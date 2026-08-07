[단독] 정원오 측, 주진우 빼고 김재섭 고발만 남겼다..."허위사실 끝까지 정리"

큰사진보기 ▲정원오 후보 해명 요구하는 김재섭 의원김재섭 국민의힘 의원이 3월 31일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보의 해명을 요구하는 모습(자료사진). ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정원오 더불어민주당 서울시장 후보(자료사진). ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲정원오 후보 캠프 측은 지난 5월 13일 당시 김재섭 의원 관련 "공직선거법상 낙선목적 허위사실공표죄로 고발했다"고 알린 바 있다. 당시 캠프 측이 공지한 고발장 사진. ⓒ 정원오캠프 관련사진보기

정원오 전 서울시장 후보 측이 국민의힘 김재섭 의원을 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 고발한 사건이 6·3 지방선거 이후에도 경찰 수사 중인 것으로 확인됐다. 정원오 측은 주진우 의원 등 다른 관련 사건은 다 취하했다고 설명했지만, 김 의원 사건은 유지한 채 칸쿤 출장 의혹과 양천구청 폭행 사건 관련 발언의 허위성 및 공직선거법 위반 여부를 끝까지 확인하겠다는 입장이다.지선 당시 정원오 캠프 법률지원단 소속이었던 A 변호사는 6일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "주진우 의원 등 타 의원들은 취하서를 제출했으나, 김 의원 고발 건은 사실관계를 명확히 정리하고 법적 책임을 끝까지 물으려고 한다. 차후 선거에서 재활용될 수도 있다는 판단 때문"이라고 말했다.그는 "과거 양천구청 폭행 사건 관련, 김 의원은 5·18 때문이 아니었다고 주장하지만 당시 언론보도와 다른 증언 등 여러 자료가 있었음을 고려하면 이는 허위사실을 적시한 것으로 보인다"며 "칸쿤 의혹을 포함해 제기 당시 김 의원이 허위일 수도 있다는 걸 알고도 했다고 보이므로, 최소한 미필적 고의에 의한 허위사실공표에 해당된다"고 주장했다.서울경찰청 공공범죄수사대 관계자는 김재섭 의원 고발 사건에 대해 "수사 진행 중"이라고만 밝혔다. 다만 피고발인 조사 여부와 수사 완료 여부는 확인해줄 수 없다고 했다. 관련해 김석영 전 양천구청 비서실장과 이동학 전 민주당 최고위원은 각각 지난 6월 관련 사건의 참고인 조사를 받았다고 확인했다.정원오 측이 앞서 김 의원을 고발하며 문제 삼은 내용은 ▲여수 농지 투기 의혹 ▲멕시코 칸쿤 출장과 여성 직원 관련 의혹 ▲양천구청 시절 폭행 사건의 원인에 관한 주장 등 세 가지다.김 의원은 3월 31일 국회 기자회견을 통해 처음 "정 후보는 구청장 재임 중 한 여성 직원과 해외 공무 출장을 다녀왔다", "한 여직원을 콕 집어 대표적인 휴양지에 동행시켰다"고 주장했고, 정원오 측은 이를 공직선거법 제250조 제2항의 '낙선 목적 허위사실공표 혐의'로 고발한 바 있다.기자회견 다음 날인 4월 1일 정 후보는 유튜브 채널 <최욱의 매불쇼>에 출연해 "알면서도 일부러 했다"며 "김 의원이 고의로 한 것이라고 봐서 고발까지 하게 됐다"고 말했다. 김 의원이 회견 전날 이동학 전 민주당 최고위원에게 전화를 했고, 이 전 최고위원이 단둘이 간 게 아니라고 전달했다는 취지다.김 의원은 7일 <오마이뉴스>와의 통화에서 경찰로부터 아직 연락을 받지 못했고 피고발인 조사도 받지 않았다고 밝혔다. 