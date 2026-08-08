'#보이콧코리아' 동남아에서 '혐한' 확산되는 진짜 이유

사람들은 무엇에 빠지고, 왜 그것에 열광하는 걸까요? 선택에는 늘 이유가 있습니다. SNS에서 화제가 되는 아이템부터 대중의 소비와 행동까지, 눈에 보이는 유행의 장면을 따라가며 그 너머의 이유와 배경을 들여다봅니다.

큰사진보기 ▲SEAblings(Southeast Asia Siblings) 동남아시아의 한국 혐오 현상을 상징하는 온라인 이미지 ⓒ 온라인 커뮤니티 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버블로그와 브런치에도 실립니다.

최근 동남아시아 국가를 중심으로 한국을 향한 거센 비판과 반발, 이른바 '혐한' 기류가 빠르게 확산하고 있습니다. SNS에서는 '#SEAblings(Southeast Asia siblings: 동남아시아 형제자매들)'와 '#BoycottKorea' 등의 해시태그를 중심으로 한국을 비판하는 게시물과 조롱하는 밈(Meme)이 잇따라 등장하고 있습니다.이들 국가는 K-팝과 드라마는 물론 화장품과 음식에 이르기까지 한국 문화에 대한 관심과 호감이 그 어느 지역보다 높았던 곳입니다. 그렇기에 최근 나타난 이러한 현상은 더욱 낯설고 당혹스럽게 다가옵니다. 무엇이 이들의 마음을 돌아서게 만든 것일까요?사건의 발단은 지난 1월 31일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 한국 밴드 데이식스의 공연이었습니다. 당시 일부 한국 팬사이트 운영자들이 반입이 금지된 전문가용 카메라를 공연장 안으로 들여왔다는 의혹이 제기됐습니다.공연 시야를 가렸다고 주장한 현지 팬들은 영상과 사진을 공유하며 해당 팬사이트들이 공연 규정을 지키지 않았다고 비판했습니다. 처음에는 공연 관람 예절을 둘러싼 팬덤 내부의 논쟁에 불과했습니다.그러나 일부 한국 이용자들이 관련 게시글에 동남아 국가와 사람들을 겨냥한 비하 댓글을 남기면서 상황은 급격히 악화됐습니다. 동남아시아를 가난한 지역으로 조롱하고, 노골적인 인종차별적 이미지를 공유하는 사례가 이어졌습니다.이 같은 댓글은 SNS를 통해 다른 동남아 국가로 빠르게 퍼져나갔습니다. 그러자 말레이시아를 넘어 인도네시아·필리핀·태국·베트남 등지에서도 공분이 일었습니다. 이 과정에서 'SEAblings(동남아시아를 뜻하는 Southeast Asia와 형제자매를 뜻하는 siblings의 합성어)'라는 온라인 연대가 형성됐습니다. 이들은 관련 게시물과 해시태그를 공유하며 한국인의 혐오 발언을 비판했고, 그 과정에서 비판의 대상은 점차 한국 사회 전반으로 확대됐습니다.동시에 일부에서는 한국과 관련하여 사실과 다른 정보를 퍼뜨리는 게시물도 빠르게 퍼졌습니다. 한국인을 향한 근거 없는 비하와 혐오성 표현이 잇따랐고, 한국 제품과 한국 문화 콘텐츠를 불매하자는 목소리도 이어졌습니다.공연장 에티켓 논란으로 시작된 사건이 K-팝 팬덤 내부의 갈등을 넘어 한국 전반을 향한 반감으로 번지게 된 것입니다.이번 사태는 단순한 온라인 말다툼이나 일회성 해프닝으로 보기 어렵습니다. 공연장 논란은 어디까지나 불씨였을 뿐, 갈등이 이처럼 빠르게 번진 데에는 그동안 누적돼 온 감정이 자리하고 있었습니다.한국 사회 일각에서 동남아 국가들을 경제적으로 낙후된 지역으로 바라보거나 낮게 평가하는 시선이 있다는 지적은 오래 전부터 꾸준히 제기돼 왔습니다.한류를 적극적으로 소비해 온 동남아 팬들 사이에서도 대등한 문화적 파트너로 존중받기보다, 은근한 차별과 '아래로 보는 시선'을 받아왔다는 불만이 쌓여 왔습니다. 그런 만큼 이번 사태에서 외모나 피부색, 경제 수준을 비하하는 일부 한국인의 댓글은 한국 문화에 오랫동안 애정을 보내온 한류 팬들에게 더욱 큰 실망과 상처를 안겼을 것입니다.여기에 SNS 알고리즘 특성이 자극적인 게시물을 빠르게 퍼뜨리며 갈등의 골을 깊게 만들었습니다. 일부 이용자의 혐오 발언이 번역과 재공유를 거치며 마치 한국 사회 전체의 시각인 것처럼 받아들여졌고, 이에 대응하는 동남아 이용자들의 과격한 반응 역시 한국에 전달되면서 서로에 대한 적대감만 커지는 악순환으로 이어졌습니다.오늘날의 한류는 단순히 잘 만들어진 음악과 드라마, 영화라는 '콘텐츠'만을 수출하는 단계에 머물지 않습니다. 세계는 이제 K-콘텐츠를 넘어, 그 문화를 만들어낸 한국 사회는 물론 한국인의 태도와 가치관까지 관심 있게 지켜보고 있습니다.한류의 영향력과 세계인의 관심이 커질수록, 인터넷 공간에서 우리가 무심코 던지는 말 한마디와 해외 현지에서 보여주는 행동 하나하나가 모두 '대한민국'의 이미지와 곧바로 연결될 수 있습니다. 문화 강국의 반열에 오른 만큼, 세계가 우리 사회와 구성원들을 바라보는 도덕적·문화적 기준 역시 이전과 비교할 수 없을 정도로 엄격해질 수밖에 없습니다.콘텐츠의 수준은 세계 최고를 다투는데, 정작 그것을 누리고 소비하는 대중을 향한 배려와 존중이 그에 미치지 못한다면, 그 불균형은 결국 오랜 시간 쌓아온 한국의 긍정적인 이미지마저 훼손할 수 있습니다.우리는 그동안 한류 콘텐츠의 성공을 곧 한국이라는 국가와 한국인 전체를 향한 무조건적인 호감으로 착각해 온 것은 아닐까요? 한류의 세계화는 분명 우리 역사에서 손꼽을 만한 눈부신 성공입니다. 작은 나라의 문화가 지구 반대편 수많은 사람의 마음을 울리고 위로를 준다는 사실은 충분히 자부심을 가질 만한 일입니다.하지만 문화적 영향력은 화려한 박수갈채와 경제적 이익만을 가져다주지 않습니다. 영향력이 커질수록 그 문화를 만들어낸 사회와 사람들의 태도 역시 더 많은 관심과 평가의 대상이 됩니다.이제는 문화 강국으로서 우리의 태도와 의식 역시 그 위상에 걸맞게 성장하고 있는지 스스로에게 질문해야 할 때입니다. 한국 문화를 사랑해 주는 사람들에게 감사하는 마음을 갖는 것, 그리고 그들의 문화와 인격을 존중하는 것. 어쩌면 지속 가능한 한류를 위해 지금 우리에게 필요한 것은 그런 기본적인 태도인지도 모릅니다.