피해자는 "본질 봐달라"는데... 국힘 '돌려차기' 징계 계파전

혹시나 했는데 역시나였다. 국민의힘이 6일 서범수·진종오 국회의원의 이른바 '돌려차기' 농담을 두고 당 중앙윤리위원회의 엄중한 조치가 필요하다는 데 뜻을 모았다. 발언 수위와 심각성을 고려해 징계가 불가피하다는 결론이다.
특히 당권파와 가까운 인사들이 잇달아 '친한동훈계'인 두 의원을 겨냥하고 나섰다. 피해 당사자가 자신의 상처를 둘러싼 논쟁보다는 보완수사권 문제와 토론 내용의 본질에 집중해 달라고 호소했지만, 논란은 국민의힘 내부 계파전으로 빠르게 옮겨붙고 있다.
앞서 권영진·조경태 의원 등 비당권파 인사들에게 엄정한 징계 잣대를 적용해 온 것과 달리, 막말 논란 등을 빚은 당권파 인사들을 향해서는 별도의 징계 절차가 없었다는 점도 도마 위에 올랐다. 당 지도부는 "계파 문제로 보지 않는다"라고 선을 그었지만, 징계의 형평성을 둘러싼 논란까지 피하기는 어려운 모양새다.
"당내 논한 바 없다"라더니, 강경 모드로 급변한 국민의힘
국민의힘은 5일 오전까지만 하더라도 당 차원의 징계 논의에는 거리를 뒀다. 최수진 원내수석대변인은 당시 기자들과 만나 두 의원의 발언을 "너무 부적절한 행동"이라고 비판하면서도, 시민단체의 윤리위원회 제소 예고를 두고서는 "당내에서는 징벌에 대해 논한 바가 없다"라며 "제소할 경우 윤리위가 판단할 문제"라고 선을 그었다(관련 기사: 서범수, '돌려차기' 피해자에 직접 사과... "너무 부적절" https://omn.kr/2jb46
).
그러나 같은 날 오후 장동혁 국민의힘 당 대표가 기자간담회에서 직접 징계 가능성을 시사하며 상황이 급변했다.
장 대표는 "실수로라도 있을 수 없는 발언"이라며 "징계 요청서가 접수되고 안 되고의 문제를 따지기 이전에 당 차원에서 그에 상응하는 적절한 조치가 필요하다고 생각한다"라고 말했다. "부적절하다는 수식어로 끝낼 일이 아닌 것 같다"라며 "개인의 문제가 아닌 우리 국민의힘 전체의 문제가 되어버렸고 이런 게 국민의힘 지지율을 떨어뜨리고 있다"라고도 날을 세웠다.
결과적으로 6일 국민의힘 최고위원회의 결론도 예정된 수순이었다. 비공개 회의에서 지도부는 두 의원의 언행이 심각하다는 데 이견 없이 공감했고, 중앙윤리위원회를 통한 '엄중한 조치'가 필요하다는 데 의견을 모았다. 자진 탈당으로 당의 징계 절차를 피하도록 하기보다 윤리위의 판단을 받도록 해야 한다는 논의까지 이뤄졌다.
한길룡 국민의힘 경기도 파주시을 당협위원장을 비롯한 일부 원외당협위원장들도 이날 당 중앙윤리위원회에 두 국회의원에 대한 징계 요청서를 제출했다. 한길룡 당협위원장은 앞서도 적극적으로 '당권파' 옹호에 앞장서 왔다. 정점식 원내대표와 송언석 전 원내대표의 멱살을 잡은 권영진 의원에 대해서도 '제명'을 요구하는 윤리위 제소를 그가 주도한 바 있다.
피해자 호소 다시 꺼낸 장동혁... 조광한은 "용단 내려달라"
장동혁 대표는 이날 오전 공개 최고위원회의에서 '부산 돌려차기 사건' 피해자를 다시 불러냈다. 다만 서범수·진종오 의원의 발언이 아니라 이재명 대통령과 형사소송법 개정안을 공격하기 위해서였다.
장 대표는 "부산 돌려차기 피해자가 'X' 계정을 새로 만들어 대통령에게 보완수사권을 폐지하면 안 된다고 절절한 글을 올렸다"라며 이 대통령의 형사소송법 관련 발언을 문제 삼았다. 그는 개정안을 두고 "온 국민이 관심을 가지고 있고 60%가 넘는 국민이 반대하면서 이런 형사소송법 개정안을 통과시키면 안 된다고 하는데 '나는 법조문도 보지 않았다'(라고 했다)"라며 "대통령 맞는가"라고 목소리를 높였다.
