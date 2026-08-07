전력수요 '역대 최대' 경신 우려… 기후부 긴급 점검

큰사진보기 ▲극한 폭염이 계속된 5일 서울 시내 한 아파트 단지의 온도계가 47도를 가리키고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 7일 전남광주 나주시 소재 한국전력거래소를 방문하여 여름철 폭염 대응 전력수급 운영 현황을 점검하고 있다. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 7일 전남광주 나주시 소재 한국전력거래소를 방문하여 여름철 폭염 대응 전력수급 운영 현황을 점검하고 있다. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

전국적인 폭염과 열대야가 이어지는 가운데 정부가 여름철 전력수급 점검에 나섰다. 최근 서울과 수도권 일부 아파트 단지에서 전력 과부하로 정전 사고가 잇따라 발생하며 시민 불편이 가중되고 있는 상황이다. 이런 가운데 전력 수요가 역대 최고치를 넘어설 가능성까지 제기되자 정부의 전력 공급 안정과 설비 관리에 비상이 걸렸다.기후에너지환경부는 7일 오전 전남 나주 한국전력거래소에서 김성환 장관 주재로 '여름철 전력수급 점검회의'를 열고, 전력 유관기관과 함께 폭염 대응 전력수급 운영 현황과 비상 대응체계를 점검했다고 밝혔다.이번 회의는 북태평양 고기압과 티베트 고기압의 동시 영향으로 전국적인 폭염과 열대야가 장기화하는 가운데, 휴가철 이후 산업체 조업이 본격 재개되면서 급증할 것으로 예상되는 전력 수요에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다.기후부는 이날 회의에서 8월 전력수급 전망과 함께 발전기 및 송·변전 설비 운영 현황, 기관별 비상 대응체계, 추가 예비자원 확보 상황 등을 집중적으로 점검했다.전력당국은 여름 휴가가 마무리 되는 8월 둘째 주부터 산업체 가동률이 회복되면 전력 수요가 빠르게 늘어날 것으로 보고 있다. 특히 폭염과 열대야가 장기간 이어질 경우 지난해 8월 20일 기록한 역대 최대 전력수요인 97.1GW(기가와트)를 넘어설 수도 있다고 보고 있다.다만 정부는 지난 6월 발표한 '여름철 전력수급 전망 및 대책'을 통해 최대 전력수요가 98.8GW까지 증가하는 상황을 가정해 공급 능력을 확보해 둔 만큼, 예상 밖의 대규모 수요 증가나 발전설비 연쇄 고장 등이 발생하지 않는다면 안정적인 예비력 유지가 가능할 것으로 전망했다.최근 서울과 수도권 일부 대단지 아파트에서는 에어컨 등 냉방기기 사용 급증으로 변압기 과부하가 발생, 밤사이 전력이 끊기는 등 시민들이 큰 불편을 겪은 바 있다. 정부는 이같은 사례가 반복되지 않도록 여름철 전력수급 대책 기간 발전·송변전 설비와 취약 시설을 지속 점검하고, 고장 발생 시 신속한 복구가 가능하도록 비상복구 체계를 가동하고 있다고 설명했다.김성환 장관은 "이번 폭염에는 과거의 경험에만 의존하기보다 기상과 전력수요의 변화를 면밀히 분석하고, 예측 범위를 벗어나는 상황에도 즉시 대응할 수 있어야 한다"라면서 "수요 급증과 발전기 고장 등 상황별 대응 절차가 현장에서 차질 없이 작동하는지 다시 한번 점검하겠다"라고 말했다.이어 그는 "안정적인 전력수급은 현장 노동자의 안전이 뒷받침될 때 지속될 수 있다"라며 "무리한 야외 작업을 지양하고 충분한 휴식과 작업시간 조정 등 폭염 안전수칙이 현장에서 철저히 준수될 수 있도록 하겠다"고 강조했다.