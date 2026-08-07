"뉴이재명 여러분께 드릴 말씀 있다" 1위 발표된 날, 최민희의 호소

더불어민주당 8.17 전당대회 순회경선의 막이 올랐습니다. 당 대표와 최고위원 후보들은 충청권을 시작으로 부울경, 대구경북, 강원, 제주, 호남, 인천, 서울경기 등을 돌며 총 14번 연설합니다. 지역을 돌 때마다 비슷한 내용이 반복되곤 하지만, 그 사이마다 후보만의 역사와 정견을 담은 새로운 메시지를 발표하기도 합니다. 집권여당의 차기 지도부를 뽑는 선거에 참여하는 당원·시민에게 도움이 될 만한 후보별 특색 있는 연설 전문을 소개합니다.

AD

큰사진보기 ▲최민희 더불어민주당 최고위원 후보가 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

충청북도 당원동지 여러분.

우리는 해냈습니다. 70년 만에 검찰개혁을 완수했습니다.

정청래 대표님, 한병도 대표님 고생하셨습니다. 두 분 없인 못 해낼 일이었습니다. 1년 동안 쎄가 빠지게 일하고 욕만 드시는 두 분, 위로 드립니다. 그러나 알 사람 다 압니다.

그런데 당원 동지 여러분.

검찰개혁 끝났으니 이제 언론개혁도 해야 하지 않겠습니까.

김대중 대통령을 빨갱이로 매도한 언론입니다. 노무현 대통령님 검언유착의 망나니 칼춤으로 아프게 이별해야 했습니다. 문재인 대통령님 눈만 뜨면 문모닝, 이재명 대통령님 후보 시절 이재명 죽기기 정말 끔찍하지 않았습니까.

민주정부만 들어서면 흔들고 또 흔들고 끝없이 흔들어댑니다. 언론개혁 없이 총선 승리 어렵고 이재명 대통령님 못 지킵니다. 언론개혁 최민희가 마무리하겠습니다.

전설의 과방위원장, 윤석열 방송장악을 분쇄했고 방송3법, 가짜뉴스 징배제 통과시켰습니다. 최민희, 일 하나는 딱 부러지게 하지 않습니까.

저는 언론개혁에 40년 인생을 바쳤습니다. 언론개혁 끝장낼 사람 누구입니까.

당원 동지 여러분.

지금 민주당이 혼란스럽습니다. 저는 도대체 왜 그러는지, 외신도 이겼다는 선거를 졌다고 합니다. 패배주의를 조장합니다.

총선 이길 수 있습니다. 하나 되어 나가면 이길 수 있습니다. 어느 순간 일베 조롱·혐오 문화가 민주당 안까지 침투했습니다. 문재인 대통령을 멸칭으로 조롱하고 노무현 대통령을 조롱합니다. 그런데 왜 그거 방치합니까. 이게 정상입니까.

유시민 작가를 비판하면 친명, 비판하지 않으면 반명이라는 이분법, 언제부터 민주당에 냉전식 흑백논리가 판을 치게 된 겁니까. 이게 정상입니까.

지도부 후보면 그에 걸맞게 당에 비전을 제시합시다. 지금 이거 대권 후보 뽑는 거 아닙니다. 당권 경쟁이며 지도부 경선입니다. 우리 같이 분수 지키며 나아갑시다.

당원 동지 여러분.

당의 중심을 잡아주십시오. 정청래 당대표 시절, 한병도 원내대표와 민주당이 많은 성과를 이뤘습니다. 인정할 건 인정하고 잘못했다고 비판해야지 몽땅 부정하면 이거 여러분 모두를 부정하는 거 아닙니까.

심지어 친명-반명 갈라치기로 표를 얻으려고 합니다. 이래서 배제하고 저래서 배제하고 갈갈이 분열시켜 도대체 누구 하고 이재명 정부를 지키고 누구 하고 함께 총선 승리를 한단 말입니까 여러분.

당원 동지 여러분.

1인 1표의 위력을 보여주십시오. 경쟁 후보를 반명으로 몰아붙이고 분열을 조장하면 신천지까지 끌어드리는 이런 행태 중단하게 해주십시오. 이해찬 정신으로 민주당을 지킬 강력한 개혁 지도부 만들어 주십시오.

뉴이재명 동지 여러분, 여러분께 드릴 말씀이 있습니다.

여러분이 이재명 대통령을 사랑하는 만큼 우리에게도 가슴 저리게 사랑한 대통령이 있었습니다. DJ를 목숨보다 사랑했고, 노무현을 지키기 위해 모든 것을 바쳤습니다. 문재인을 지키기 위해서 또 생업을 포기했었습니다. 이 모두의 사랑도 인정해주시면 안 되겠습니까.

이재명 대통령, 우리가 함께 사랑하고 함께 지키면 안 되겠습니까 여러분.

당원 동지 여러분.

민주당 당원하기 힘드시지만 지치지 말고, 포기하지 말고, 최민희와 함께 끝까지 소중한 민주당을 지켜갑시다. 하나 되어 총선 승리로 나아갑시다. 이재명 정부 성공을 위해 같이 나아갑시다.

고맙습니다.