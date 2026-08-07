"정부 약속 지켜라"…하남교산 A5 뉴홈 전용모기지 원안 이행 촉구

큰사진보기 ▲경기 하남시의회 국민의힘 소속 조창민·정경섭·이정연 의원이 하남교산 A5블록 뉴홈 사전청약 당첨자들에게 안내된 전용 모기지 조건의 원안 이행을 촉구하고 나섰다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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경기 하남시의회 국민의힘 소속 조창민·정경섭·이정연 의원이 하남교산 A5블록 뉴홈 사전청약 당첨자들에게 안내된 전용 모기지 조건의 원안 이행을 촉구하고 나섰다.세 의원은 지난 5일 국회 국토교통위원회 소속이자 국민의힘 경기도당위원장인 김은혜 국회의원실을 방문해 '하남교산 A5블록 뉴홈 전용 모기지 원안 이행 촉구 건의안'을 전달했다고 밝혔다.이들은 하남교산 A5블록 사전청약 당첨자들의 요구사항을 설명하고, 국토교통부와 한국토지주택공사(LH)가 사전청약 당시 안내했던 금융지원 조건을 그대로 이행할 수 있도록 국회 차원의 관심과 협조를 요청했다.정부는 뉴홈 나눔형 사전청약 당시 연 1.9~3.0% 고정금리와 최장 40년 만기, 주택담보대출비율(LTV) 80%, 총부채원리금상환비율(DSR) 미적용 등의 전용 모기지 조건을 안내했다.그러나 본청약을 앞두고 금리와 대출 만기 등 핵심 조건에 일반 디딤돌대출 기준이 적용될 수 있다는 우려가 제기되면서 청년과 신혼부부 등 사전청약 당첨자들의 금융 부담이 커지고 있다는 것이 의원들의 설명이다.건의안에는 ▲사전청약 당시 안내된 전용 모기지 금리·만기 조건 원안 확정 ▲기존 당첨자에 대한 신뢰보호 원칙 적용 ▲당첨자 대표와 관계기관 간 협의체 구성 ▲국민이 납득할 수 있는 종합대책 마련 등의 내용이 담겼다.조창민 의원은 "정부를 믿고 내 집 마련을 준비한 시민들에게 약속을 지키는 것은 당연한 책무"라며 "국민과의 신뢰를 지키는 문제에는 여야나 지역의 구분이 있을 수 없다"고 말했다.정경섭 의원은 "사전청약 당첨자들은 정부가 안내한 금융지원 조건을 믿고 청약에 참여한 만큼 당초 약속한 조건이 반드시 이행돼야 한다"고 강조했다.이정연 의원은 "금리와 만기 조건 변경은 당첨자들의 월 상환 부담을 크게 늘릴 수 있다"며 "기존 조건 보장을 원칙으로 청약 포기자를 포함한 실질적인 구제 대책도 함께 마련돼야 한다"고 밝혔다.이어 "지난 5분 자유발언과 주민 간담회에 이어 당첨자들의 의견을 담아 이번 건의안을 마련했다"며 "하남교산 A5블록 본청약 전까지 원안이 확정될 수 있도록 끝까지 함께하겠다"고 덧붙였다.앞서 세 의원은 지난 7월 하남시의회에서 교산 A5블록 주민대표들과 간담회를 열어 대응 방안을 논의했으며, 조창민 의원은 제350회 하남시의회 임시회 5분 자유발언을 통해 정부와 LH의 금융지원 조건 변경 문제를 지적하고 공동 대응을 촉구한 바 있다.세 의원은 앞으로도 관계기관에 건의안을 지속적으로 전달하는 등 하남교산 A5블록 당첨자들의 주거권 보호와 공공주택 정책에 대한 국민 신뢰 회복을 위해 공동 대응을 이어갈 계획이다.