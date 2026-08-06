민경선, LH와 창릉신도시 협력 본격화... "공업물량 확보·벌말마을 편입 속도"

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 6일 박정만 한국토지주택공사(LH) 고양사업본부장을 만나 창릉신도시 자족기능 강화와 창릉지구 벌말마을 편입 등 핵심 현안을 논의하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 6일 박정만 한국토지주택공사(LH) 고양사업본부장을 만나 창릉신도시 자족기능 강화와 창릉지구 벌말마을 편입 등 핵심 현안을 논의하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

민경선 고양특례시장이 창릉신도시의 자족기능 강화와 벌말마을 창릉지구 편입 등 핵심 현안 해결을 위해 한국토지주택공사(LH)와 협력체계를 강화하기로 했다.민경선 시장은 6일 박정만 LH 고양사업본부장을 접견하고 창릉신도시 주요 현안을 논의했다.이번 만남은 박 본부장의 방문 인사를 겸해 마련됐으며, 양측은 창릉신도시 사업의 신속한 추진을 위해 실무 태스크포스(TF)를 구성하고 정례회의를 운영하는 등 상시 협력체계를 구축하기로 합의했다.민경선 시장은 이 자리에서 최근 지방재정 악화와 수도권 도시 간 경쟁이 심화하는 상황을 언급하며 창릉신도시가 주택공급을 넘어 양질의 일자리를 창출하는 자족도시로 조성돼야 한다고 강조했다.이를 위해 기업 유치의 기반이 되는 공업물량이 적기에 반영될 수 있도록 LH의 적극적인 협조를 요청했다.또한 매년 집중호우 때 침수 피해가 반복되는 벌말마을의 창릉지구 편입 필요성을 설명하며 주민 안전 확보와 주거환경 개선을 위해 지구계획 변경 등 관련 절차를 신속하게 추진해 달라고 당부했다.고양시와 LH는 앞으로 개발 과정에서 발생하는 주요 현안을 사전에 공유하고 조정하는 실무 TF를 운영해 사업 추진의 효율성을 높인다는 계획이다.민경선 시장은 "민선 9기 고양시의 최우선 과제는 양질의 일자리가 풍부한 자족도시를 실현하고 시민이 안전하게 생활할 수 있는 도시 환경을 만드는 것"이라며 "공업물량 확보와 벌말마을 창릉신도시 편입은 고양시의 미래 경쟁력과 시민 안전이 걸린 핵심 과제인 만큼 LH가 적극적이고 책임 있는 역할을 해주길 기대한다"고 말했다.박정만 LH 고양사업본부장은 "민선 9기 출범을 축하드리며 고양시가 추진하는 정책 방향에 공감한다"며 "실무 TF를 내실 있게 운영해 창릉신도시 조성이 성공적으로 추진될 수 있도록 적극 협력하겠다"고 밝혔다.이번 협력은 민선 9기 출범 이후 민경선 시장이 추진하고 있는 창릉신도시 자족기능 강화 전략의 연장선으로 풀이된다. 민 시장은 최근 경기도와 정부를 상대로 공업물량 확보와 경제자유구역 지정, 신청사 건립 등 도시 경쟁력 강화를 위한 현안 해결에 잇달아 나서고 있으며, 이번 LH와의 협력체계 구축 역시 창릉신도시를 주거 중심 신도시가 아닌 일자리와 산업 기능을 갖춘 자족도시로 육성하기 위한 행보로 해석된다.