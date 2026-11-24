큰사진보기 ▲공무원노조와 용혜인 의원의 기자회견 모습공무원노조와 용혜인 의원이 기자회견을 개최하고 있다. ⓒ 전국공무원노동조합 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲공무원 산업안전보건위원회 참여 현황2026년 공무원노조 노동안전환경 실태조사 결과 ⓒ 전국공무원노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲위험성평가 대상 업무 및 담당자2026년 공무원노조 노동안전환경 실태조사 ⓒ 전국공무원노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲현업업무종사자 업무 대행 현황2026년 공무원노조 노동안전환경 실태조사 결과 ⓒ 전국공무원노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲공무원 건강검진 재검사 결과 관리 현황2026년 공무원노조 노동안전환경 실태조사 결과 ⓒ 전국공무원노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲공무원 재해발생 통계 관리 현황2026년 공무원노조 노동안전환경 실태조사 결과 ⓒ 전국공무원노동조합 관련사진보기

▲ 모든 공무원에게 산업안전보건법을 전면 적용하고 중앙정부와 기관별로 노동조합의 참여가 보장되는 상시 안전보건 협의기구를 마련할 것

▲ 재난 비상근무 투입 전 안전보건교육을 실시하고 안전장비와 보호구를 지급할 것

▲ 악성민원, 직장 내 괴롭힘, 감정노동, 과로와 재난 비상근무를 위험성평가에 반영하고, 재해예방부터 회복까지 기관이 책임지는 체계를 구축할 것

▲ 건강검진 재검사를 위한 공가를 보장하고, 전문인력을 통한 상담·추적관리와 필요한 업무 조정 등 실질적인 사후관리를 실시할 것

▲ 안전보건 전문인력을 확충해 재해조사 절차를 표준화하고, 재해 통계를 정기적으로 작성·공개할 것

덧붙이는 글 | 글쓴이는 전국공무원노동조합 교육청본부 경북교육청지부장입니다.

