보훈부, 미 전쟁포로·실종자 확인국과 MOU... 미수습 미군 실종자 기억 캠페인도

큰사진보기 ▲강윤진 국가보훈부 차관이 지난 6일(현지시각) 미국 워싱턴 D.C. 메이플라워 호텔에서 열린 '2026 국제보훈컨퍼런스 개회식'에 참석해 개회사를 하고 있다. ⓒ 국가보훈부 제공 관련사진보기

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국가보훈부(보훈부)는 7일 미국 전쟁부(국방부) 전쟁포로·실종자 확인국(DPAA)과 6.25전쟁 참전용사 예우 및 유가족 지원 강화를 위한 국제보훈협력 양해각서(MOU)를 체결한다고 밝혔다.양해각서 체결식은 이날 미국 네브라스카주 오마하에서 열리는 DPAA 주관 한국전·냉전 참전 유가족 초청행사 현장에서 강윤진 차관이 참석한 가운데 진행될 예정이다.이번 협약은 한미 양국이 6.25전쟁의 역사적 의미를 공유하고, 전쟁포로·실종자 유해 발굴과 유가족 예우를 위한 협력 기반을 마련하기 위한 것으로, 보훈부는 이를 계기로 실질적인 국제보훈협력 확대와 유가족 예우·지원을 공동으로 노력해 나갈 방침이라고 밝혔다.또한 이를 위해 전쟁포로·실종자 가족들의 한국 초청 등 교류 프로그램을 비롯해 추모사업 발굴·추진, 정보교류, 공동 회의 개최 등을 추진, 전쟁으로 가족을 잃은 이들의 아픔을 함께 기억하고 위로하는 다양한 사업을 추진할 계획이다.특히 보훈부는 이날 6.25전쟁 중 전쟁포로·실종자 등 유해를 찾지 못한 미군 7359명을 기억하고 예우하는 '7,359, 끝까지 찾아야 할 성조기' 캠페인 추진 계획도 설명할 예정이다.6.25전쟁 당시 미군은 178만9천여 명이 참전했고 3만6574명이 전사했으며, 아직까지 유해를 수습하지 못한 실종자 숫자는 7359명에 이른다.보훈부는 '끝까지 찾아야 할 성조기' 배지 총 7359개를 제작하고, 각각 일련번호를 부여해 유해를 찾지 못한 유족과 미국 국민에게 배포하는 캠페인을 추진할 계획이라고 밝혔다.보훈부는 "이 캠페인은 대한민국 정부가 한미동맹의 상징인 참전영웅들의 희생을 잊지 않고 마지막 한 분까지 발굴해 가족의 품으로 돌려드리겠다는 의지를 담고 있다"고 설명했다.한편 보훈부는 이날 양해각서 체결 후 오마하 전략공군사령부 항공우주박물관에서 강 차관 주재로 전쟁포로·실종자 가족 500여 명이 참석한 가운데 위로의 마음을 전하는 공연과 만찬도 개최할 예정이다.강 차관은 "이번 양해각서 체결을 비롯해 유엔참전국 정부와 협력 강화를 통해 6·25전쟁 포로·실종자와 가족, 전사자 유족에 대한 예우를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 강조했다.