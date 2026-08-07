'채해병 순직' 책임 외면해온 임성근, 항소심도 징역 3년 철퇴

큰사진보기 ▲영장실질심사 받은 임성근 전 해병대 1사단장임성근 전 해병대 1사단장이 지난해 10월 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲2023년 7월 19일 오전 경북 예천군 호명면서 수색하던 해병대원 1명이 급류에 휩쓸려 실종된 가운데 해병대 전우들이 침울한 표정으로 구조 소식을 기다리고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박상현 전 해병대 1사단 7여단장, 순직해병 특검 출석박상현 전 해병대 1사단 7여단장이 지난해 8월 25일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 피의자 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲이용민 전 해병대 포7대대장이 지난해 10월 17일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 군사법원 등에 대한 국정감사에 증인으로 출석해 있다. 왼쪽은 임성근 전 해병대 1사단장. ⓒ 남소연 관련사진보기

채해병 순직사건 1심 유죄에도 "형이 무겁다"며 자신의 법적·도의적 모든 책임을 부정해온 임성근 전 해병대 1사단장에 대해 항소심 법원도 엄중한 책임을 물었다.서울고등법원 형사4-3부(재판장 전지원 부장판사)는 7일 오전 채해병 순직사건 2심 선고기일에서 업무상 과실치사 및 군형법상 명령위반 등 혐의로 구속기소된 임성근 전 사단장에게 1심과 같은 징역 3년을 선고했다.재판부는 채해병이 순직한 경북 예천 호우피해복구 작전 출동 병력의 생명과 신체 위험을 방지할 업무상 작위의무가 임 전 사단장에게 있다고 판단했다. 그러나 작전 현장에 강우가 내려 위험성이 커졌는데도 임 전 사단장은 안전보다 공세적·적극적인 수색을 강조하며 작전을 지속시켜 위험을 키웠다는 것이다.전 재판장은 특히 임 전 사단장이 (2023년 7월 18일) 사단장 주관 VTC(화상회의)서 '도로에서 내려다보지 말고 수변으로 내려가 수풀을 헤치고 찔러보면서 찾아야 한다'고 발언한 점을 거론하며 "(하천 범람에서 안전한) 도로를 필연적으로 벗어날 수밖에 없게 했다"고 짚었다.전 재판장은 "해병대에서는 수변의 개념이 생소했을 뿐만 아니라 하천 범람으로 수변과 수중의 경계가 모호해졌다"며 "(그런 상황에서) '내려가 수풀을 헤치고 찔러보며 찾으라'는 (사단장의) 지시는 수색구역의 무분별한 확장을 가져올 수밖에 없다"고 지적했다.재판부는 임 전 사단장이 채해병 순직 사고 당일 수중수색 장면이 담긴 사진을 전달받아 위험성을 인식하고도 수중수색 금지 조치 등을 취하지 않아 사고에 영향을 미쳤다고 판단했다.전 재판장은 "피고인(임성근)은 2023년 7월 19일 오전 이아무개 중령으로부터 수중수색 장면이 담긴 <국민일보> 사진 등을 카카오톡으로 전송받고도 필요한 안전조치를 하지 않았다"며 "피고인이 수중수색 금지 등 적절한 조치를 취했거나 주의의무를 다했다면 사고는 발생하지 않았을 것이므로 피고인 주의의무 위반과 사고 발생 사이 상당한 인과관계가 인정된다"고 판단했다.재판부는 임 전 사단장의 죄질도 지적했다. 전 재판장은 "부대원들의 생명 등을 최종적으로 책임져야 하는 최상급 지휘관임에도 사고 이후 공보라인을 동원해 '자신에게 책임이 없다'는 논리 구성을 지시하고, (경북경찰청) 압수수색에 대비해 정황 증거를 은폐하려고 했다"며 "장기간 수사과정에서 (하급자들의) 진술 내용을 통제하는 등 책임 회피에 급급했다"고 질타했다.재판부는 임 전 사단장과 함께 원심에 불복한 지휘관들의 항소도 기각했다. 1심인 서울중앙지방법원 형사합의 22부(재판장 조형우 부장판사)는 지난 5월 8일 ▲ 박상현 전 7여단장과 최진규 전 대대장에게 금고 1년 6개월 ▲ 이용민 전 대대장 금고 10개월 ▲ 장 전 본부중대장은 금고 8개월 집행유예 2년을 선고한 바 있다.전 재판장은 임 전 사단장 등 피고인 전원에 대해 "수심을 가늠할 수 없는 상황에서 기본적인 안전장비조차 구비받지 못한 상태로 해병대원들을 재난현장에 투입시키면서 위험 방지 의무를 소홀히 한 결과 입대 4개월에 불과한 해병 대원이 숨졌다"며 "사고 당시 급류에 휩쓸린 다른 대원들이 만약 탈출하지 못했다면 대형 인명사고로 이어질 수 있어 엄중한 법적 처벌이 필요하다"고 질책했다.이어 현장 최선임 지휘관이었던 박상현 전 7여단장(대령)에 대해 "총괄 지휘관으로 엄중한 주의의무를 부담함에도 안전대책을 마련하지 않은 채 불명확한 지침을 전파해 혼선과 위험성을 증폭시켰다"며 "(이를) 바로잡을 수 있었던 여단장 주관 회의에서조차 사단장의 무리한 수색 지시만을 반복 전달해 하급 지휘관들의 부담을 가중시켰다"고 말했다.그러면서 "이 법정에서 자신의 책임을 외면한 채 최초 발령한 '수변'이라는 단어만 내세워 책임을 대대장과 중대장에게 전가하려는 태도를 보여 비난가능성이 높다"며 "유족으로부터 용서받지 못했다"고 덧붙였다.'허리 깊이' 입수를 최초 전파한 최 전 대대장에 대해선 "포병 부대 성과에 대한 반복된 질책을 받자 '성과를 보여줘야 한다'는 압박을 느낀 나머지 (상부의) 정식 승인이 없었음에도 '포병은 허리까지 들어간다'고 단정적으로 얘기해 입수 범위를 독자 확대시켰다"며 "수중과 수변의 경계가 불분명한 상황에서 이러한 발언은 위험한 수중수색을 오인하게 만든 결정적 계기가 됐다"고 했다.이 전 대대장에 대해선 "이 사고 부대의 대대장으로 개별 수색 현장의 구체적 위험 유무를 직접 파악하고 소속 대원들의 생명과 안전을 책임질 직접적 주의의무가 있음에도 사단장 복장통일 지시에 집착해 장화를 고집해 해병 대원들의 이동성을 제약하는 위험성을 가중시켰다"며 "유족으로부터 용서도 받지 못했다"고 했다.재판부는 채해병 특검(특별검사 이명현)이 항소하지 않은 장 전 중대장에 대해서도 "피고인이 위험한 수색을 감행한 근본 원인이 상급 지휘관들의 반복된 질책이며 이를 이행하려는 중압감에서 범행에 이르게 된 사정이 있고, 유족들도 처벌불원 의사를 표시하고 있다"면서도 "다만 원심의 형이 너무 무거워 부당하다고 보이지는 않는다"며 징역형 집행유예를 유지했다.