전국공무원노동조합(위원장 이해준, 아래 공무원노조)은 23일 오후 국회 소통관에서 기본소득당 용혜인 국회의원과 함께 '2026년 공무원 노동안전 환경 실태조사 결과 발표 기자회견'을 개최했다.이 자리에서 이해준 공무원노조 위원장은 "국민이 위기에 처하면 공무원 노동자들은 가장 먼저 현장으로 달려가지만, 공무원의 안전은 아무도 지켜주지 않는다"라며 "특별한 대우를 요구하는 게 아니라, 안전하게 일할 권리를 보장하라는 지극히 상식적인 요구가 적용되고 안전한 일터가 만들어질 때까지 투쟁하겠다"고 밝혔다.기자회견을 함께 개최한 용혜인 의원은 "재난 비상근무 공무원에게 안전장비도 제대로 지급되지 않는다면 국민도 안전하지 못하게 된다" 며 "공무원이 안전하게 일할 권리가 보장될 수 있도록 함께 노력하겠다"고 말했다.공무원노조 노동안전위원회의 노동안전환경 실태조사는 2026년 6월 29일부터 7월 29일까지 온라인으로 진행되었고 19개 본부 115개 지부가 참여했다.조사는 ▲ 산업안전보건위원회 등 노동조합 참여 ▲ 위험성평가 및 유해·위험요인 조사 ▲ 안전보건교육 ▲ 건강·보건관리 ▲ 재해조사 및 통계 관리 등 5개 영역을 대상으로 실시됐다.조사 결과, 공무원의 건강 이상을 조기에 발견하고 업무상 재해의 재발을 막기 위한 안전보건 관리체계가 상당수 기관에서 작동하지 않는 것으로 나타났다.악성민원과 직장 내 괴롭힘으로 인한 공무원의 사망 재해가 빈번히 발생하고, 기후위기로 산불·폭우·폭설 등 재난이 증가하면서 공무원의 업무상 재해 위험이 높아지고 있다. 그러나 이러한 위험을 정기적으로 점검하고 노사가 함께 예방대책을 논의할 안전보건 체계는 사실상 존재하지 않는 것으로 조사됐다.산업안전보건위원회에 72%가 참여할 수 없으며 위원회를 대체해 정기적으로 안전보건을 논의할 수 있는 노사협의회 등도 68.7%가 없는 것으로 나타났다.응답 기관 10곳 가운데 약 7곳에는 악성민원, 직장 내 괴롭힘, 과로, 재난 비상근무 등의 위험을 상시적으로 점검하고 대책을 마련할 최소한의 논의 기구조차 없는 셈이다.이는 단순히 위원회 하나가 부족하다는 문제가 아니다. 공무원이 일하다 숨지거나 다치고, 정신적·신체적 질병에 노출돼도 사고 원인을 조사하고 예방대책을 마련할 제도적 창구 자체가 제대로 갖춰져 있지 않다는 뜻이다.조사 기관의 46.96%는 현업업무종사자로 대상 범위를 제한하고 있으며, 46.96%는 비현업 행정사무직까지 포함하여 위험성평가를 진행하고 있다.이는 위험성평가 제도 운용에 있어 기관별로 적용 기준이 다른 현실을 보여주며, 일반 행정공무원(악성 민원, 비상근무, 과로 등)의 위험성평가 적용 확대가 필요함을 시사한다.위험성평가는 전문인력(38.26%)이나 전문 용역업체(23.48%)가 담당하는 비율도 높지만, 응답자의 29.57%는 전담 지식이나 자격이 부족한 일반 공무원·공무직이 직접 위험성평가를 담당하고 있다.안전보건 전문성이 부족한 일반 부서 공무원이나 행정실 공무원에게 위험성평가 실무가 떠맡겨지는 상황으로, 전문적인 안전·보건관리자 배치 확대가 필요함을 보여준다.조사결과, 공무직 등 현업업무종사자의 공백을 메우기 위해 비현업 행정공무원이 현장 작업에 투입된다는 응답도 약 30%로 나타났다.하지만 이렇게 현장 작업에 투입되는 행정공무원의 약 66%가 사전 위험요인 안내와 안전보건교육을 받지 못하는 것으로 조사됐다. 현장 경험과 숙련도가 부족한 공무원이 작업의 위험성을 충분히 알지 못한 채 업무에 투입되는 구조다.기후위기와 사회적 재난의 확대도 공무원의 위험을 키우고 있다. 산불, 폭우, 폭설, 방역, 감염병 대응이 일상화되면서 공무원은 현장 수습과 장시간 비상근무에 반복적으로 투입되고 있다. 그러나 비상근무를 산업재해 예방이 필요한 위험업무가 아니라 단순한 행정 비상근무로 취급해 별도의 안전조치와 교육체계를 마련하지 않은 기관이 적지 않았다.산불·폭설·폭우·방역·감염병 등 재난 비상근무와 관련한 안전보건교육을 실시하지 않는 비율은 49.57%였다. 