"실무부서 인력 보강 우선" 광주시의회, 별정직 증원 조례안 공방

큰사진보기 ▲김시은 광주시의원(국민의힘·비례대표)이 집행부의 6급 별정직 증원 조례안을 두고 시민들이 체감하는 행정서비스 개선이 우선돼야 한다며 인허가 등 실무부서 인력 확충 필요성을 강조했다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

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김시은 광주시의원(국민의힘·비례대표)이 집행부의 6급 별정직 증원 조례안을 두고 시민들이 체감하는 행정서비스 개선이 우선돼야 한다며 인허가 등 실무부서 인력 확충 필요성을 강조했다.6일 광주시의회에 따르면 김 의원은 제325회 광주시의회 임시회 제3차 행정복지위원회 조례안 심의에서 집행부가 제출한 6급 별정직 증원 조례안을 질의하며 "시민들이 가장 크게 불편을 겪는 인허가 등 실무부서의 인력 부족은 그대로인데, 별정직 증원이 과연 우선순위에 맞는지 의문"이라고 지적했다.이어 현재 시장실과 정책지원실에 이미 보좌인력이 배치돼 있는 점을 언급하며 "기존 인력으로 해결하기 어려운 업무가 무엇인지, 추가 증원이 반드시 필요한 이유를 구체적으로 설명해 달라"고 집행부에 요구했다.집행부는 열린시장실 운영과 민원 총괄 관리 강화를 위해 증원이 필요하다고 설명했다.이에 대해 김 의원은 "별정직 증원에 시민의 세금이 투입되는 만큼 그에 상응하는 행정서비스 개선 효과를 시민들이 실제 체감할 수 있도록 명확히 제시해야 한다"고 강조했다.특히 "현재 시민들이 가장 크게 체감하는 문제는 인허가 지연 등 현장 행정의 병목현상"이라며 "시민과 가장 가까운 실무부서 직원들의 업무 부담을 줄이고 행정서비스를 개선하는 것이 우선돼야 한다"고 말했다.또 "열린시장실 운영 취지에는 공감하지만 별정직 1명 증원만으로 큰 행정적 효과가 나타날 것이라는 점에는 의문이 있다"며 "시민의 세금으로 운영되는 만큼 증원의 필요성과 기대 효과를 객관적인 자료와 성과지표를 통해 시민들에게 설명할 책임이 있다"고 밝혔다.김 의원은 "예산과 조직은 시민을 위한 것이어야 한다"며 "앞으로도 시민이 체감하는 행정서비스 향상과 책임 있는 조직 운영이 이뤄질 수 있도록 의회의 견제와 감시 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.