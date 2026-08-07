피해자 "징계 원치 않는다"는데... 국힘 윤리위, 징계 절차 개시

▲김진주씨의 편지'부산 돌려차기 사건'의 피해자 김진주(가명)씨가 진종오 국민의힘 국회의원에게 쓴 손편지. 진종오 의원은 6일, 본인의 SNS에 김진주씨를 직접 찾아가 본인의 부적절한 농담에 대해 사과했다고 알리며 김씨가 보내온 편지를 공개했다. ⓒ 진종오 국회의원실 관련사진보기