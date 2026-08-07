기후행동NOW, 천안시에 '기후안심숙소' 도입 촉구

큰사진보기 ▲시민단체 ‘기후행동NOW’가 천안시에 에너지 취약계층을 위한 기후안심숙소 정책 도입을 공식 제안했다. ⓒ 기후행동NOW 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

기후위기로 인한 폭염과 열대야가 장기화하는 가운데, 천안시의 폭염 대책이 취약계층의 야간 더위를 막기에는 한계가 있어 '기후안심숙소' 도입이 시급하다는 지적이 나왔다.최근 기후리포트 7호를 발간한 시민단체 '기후행동NOW'는 천안시에 에너지 취약계층을 위한 기후안심숙소 정책 도입을 공식 제안했다.기후안심숙소는 65세 이상 노인, 기초생활수급자, 차상위계층 등 에어컨 사용이 어려운 가구에 폭염특보 발령 시 지역 내 협약 숙박업소를 이용할 수 있도록 지원하는 긴급 구호 정책이다. 현재 서울시 25개 자치구와 인천시, 부평구 등에서 운영 중이다.천안시 자료에 따르면 현재 지역 무더위쉼터는 총 990개소가 운영되고 있다. 그러나 이용 대상이 제한적인 경로당이 752개소로 대부분을 차지하며, 오후 6시 이후 열대야를 피할 수 있는 야간 연장 운영 장소는 도서관 9개소와 24시간 스마트버스정류장 15개소에 불과한 실정이다.천안시는 방문건강관리 등록자 6천여 명을 대상으로 한 모니터링과 횡단보도 그늘막 점검, 경로당 냉방비 지원(19억 4백만 원) 등을 추진하고 있으나, 실질적인 야간 주거 환경 개선에는 미치지 못한다는 평이다.기후행동NOW 관계자는 "스마트버스정류장은 잠시 열기를 식힐 수는 있지만 취약계층이 안전하게 밤을 보낼 수는 없다"며 "이미 확보된 방문건강관리 네트워크를 활용해 폭염에 노출된 가구를 사전에 파악하고 숙박업소와 연계하는 기후안심숙소 도입이 조속히 이뤄져야 한다"고 강조했다.