튀르키예 여행에서 가장 인상 깊었던 고대도시

7월 22일부터 31일까지 튀르키예를 여행했다. 목적은 유네스코 세계유산 답사. 이번 여행기를 통해 튀르키예의 역사와 문화유산을 살펴보려고 한다.

큰사진보기 ▲샨르우르파 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲카파도키아 우치히사르 ⓒ 이상기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아브라함 탄생 동굴 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲아브라함 연못 또는 물고기 연못 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲술탄하니의 카라반사라이 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲유네스코 세계유산 괴베클리 테페 ⓒ 이상기 관련사진보기

튀르키예를 9박 10일간 여행했다. 오고 가는데 이틀이 소요되었으니, 실제 튀르키예 문화유산을 살펴보며 여행한 것은 8일이다. 8일 동안 생각보다 많은 문화유산을 살펴볼 수 있었다. 그것은 교통편이 좋아졌기 때문이다. 첫째 이스탄불에서 샨르우르파(Şanliurfa)까지, 이즈미르에서 이스탄불까지 2회 국내선 비행기를 이용해 시간을 절약할 수 있었다. 둘째 중앙 아나톨리아와 동남부 아나톨리아를 연결하는 고속도로가 새로 만들어져 버스 이동시간이 단축되었다.시간뿐 아니라 비용에서도 상대적으로 저렴해진 측면이 있다. 그 이유는 세 가지 정도로 생각할 수 있다. 하나는 성수기인 봄가을이 아니라 비수기인 여름에 여행해서 여행비가 낮아진 것이다. 이번 여행에서 샨르우르파, 안탈리랴, 에페소는 낮 최고기온이 35~40℃까지 올라갔다. 그러나 고원지대인 카파도키아, 콘야 지역은 25℃ 정도로 시원했다. 16년 전 겨울 터키 여행을 한 적이 있는데, 그때는 앙카라와 카파도키아에 눈이 많이 와 버스 이동에 애를 먹었던 기억이 난다.또 하나는 터키항공이 인천~이스탄불을 운행하면서 항공사간 경쟁으로 인해 항공료가 많이 내렸다. 이에 더해 호텔비까지 싸진 측면이 있다. 이스탄불 시내 5성급 쉐라톤 호텔에 이틀을 머물렀는데, 1박에 20만 원대였다. 카파도키아의 알레리아 호텔은 관광지에서 조금 벗어난 곳에 있어 숙박료가 10만 원대였던 것으로 기억한다. 다행히 호텔 가까운 곳에 도자기 박물관(미술관)이 있어 카파도키아 도자기의 역사와 현대미술 경향을 살펴볼 수 있었다.또 다른 하나는 우리 경제가 성장해 원화의 가치가 높아진 측면이 있다. 1인당 국민소득이 높아지면서 여행비에 200만 원 정도는 쓸 수 있는 여유가 생겨난 것이다. 이번 여행에 들어간 돈이 250만 원 정도 되었으니, 1일 25만 원 정도로 여행한 셈이 된다. 중국이나 동남아를 여행하는데, 1일 20만 원 정도가 들어가는 걸 생각하면, 이번 튀르키예 여행은 상대적으로 비용이 적게 든 셈이다.시간상으로도 하루에 두세 개 정도 프로그램을 진행해 그렇게 힘들지 않았다. 그러나 옵션이라는 걸 하게 되면 하루에 하나 정도 프로그램이 늘어가는 경향이 있어 시간에 쫓길 수도 있다. 우리는 8개 옵션 중 2개만 선택해 비용을 줄이고 시간을 벌 수 있었다.