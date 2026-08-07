종합특검, 유병호 전 감사원 사무총장 구속기소

큰사진보기 ▲직권남용 혐의로 구속영장이 청구된 유병호 감사원 감사위원(차관급)이 7월 20일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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종합특검(특별검사 권창영)은 유병호 전 감사원 사무총장(현 감사원 감사위원)을 '대통령 관저 이전 봐주기 감사'에 따른 직권남용권리행사방해 혐의로 7일 구속기소했다.공소사실은 피고인이 감사대상자인 대통령비서실과 소통하면서 대통령비서실로부터 받은 청탁에 따라 감사원 사무총장의 지휘·감독권을 남용하여 2023년 2월 ~ 3월경 관련 규정과 자신이 평소 강조해 오던 감사 방식에 배치되는 불법·부당 지시를 하여, 감사관들의 독립적인 감사권 행사를 방해하고 의무 없는 일을 하게 하여 관저 감사를 무마하였다는 것이다.불법·부당 지시의 구체적인 내용은 ① 대통령비서실 상대 공문을 통한 자료 제출 요구 금지 ② 대통령비서실 관련자 상대 문답 조사 금지 ③ 업체 관련자 상대 대면조사 금지라는 게 특검의 설명이다.종합특검은 "당시 감사원 소속 관저 감사 실무진들도 2차례의 특검 수사를 통해 확인된 대부분의 혐의에 대하여 의혹을 가지고 감사를 진행하려고 한 사실, 객관적 자료 확보·법리 검토 등을 통해 의혹의 실체에 상당 부분 접근한 사실, 대면조사가 불가피하다는 판단 하에 출석요구를 하고 있었음에도 피고인의 지시에 따라 출석 요구를 철회하였던 사실 등을 확인했다"라고 설명했다.앞서 유병호 전 사무총장은 증거 인멸 염려의 사유로 지난달 20일 구속됐다. 그는 구속적부심사를 청구했지만, 법원은 6일 이를 기각했다.