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26.08.07 11:19최종 업데이트 26.08.07 11:19

이재준 수원시장, K-브랜드지수 경기도 기초단체장 부문 1위

아시아브랜드연구소, 7월 온라인 빅데이터 286만여 건 분석... 박승원(광명)·최대호(안양) 시장 2·3위

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이재준 수원특례시장이 지난 2일 시장 집무실에서 진행된 <오마이뉴스>와의 인터뷰에서 본인의 정치적 정체성을 '실용'과 '효능' 그리고 '역사적 소명'으로 정의했다.
이재준 수원특례시장이 지난 2일 시장 집무실에서 진행된 <오마이뉴스>와의 인터뷰에서 본인의 정치적 정체성을 '실용'과 '효능' 그리고 '역사적 소명'으로 정의했다. ⓒ 수원특례시

이재준 수원특례시장이 아시아브랜드연구소가 발표한 빅데이터 기반 평가시스템 '케이(K)-브랜드 지수' 경기도 지자체장 부문에서 1위에 선정됐다.

7일 수원특례시에 따르면, 아시아브랜드연구소는 지난 7월 한 달 동안 경기도 31개 기초자치단체장과 관련한 온라인 빅데이터 286만 8,111건을 분석해 순위를 산정했다.

'K-브랜드지수'는 검색량과 콘텐츠 소비, 소셜 활동 등을 바탕으로 대중의 관심도를 분석하는 온라인 빅데이터 기반 평가 시스템이다. 연구소는 트렌드, 미디어, 소셜, 긍정·부정, 활성화(TA), 커뮤니티, 인공지능(AI) 등 여러 지표를 종합해 점수를 산출했다고 설명했다.

이번 평가에서 이재준 시장은 종합점수 159점을 받아 1위를 기록했다. 이어 박승원 광명시장이 2위, 최대호 안양시장이 3위에 이름을 올렸다.

이재준 수원특례시장이 6일 일월수목원에서 신년 브리핑을 열고 "시민이 체감하는 수원 대전환으로 새로운 수원을 완성하겠다”고 밝혔다.
이재준 수원특례시장이 6일 일월수목원에서 신년 브리핑을 열고 "시민이 체감하는 수원 대전환으로 새로운 수원을 완성하겠다”고 밝혔다. ⓒ 수원시

아시아브랜드연구소 관계자는 "6.3 지방선거 이후 처음 발표된 이번 케이(K)-브랜드 지수 경기도 기초자치단체장 부문은 정책 기대감과 행정 성과에 대한 관심이 빅데이터에 반영된 결과로 풀이된다"며 "이재준 수원시장의 1위 등극은 높은 대중적 관심과 행정 리더십을 입증한 것으로 보인다"고 말했다.

한편, 아시아브랜드연구소는 2016년 설립된 민간 연구기관으로, 온라인 빅데이터를 활용한 브랜드 평가와 '대한민국 K-브랜드대상' 등을 운영하고 있다.
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#이재준#수원특례시장#수원시#케이K브랜드지수#이재준1위선정

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