박관열 시장, 28㎞ 걸으며 남한산성~천진암 둘레길 대상지 점검

큰사진보기 ▲박관열 광주시장이 민선 9기 관광 분야 핵심 공약인 '남한산성~천진암 역사문화 둘레길 조성 사업' 대상지를 직접 걸으며 현장 점검에 나섰다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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박관열 광주시장이 민선 9기 관광 분야 핵심 공약인 '남한산성~천진암 역사문화 둘레길 조성 사업' 대상지를 직접 걸으며 현장 점검에 나섰다.광주시는 박관열 시장이 지난 5일부터 7일까지 3일간 남한산성부터 천진암까지 총 28㎞ 구간을 도보로 이동하며 코스별 시설과 노선 운영 여건을 점검하고 보완이 필요한 사항을 확인했다고 밝혔다.남한산성~천진암 역사문화 둘레길 조성 사업은 유네스코 세계유산인 남한산성과 광주시 대표 역사문화 자원을 연계한 도보 관광길을 조성하는 민선 9기 관광 분야 공약사업이다.시는 예산 절감과 사업의 신속한 추진을 위해 기존에 조성된 도보길을 최대한 활용해 사업을 추진하고 있으며, 내년 상반기 준공을 목표로 하고 있다.사업이 완료되면 광주시 도심에서 남한산성과 천진암을 도보로 탐방할 수 있는 관광 동선이 마련된다. 시는 구간별 특성에 맞는 주제를 도입하고 둘레길과 지역 상권을 연계한 프로그램을 운영해 역사·문화·관광이 어우러진 도보 관광 자원으로 육성할 계획이다.박 시장은 현장 점검 과정에서 구간별 시설물과 이용 여건을 살피고, 이용객 편의와 안전성 향상을 위한 보완 사항을 점검했다.박관열 시장은 "이번 현장 방문을 통해 확인된 구간별 보완 사항을 적극 반영해 남한산성~천진암 역사문화 둘레길을 세계인이 찾는 관광 명소로 조성하겠다"고 말했다.