열기구 투어의 경우 새벽에 나가 30~40분 정도 하늘을 날면서 카파도키아 전경을 살펴보는 것인데 무려 320유로나 받았다. 파묵칼레와 히에라폴리스 카트 투어의 경우 빨리 편안하게 돌아본다는 명분으로 60유로를 받지만, 문화유산을 주마간산으로 보는 문제점이 있다.이번 여행에서 가장 인상적이었던 곳은 샨르우르파다. 그곳은 처음 가보는 고대도시로, 현장을 답사한 후 이 도시가 역사적으로 종교적으로 정말 중요한 장소임을 알게 되었다. 우리는 이스탄불에 도착한 다음 날 국내선 비행기를 타고 동남부 아나톨리아(Anatolia) 샨르우르파로 이동했다. 샨르우르파의 원래 이름은 우르파다. 우르파는 기원전․후 우르하(Urha) 또는 우르하이(Urhay)라 불렸고, 12세기 중반부터 우르파라 불리게 되었다.1260년 몽골군에 의해 함락되었고, 14세기 초 맘루크 왕조의 지배하에 놓이게 되었다. 14세기 말 잠시 티무르 제국의 영토가 되었고, 양 진영이 우르파 지역을 놓고 각축을 벌였다. 우르파는 1517년 셀림 1세(Selim I)에 의해 오스만 투르크에 편입되었다. 16세기 이후 우르파는 농업과 섬유산업, 이들 물건의 교역을 통해 다시 성장했다. 19세기 말에는 우르파에 살던 아르메니아 정교회 주민들이 죽거나 추방되었고, 유대인들도 박해를 받아 알레포 등으로 이주는 불상사도 있었다.그리고 제1차 세계대전 때인 1915년 아르메니아와 시리아계 기독교 주민에 대한 2차 학살과 추방이 있었다. 1918년 제1차 세계대전이 끝난 후 우르파는 프랑스가 통치하는 시리아에 속하게 되었다. 이에 주민들이 영국과 프랑스 연합군에 맞서 강력하게 저항해 1920년 4월 점령군을 몰아냈다. 1923년 터키공화국이 수립되었고, 1924년 4월 우르파는 우르파주의 주도가 되었다. 그리고 1984년 튀르키예 의회가 도시 이름 앞에 '영광스러운'이라는 뜻을 가진 샨르를 붙여줬다.우르파에는 아브라함의 탄생지로 알려진 동굴이 있다. 아브라함의 탄생지는 일반적으로 우르(Ur)로 알려져 있다. 그 우르를 유대인과 무슬림들은 이곳 우르파로 보는 것이다. 성경 나오는 노아의 방주가 정착한 곳이 튀르키에 동부 아라랏산으로 여겨진다. <창세기> 11장에 따르면, 노아의 후손 테라(Terah)가 아들 아브라함과 며느리 사라와 함께 가나안을 향해 떠난다. 그리고 중간에 하란(Haran)에 정착해 250년을 살다 죽는다.하란은 샨르우르파 남동쪽 45㎞ 지점에 있는 인구 9만 6000명의 도시다. 그러나 기원전 20~25세기에는 메소포타미아 중하류 지역과 교역로 상에 있는 중요한 도시였다. 하란에서는 벽돌로 만든 고깔모자 형태의 집을 볼 수 있다. 이 가옥은 여름에는 덥고 겨울에는 추운 대륙성 기후를 이겨낼 수 있도록 고안되었다. 그렇다면 테라가 하란으로 이주하기 전 우르(파)에서 아브라함을 낳았다는 가정도 가능해진다. 그러한 이슬람교의 전승이 우르를 아브라함의 고향으로 만든 것이다.아브라함은 우르(파)의 성채 아래 동굴에서 태어나 젊은 시절 이곳에서 살았다고 전해진다. 그리고 폭군 님로드(Nimrod: 일명 넴루트 Nemrut)가 아브라함을 화형에 처하려 했으나 하느님의 도움으로 살아났다고 한다. 이때 불이 물로 변했고, 화형을 위한 목재가 물고기로 변했다는 것이다. 그 물이 고여 연못이 되었고, 현재는 아브라함 연못 또는 물고기 연못(Balikligöl)으로 불린다. 