다"며, 사실상 '한전 독재'나 다름없는 방식으로는 국가 전력정책을 추진해서는 안 된다고 주장했다.특히 그는 "송전선로 계획은 이미 수년 전부터 추진됐는데 정작 주민들은 올해 2월에야 알았다"며 "국가 전력정책의 패러다임은 한전이나 정부 관계자 몇 명이 결정할 것이 아니라 국민과 소통하면서 바꿔야 한다. 이재명 대통령이 국민의 목소리를 눈과 귀, 마음과 가슴으로 직접 듣고 판단해야 한다"고 촉구했다.이날 참가자들은 결의문을 통해 대전을 "현재 공개된 송전선로만 5개 노선이 지나는 최대 피해지역"이라고 규정하고, 수도권 전력수요를 위해 비수도권 주민들의 건강권과 재산권, 환경권을 희생시키는 정책을 중단하라고 요구했다.또 "전력을 소비하는 곳과 생산·수송 과정의 고통을 감내하는 곳이 철저히 분리된 현재의 시스템은 정의롭지 못하다"며 "대전이 수도권의 번영을 위해 희생되는 '에너지 식민지'로 전락하는 것을 단호히 거부한다"고 밝혔다.집회 마지막에는 대한민국 지도가 그려진 대형 현수막 위에 전국행진단이 지금까지 지나온 도시 이름이 적힌 팻말을 들고 서서, 대전 다음 행선지인 충남지역 주민들에게 송전탑 반대 깃발을 넘겨주는 퍼포먼스도 진행했다.한편, 대전에서 이틀간의 일정을 마친 전국대행진단은 충남과 충북, 경기 용인 등을 거쳐 서울까지 행진을 계속하며 용인 반도체 국가산단과 장거리 송전선로 건설계획의 전면 재검토, 주민 동의 없는 송전선로 입지선정 중단, 이재명 대통령과 주민·시민사회 간 직접 대화를 요구할 예정이다.