"전남광주특별시 첫 여성부시장에게 성평등 행정 책임 요구한다"

큰사진보기 ▲광주여성민우회 SNS 갈무리. ⓒ 광주여성민우회 관련사진보기

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전남광주통합특별시 초대 지방직 정무부시장(차관급) 후보로 민형배 시장의 인수위원회 출신 백승주, 윤난실(여성 몫) 후보자가 내정된 가운데, 6일 광주여성민우회는 "전남광주통합특별시의 첫 여성부시장에게 성평등 행정 책임을 요구한다"며 "여성부시장은 여성에게 맡기는 자리가 아니라 성평등 시정을 만드는 자리여야 한다"고 했다.광주여성민우회는 "이번 부시장 선출 과정의 설계 방식 자체에 문제를 제기한다"며 "경제 분야는 남성 후보들끼리, 돌봄·복지 분야는 여성 후보들끼리 경쟁하도록 자리를 미리 성별로 나눈 구도는 부적절했다. 여성부시장을 세우겠다는 취지에는 긍정적이지만, '경제는 남성', '돌봄·복지는 여성'이라는 역할을 선출 과정에 규정해 놓고 그 안에서 경쟁하게 한 건 성역할 고정관념을 선출 절차 안에 제도화한 것"이라고 비판했다.이어 "여성부시장이 맡을 시민주권, 청년·인구정책, 인재육성, 보건복지, 양성평등은 시민의 삶과 직결되는 핵심 분야"라며 "이는 전통적으로 여성에게 기대돼 온 돌봄·가족·복지·출산 역할과 맞닿아 있다. 여성이기 때문에 인구·복지정책을 잘할 것이라는 전제는, 여성의 경험을 정책에 반영하는 차원을 넘어 돌봄과 출산의 책임을 여성 개인에게 다시 지우는 오래된 성역할의 반복이 될 수 있다"고 지적했다.그러면서 "여성부시장의 역할은 '여성이 잘할 것이라 여겨지는 분야'를 맡는 데 국한되지 않고 성별에 따라 역할과 자리, 업무가 나뉘어 온 행정 구조 자체를 바꾸는 데 있어야 한다"며 "우리가 요구해 온 것은 여성 고위직 한 자리 확대가 아니다. 시민주권도, 청년·인구정책도, 인재육성·일자리 정책도, 보건복지도 모두 성평등해야 한다. 이를 위해 성평등 전담부서가 실질적인 정책 조정 권한을 갖고, 주요 정책과 예산을 성평등 관점에서 점검할 수 있어야 한다"고 했다.광주여성민우회는 "여성부시장은 지난 7월 발표된 '대전환 백서'에 명시된 성평등 정책관과 함께 전남광주통합특별시의 성평등 정책 추친 체계를 설계해야 한다"며 "현재로서는 정책관 직책만 드러났을 뿐 조직과 정책 내용에 대한 로드맵은 없다. 광주특별시에 요구되는 성평등 정책에 대한 구체적 응답을 해야 할 시점이다"라고 했다.이어 "첫 여성부시장이 여성에게 익숙한 역할을 잘 수행하는 사람이 아니라, 성별에 따라 기회와 자원이 다르게 배분되어 온 행정의 구조를 바꾸는 사람이 되길 기대한다"며 "여성을 정책의 대상이 아닌 정책 결정의 주체로 세우고, 돌봄과 재생산의 책임을 여성 개인에게 떠넘기지 않으며, 모든 정책에서 성평등을 기준으로 삼는 행정이 필요하다. (이번 선임이) 여성부시장 한 사람의 탄생이 아니라, 성별로 자리를 나누는 관행을 넘어서는 성평등한 통합특별시의 출발이 되기를 바란다"고 했다.