우르라는 도시명은 불꽃을 뜻하는 히브리어 오르(Or)에서 나왔다는 주장도 있다.그렇지만 기독교도는 우르를 유프라테스강 하류 텔 엘무카야르(Tell el-Muqayyar)로 본다. 이라크 나시리야(Nasiriya) 서남쪽 16㎞ 지점에 있는 고대도시다. 우르는 고대 수메르 문명시대부터 메소포타미아 지역의 종교 중심지로 역할을 했다. 기원전 26세기 메사네파다(Mesannepada)왕이 다스리는 도시국가의 수도였다. 그때 당시 우르에서 숭배하는 신은 달의 신 난나(Nanna)였다. 그와 관련된 유적으로 우르의 지구라트(Ziggurat)가 남아 있다. 지구라트는 수메르시대 만들어진 일종의 신전이다.이번 여행에서 특별히 주목한 문화유산은 로마시대 극장과 투르크시대 카라반사라이다. 로마시대는 도로와 극장 건설에 주력했다. 도로는 영토를 확장하고 수도와 거점 도시를 연결하는 교통로로 중요한 의미를 갖는다. 대표적으로 동서를 연결하는 가도(街道: Via)가 유명하고, 콘스탄노폴리스와 지중해 도시를 연결하는 해양교통로가 중요하다. 카라반사라이는 대상(隊商)들을 위한 숙소로, 상인들에게 안전과 편의를 제공하기 위해 국가에서 직영했다.카파도키아에서 콘야에 이르는 도로 중간중간 카라반사라이를 볼 수 있었다. 그중 술탄하니(Sultanhani)에 있는 카라반사라이는 과거의 모습을 완벽하게 재현해 놓았다. 13세기 셀주크 투르크시대 카라반사라이로, 성처럼 견고하고 호텔처럼 편안하고 창고처럼 물건을 보관할 수 있었다.극장은 모두 로마시대 만들어진 것으로, 민중들의 오락과 체육활동을 위해 만들어졌다. 안탈랴 근교 아스펜도스 극장, 데니즐리 인근 히에라폴리스 극장, 셀주크 인근 에페수스 극장을 볼 수 있었다. 이번에 처음 본 아스펜도스 극장에서는 매년 여름 공연이 열리고 있다.또 다른 특별한 문화유산으로 신석기시대 종교 유적인 괴베클리 테페(Göbekli Tepe)가 있다. 괴베클리 테페는 기원전 9500년경 만들어진 신석기시대 장례 또는 신전 유적이다. 샨르우르파 동북쪽 21㎞ 지점의 높은 언덕 위에 위치한 신석기시대 거주지에서 발견되었다. 기원전 9500년부터 만들어졌고, 기원전 8000년경 버려진 것으로 추정된다. 유프라테스강 상류 고원지대에 살던 선사시대 사람들의 삶과 종교를 알 수 있는 중요한 유적이다.이 지역에 대한 고고학적 조사는 1963년 이스탄불대학교와 시카고대학교 연구팀에 의해 처음으로 이루어졌다. 1994년 독일 하이델베르크대학교 고고학 교수 슈미트(Klaus Schmidt)에 의해 그 중요성이 인정되었고, 이듬해부터 본격적인 발굴이 시작되었다. 2014년부터 이스탄불대학교와 독일 고고학연구소팀이 힘을 합쳐 발굴과 연구를 계속했고, 2018년 유네스코 세계문화유산에 등재되었다.괴베클리 테페유적은 인간이 만들어낸 최초의 기념비적 건축이라는 탁월하면서도 보편적인 가치를 지니고 있기 때문이다. 괴베클리 테페 지역은 발굴이 이루어지기 전부터 쿠르드족에 의해 신성한 지역으로 여겨져 소망의 언덕(Girê Mirazan)이라 불렸다. 2018년에는 유적 보존과 관리를 위한 규약이 만들어졌고, 2021년 주변 20군데 정도 땅속에 대한 물리적 탐사와 추가 발굴이 이루어졌다. 튀르키예 문화관광부는 유적 보호를 위해 발굴 지역 위에 타원형 보행 데크와 지붕을 설치했다.