경찰이 부르면 조사에 응하겠지만, 정원오 측 고발은 애초에 공직선거법상 구성요건을 충족하지 않는 사안을 정치적으로 고발한 것이라고 주장했다.김 의원은 "애초에 구성요건이 안 되는 내용임에도 저를 정치적으로 고발한 것"이라며 정원오 측이 자신의 주장 가운데 무엇이 허위인지 명확히 특정하지 못하고 있다고 반박했다. 자신의 주장은 공직 후보자 검증 차원의 의혹 제기였으며, 정원오 측이 이를 정치적 대응 차원에서 고발했다는 얘기다.정원오 측은 김 의원이 당시 오세훈 캠프 공동선대위원장으로 활동했다는 점을 들어, 그의 의혹 제기가 캠프 차원의 네거티브 공세와 연관됐는지도 확인해야 한다고 주장했다. 다만 <뉴스타파>가 보도했던 오세훈 캠프의 조직적 비방·여론조작 의혹과 김 의원의 직접 관여 여부는 별도로 확인해야 할 사안이다.김석영 전 양천구청 비서실장은 지난 6월 11일 서울경찰청의 의뢰로 서귀포경찰서에서 약 4시간 동안 참고인 조사를 받았다고 밝혔다. 그는 당시 자신이 정원오 후보보다 열 살 많은 선임이었고 정 후보는 후임이었다는 점을 들어, "양천구청 폭행 사건을 내가 아닌 정 후보에게 연결하는 것은 사실관계상 무리"라고 말했다.김 전 비서실장은 김 의원 주장이 정 후보를 낙선시키기 위해 과도하게 확장된 것이라고 평가하면서 "정 후보를 떨어뜨리려다 무리수를 뒀다고밖에 볼 수 없다"고도 주장했다.칸쿤 출장 의혹과 관련해서는 이동학 전 최고위원이 지난 6월 16일 오후 약 4시간 동안 참고인 조사를 받았다고 밝혔다. 이 전 최고위원은 경찰이 출장 참여 인원과 공무상 목적과 출장 경위, 김 의원과의 사전 통화 내용 등을 물어왔다고 전했다.김 의원은 "구성요건에 맞지 않는다"고 주장하지만, 정원오 측은 김 의원이 자료를 제시했다는 사실만으로 허위사실공표죄의 허위성 요건이 사라지지 않는다고 반박했다.정원오 측은 김 의원이 당시 근거로 들었던 서울 양천구의회 속기록이 의원의 일방적 주장을 기록한 문서일 뿐, 그 내용이 사실이라는 점을 확정하는 객관적 자료로 볼 수 없다고 봤다. 김 의원이 사건 판결문·언론 보도 등 반대 자료도 확인할 수 있었는데 사실관계 확인에 소홀했다는 입장이다.A 변호사는 "김 의원은 칸쿤 의혹을 포함해 의혹을 제기하면서 이게 허위일 수도 있다는 걸 알고도 제기했다고 보이므로, 최소 미필적 고의에 의한 허위사실공표에 해당한다고 본다"면서 의혹 제기가 전체 맥락상 여성 직원과의 부적절한 관계나 외유성 출장으로 받아들여질 수 있는 방식으로 표현됐으므로 허위사실공표일 수 있다고 설명했다.이번 사건의 쟁점은 ▲김 의원의 발언이 구체적인 사실 적시인지 ▲그 내용이 객관적으로 허위인지 ▲발언 당시 허위 가능성을 인식하고도 공표했는지 ▲정 후보의 낙선을 목적으로 했는지 등이다. 또 2016년 조응천·2017년 주광덕 의원 사례 등 의원 면책특권의 대상이 아니라고 법원이 판단한 사례가 있어, 김 의원 발언이 면책특권에 해당하는지 여부도 별도 판단될 것으로 보인다.공직선거법 제250조 제2항의 낙선 목적 허위사실공표죄는 7년 이하의 징역 또는 500만 원 이상 3000만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다. 차후 김 의원에게 100만 원 이상의 벌금형이 확정될 경우, 피선거권 제한과 함께 의원직을 잃을 가능성도 있다.공직선거법 제268조에 따라 6·3 지방선거 전에 이뤄진 김 의원 발언의 공소시효는 원칙적으로 오는 12월 3일 만료된다. 경찰은 공소시효를 고려해 그 전에 수사를 마무리하고 송치 또는 불송치 여부를 결정할 것으로 보이지만, 서울청은 구체적인 조사 일정은 밝히지 않았다.