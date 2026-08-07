일제강점기 부천에는 양조장이 두 곳 있었다

큰사진보기 ▲1940년 1월 1일 조선신문에 게재된 오류양조장오류양조장은 소사역 부근에 위치하였으며 그 당시 전화도 있었다. 전화번호는 12번이었으며 그 주인은 오류리 구장 출신 이성환이었다. ⓒ 국립중앙도서관(대한민국신문아카이브) 관련사진보기

큰사진보기 ▲1938년 1월 1일 조선신문의 고교양조장 광고고교양조장은 오정면 삼정리에 위치하였으며 일본인인 고교호견이 운영하였다. ⓒ 국립중앙도서관(대한민국신문아카이브) 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문에도 실립니다.

1910년 합일합방 이후 우리 선조들의 삶은 많은 변화를 겪게된다. 그 중 하나가 술(酒)을 만들고 소비하는 방식의 변화이다. 조선총독부는 식량 수탈을 원활하게하고 식민지배를 하기 위한 자금을 자체적으로 충당하기 위해 1916년 주세령(酒稅令)을 공포하였다. 그로 인해 전통적으로 각 집안에서 술을 빚었던 방식이 금지되고 일제로부터 허가를 받은 양조장만 술을 만들 수 있게 되었다.우리 민족은 고대부터 제천행사를 진행하며 음주와 가무를 즐겼으며 특히 명절에는 각 집안에서 빚었던 술을 손님에게 대접하였다. 특히 조선시대에는 각 문중마다 가양주를 만들어 독특한 술들이 많이 만들어졌다. 술은 사용하는 재료와 발효 시간에 따라 맛이 달라지기 때문에 그 종류는 헤아릴 수 없을 만큼 많았던 것이다. 하지만 주세령으로 각 집에서 만들던 술은 많이 사라지고 양조장에서 대량으로 생산한 술들이 그 자리를 차지하였다. 조선총독부는 제한된 사람들에게 양조 면허권을 주었기 때문에 양조업자들은 일정 부분 일제에 충성할 수 밖에 없었다.그렇다면 그 당시 부천에는 어떠한 양조장이 있었고 그 사장들은 지역에서 어떠한 활동을 했을까? 여기에 대해 알아보고자한다계남면(1931년 소사면, 1941년 소사읍으로 개칭)에는 오류양조장이 있었고, 오정면에는 고교양조장이 있었다.(梧柳釀造場)오류양조장은 소사역 부근에 위치하였다. 오류양조장의 주인은 이성환(李聖煥)으로 계남면 오류리 출신이었다. 이성환은 구장으로 집이 있었던 오류리 대신 심곡리에서 양조장을 운영하였다. 소사역에는 소사면사무소, 소사신사, 소학교와 공립보통학교, 경찰관주재소, 부평수리조합, 금융조합 등이 위치하여 인구가 빠르게 증가하고 자본이 많이 몰린 곳이었다.고교양조장은 오정면 삼정리 위치하였다. 주인은 고교호견(高橋好見)으로 일본인이었다. 삼정리는 부평평야가 펼친 곳에 위치하였으며, 일본인 지주와 조선인 소작인들이 많았다.양조장은 조선총독부의 허가를 받아 면허를 획득해야 운영이 가능하므로 그 수는 매우 적었다. 1934년 인천부에는 양조장이 14곳, 부천군에는 12곳, 강화군8곳이 있었다. 그 당시 부천군은 15개면이 있었으므로 대략 1곳의 면에 1개의 양조장이 있었다고 볼 수 있다.양조장을 운영하는 사람들은 영업의 이익을 도모하고 조합원들의 복지를 증진하기 위해 그들만의 조합을 만들었다. 부천군을 비롯해 인천부와 강화군에서 양조장을 하는 사람은 통합하여 인천조선주조합을 만들었다.이 조합의 창립총회는 1934년 11월 14일 인천공회당에서 열렸다. 이 총회에는 허섭 부천군수을 비롯해 영정 인천부윤, 애천 인천서장 등이 참석하였으며, 부천군 부내면에서 양조장을 운영했던 만치풍희(萬治豊喜)씨(부천)의 경과보고를 하였다. 역원을 선출하였는데, 조합장은 최병두(인천) 부조합장은 만치풍희(부천), 간사는 장인영(인천) 이성환(부천) 김학제(강화), 평의원은 최승우(인천) 이운선(부천) 박창원(인천) 송운학(인천) 이동승(강화) 김억윤(부천) 등이 하였다. 이 당시 조합예산(1934년11월 11일부터 1935년 8월말까지)은 약 4033원이었다.제한된 인원으로 운영되던 양조장도 시련을 맞이하게 된다. 1938년 5월 인천세무당국은 인천부에 운영되던 14개의 양조장을 5개로 줄인 정책을 편다. 가장 큰 이유는 양조장에서 소비되는 쌀을 억제하기 위함이었다. 1930년대 일제의 침략전쟁으로 부족한 식량을 조선에서 보충하기 위해 양조장의 수를 줄인 것이다. 양조업자들은 강제적으로 통폐합이 되었다.양조업자들은 허가를 조선총독부에 받아야 하기 때문에 일제에 순응할 수 밖에 없었다. 그리고 면허를 통해 업권이 보장되므로 경제적으로는 많은 이익을 볼 수 밖에 없었다. 이러한 특성 때문에 일제의 침략전쟁을 홍보하거나 제국주의를 미화하는 광고에 적극적이었다.이성환은 1938년 1월 1일 조선신문에 <근영(謹迎) 국위선양의 봄>, 1939년 1월 1일 조선신문에 <근하 단성보국신년>, 1940년 1월 1일 조선신문에 <신 출동 장사 무운장구>, 1941년 1월 1일 조선신문에 <해국일본만세>, 1942년 1월 6일 조선신문에 <격멸 미영 웅비 일본의 신춘> 광고를 하였다.고교호견은 1937년 10월 오정면에서 비상상황을 대비하여 라디오 설치를 하는데 경비 문제가 대두되자 오정면 유지들과 함께 신사에 참배를 한 후 자발적으로 기부하였다. 한기학 김준배 모리원태랑과 함게 5원을 후원하였으며, 그해 10월에는 국방헌금으로 2원을 냈다. 1938년 1월 1일 조선신문에 <근영(謹迎) 국위선양의 봄> 광고를 하였다. 그리고 고교호견은 1932년 3월 경기주류 품평회에 참가하여 상을 받기도 하였다.현재 부천은 개발이 되어 오류양조장과 고교양조장의 흔적을 찾을 수 없다. 어디에 위치하였으며 어떠한 형태로 운영되었는지 알 길이 없는 것이다. 또한 신문상에만 존재하지 문서상에는 그 내용이 거의 없다. 앞으로 일제강점기 부천의 역사가 더 연구되어 양조장과 술에 대한 내용이 더 연구되길 기대해본다.