비상근무 공무원에 대한 안전장비 보급이 미흡하다는 응답도 53.92%에 달했다.기후위기로 재난 현장 투입은 늘고 있지만, 공무원 절반가량은 별도의 안전교육을 받지 못하고 있으며, 절반 이상은 안전장비조차 충분하지 않다고 인식하는 것이다.공무원이 직면하는 산업재해 위험은 과거보다 복합적이고 심각해지고 있다. 민원 담당 공무원은 폭언·협박·성희롱·스토킹·물리적 폭력 등 악성민원에 노출되고 있으며, 조직 내부에서는 직장 내 괴롭힘과 과중한 업무가 정신건강을 위협하고 있다. 이러한 문제는 심각한 정신적 손상을 넘어 사망 재해로 이어지고 있지만, 이를 개인의 민원 응대 능력이나 조직 적응 문제로 취급하는 관행이 계속되고 있다.조사 결과, 건강검진 재검사를 받을 때 공가를 사용하지 못한다는 응답이 59.13%에 달했다. 업무 중 다쳤을 때 건강관리 전문인력이나 부서장과 상담할 수 있는 체계가 구축돼 있지 않다는 응답이 53.91%였다.건강검진 안내는 대부분 공문 전달에 머물렀다. 건강검진을 공문 시달이나 공람으로 안내한다는 을답은 93.91%였으나, 보건관리 전문인력이 교육하거나 안내한다는 응답은 3.48%에 불과했다.건강검진 재검사 결과 역시 노동자 개인이 관리하는 경우가 많았다. 재검사 결과를 당사자가 직접 관리한다는 응답은 비현업업무종사자 82.61%, 현업업무종사자 59.13%였다. 반면 전문인력이 관리한다는 응답은 비현업업무종사자 0.87%, 현업업무종사자 17.39%에 그쳤다.재검사에서 이상 소견이 확인된 뒤에도 지원을 받지 못한다는 응답은 비현업업무종사자 82.61%, 현업업무종사자 59.13%였다. 전문인력이 상담 등의 지원을 제공한다는 응답은 각각 12.52%와 23.48%였다.현업업무종사자가 비현업업무종사자보다 상대적으로 전문적인 관리를 더 많이 받고 있었으나, 두 집단 모두 건강 이상자에 대한 체계적인 사후관리가 부족한 것으로 조사됐다.전 직원 대상 건강관리계획도 충분히 마련되지 않았다. 마음건강관리계획을 수립하지 않는다는 응답은 18.26%, 일반건강관리계획을 수립하지 않는다는 응답은 20.00%였다. 전문인력이 교육하거나 안내한다는 응답도 각각 10.43%와 6.96%에 그쳤다.악성민원과 직장 내 괴롭힘은 개인이 감내해야 할 감정 문제가 아니라 업무 과정에서 발생하는 명백한 안전보건 위험요인이다. 그러나 현행 체계에서는 사전 예방, 피해자 보호, 전문상담, 업무 조정, 회복 지원이 통합적으로 이뤄지지 않고 있다.업무상 재해가 발생했을 때 이를 조사하고 기록하는 체계도 미흡했다.3일 이상의 휴업이 필요한 부상이 발생하면 재해발생보고가 필요하지만, 이를 안내하지 않는다는 응답은 비현업업무종사자의 경우 28.70%, 현업업무종사자 19.13%였다.재해조사표를 전담인력이 아닌 일반 담당자가 작성한다는 응답은 비현업업무종사자의 경우 60.00%, 현업업무종사자의경우 59.13%로 가장 많았다. 재해를 조사하거나 조사표를 작성하지 않는다는 응답도 각각 26.96%와 20.00%였다.이는 전문성과 독립성이 필요한 재해 원인 조사가 비전담 인력에게 맡겨지거나, 일부 기관에서는 조사 자체가 이뤄지지 않고 있음을 보여준다. 사고 원인을 제대로 확인하지 못하면 유사 재해의 재발을 막기 위한 대책도 마련하기 어렵다.재해 통계 관리와 공개 역시 부실한 것으로 나타났다. 공무원 재해 통계를 관리하지 않는다는 응답은 33.91%였다. 재해 통계를 작성하지도 공표하지도 않는다는 응답은 43.48%로 가장 많았고, 작성만 하고 공표하지 않는다는 응답은 30.43%였다.재해 통계는 사고의 유형과 원인을 파악하고 예방정책의 우선순위를 결정하는 기초자료다. 통계가 작성되지 않거나 공개되지 않으면 기관별 위험 수준을 진단하기 어렵고, 노동자의 알 권리와 노동조합의 예방 활동도 제약될 수밖에 없다.공무원노조는 노동안전환경 실태조사 결과가 '안전하게 일할 권리, 공무원이 왜 예외인지' 우리사회에 질문을 던지고 있다며, 기자회견문으로 다음과 같이 요구했다.