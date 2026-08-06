폭염 한 달째, 비는 26.5mm뿐... 울산시 '물 확보' 총력전

큰사진보기 ▲김상욱 울산광역시장이 6일 오전 11시 이재명 대통령 주재 '폭염·가뭄 대처상황 점검회의(영상)'에 참석해 울산 회야댐 수문 설치를 건의하고, 이어진 구·군과의 회의에서 폭염·가뭄 대응 상황을 점검했다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

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울산광역시에는 지난 7월 6일 폭염주의보가 발효된 이후 폭염경보와 폭염중대경보를 거쳐 현재 폭염주의보가 유지되고 있다. 여기다 지난 7월 1일 26.5㎜의 비가 내린 후 비가 오지 않아 누적 강수량이 평년을 크게 밑돌고 있다. 8월 5일 기준 온열질환자는 106명 발생했다.이처럼 폭염과 가뭄이 장기화되면서 울산시가 시민 안전과 식수 확보를 최우선 과제로 정하고 대응 수위를 높이고 있다.이에 김상욱 울산시장은 지난 5일 울산시민의 식수원인회야댐 일원에서 조류 발생 상황과 수돗물 공급 관리 상황을 점검한 데 이어 울산천상정수사업소를 방문해 수돗물 브랜드 '고래수'의 병입 생산시설과 정수 과정을 점검했다.이어 6일 오전 행정안전부 주재 '폭염·가뭄 대처상황 점검회의'에 맞춰 김상욱 울산시장 주재로 자체 점검회의를 열고 폭염 대응 상황과 가뭄 대책을 집중 점검하고 나섰다.이날 회의에서는 폭염 장기화에 따른 인명·재산 피해를 줄이고 가뭄에 따른 생활용수 부족에 대비하기 위해 폭염 대응 추진 상황과 가뭄 대책을 종합적으로 살폈다. 특히 폭염 취약계층 보호와 안정적인 생활용수 공급 방안이 중점적으로 논의됐다.우선, 울산시는 폭염 피해를 줄이기 위해 관내 5656개 사업장에 시장 명의 서한문을 보내 근로자 온열질환 예방과 폭염 안전 5대 기본수칙 준수를 당부했다.시민들이 가까운 곳에서 더위를 피할 수 있도록 무더위쉼터 1242개소를 운영하고, CU편의점 무더위쉼터도 기존 9개소에서 36개소로 확대했다. 노후 버스승강장 500개소의 차양 기능을 개선하고 그늘막 107개소를 추가 설치하는 등 폭염저감시설도 확충했다.도로 살수차는 최대 21대까지 확대 운영해 도심 열섬현상과 체감온도를 낮추고 있다. 아울러 취약노인과 거리노숙인 보호활동을 강화하고 건설현장 안전점검, 농촌지역 드론 예찰과 마을방송, 응급의료기관 12개소와 연계한 온열질환 감시체계도 지속 운영하고 있다.가뭄 대응도 강화하고 있다. 최근 6개월 누적 강수량은 382.2㎜로 평년의 53.8% 수준에 그치고 있어 울산시는 시민 식수 확보를 최우선으로 낙동강 원수 공급을 증량해 생활용수의 안정적인 공급에 나서고 있다.또한 가뭄 취약마을에는 병입수를 지원하고, 농업용 저수지 104개소에는 긴급 용수를 공급하고 양수기와 살수차 109대를 지원하는 등 농업용수 확보에도 총력을 기울이고 있다.울산시 관계자는 "폭염과 가뭄이 장기화되는 상황에서 무엇보다 시민의 생명과 안전, 식수 확보를 최우선으로 대응하고 있다"라며 "폭염 취약계층 보호와 생활용수 공급에 빈틈이 없도록 모든 행정력을 집중하겠다"라고 말했다.