조광한 최고위원은 자신의 모두발언 말미에 "11일 간격으로 부끄럽고 수치스러운 일이 두 번이나 발생했다. 국민을 대하기가 참으로 부끄럽다"라며 "당을 위해서 마지막으로 내가 어떻게 해야 할지를 본인들이 깊이 생각하고 용단을 내려주시기를 호소한다"라고 말했다.
두 의원을 직접 거명하지는 않았지만 사실상 자진 탈당을 요구한 셈이다. 최보윤 수석대변인은 최고위가 끝난 뒤 기자들과 만나 "이번 보완수사권 폐지 토론회에서 있었던 발언에 대해 논의가 있었다"라며 "최고위에서는 언행의 심각성에 대해서 모두가 공감했고, 상응한 윤리위의 엄중한 조치가 있어야 한다는 것으로 공통된 의견이 모였다"라고 설명했다.
특히 "탈당으로 이것이 피해지기보다는 윤리위의 징계 절차로 결정되는 게 맞다는 논의까지 있었다"라고 밝혔다. 징계 필요성에 이견이 있었는지를 묻는 말에도 최 수석대변인은 "윤리위가 엄중한 조치를 해야 하고 윤리위 절차를 통해서 이뤄져야 한다고 의견이 모아졌다. 이견은 없었다"라고 답했다. 장 대표의 뜻을 재차 묻자 "대표, 최고위원 모두 공통된 의견"이라고 확인했다.
장예찬 "서범수·진종오 자진탈당해야"... 박민영 "대안과 미래, 멱살과 돌려차기로 바꿔야"
논란은 이미 발언의 적절성을 넘어 당내 계파 공방으로 번지고 있다. 당권파와 가까운 스피커들도 서범수·진종오 의원을 향한 공세에 가세했다. 특히 두 의원이 친한동훈계 또는 비당권파로 분류된다는 점을 전면에 내세우며 기존의 당내 징계 논란과 연결하고 있다.
장예찬 전 여의도연구원 부원장은 5일 자신의 SNS에 "국민의힘 자칭 소장파의 내로남불 이중잣대"라고 썼다. 장 전 부원장은 "만약 당권파라는 장예찬이나 박민영이 대안과미래 의원 멱살을 잡았다면, 그들은 과연 사과하고 반성하니 용서하자고 했겠느냐"라며 "눈이 시뻘게져서 당장 쫓아내자고 성토했을 것"이라고 주장했다.
이어 "만약 당권파에서 피해자 조롱인 돌려차기 운운 막말을 했다면 장담하는데 친한계 전체가 나서서 융단폭격을 퍼부었을 것"이라며 "하지만 그들 모두 서범수·진종오 의원의 막말에 대해서는 조용하다"라고 날을 세웠다. "멱살잡이와 막말꾼들이 책임을 회피한다면 당에서 조속히 강제로 기강을 바로잡는 수밖에 없다"라고도 했다.
박민영 국민의힘 미디어대변인은 장 전 부원장의 SNS 게시물에 "대안과 미래가 아니라 멱살과 돌려차기로 개명해야"라고 댓글을 달며 이들을 조롱하기도 했다. 또한 5일 매일신문 유튜브 <이동재의 뉴스캐비닛>에 출연해서는 "자칭 소장파, 쇄신파들의 실체가 이렇다는 게 국민들께 알려지고 있다"라고 꼬집었다.
그는 "저는 이분들을 쇄신파라고 보지 않는다"라며 "쇄신파, 소장파라는 포장지 뒤에 숨어서 당원들을 받드는 지도부를 향해 기득권이라고 몰아세우면서 정작 자기들은 멱살잡이하고, 돌려차기 타령하고 있다"라고 비난했다. 박 대변인은 이번 사안을 두고 "이거 정말 징계감"이라고 말하며, 진종오 의원이 그동안 당 지도부의 징계를 '징계 정치'라고 비판해 온 점도 겨냥했다.
손수조 국민의힘 미디어대변인 역시 같은 날 페이스북에 "국회의원직을 조용히 내려놓기를 바란다"라며 사실상 의원직 사퇴를 요구했다. 한동훈 의원까지 겨냥해 "사람 보는 기준이 과연 무엇인지 심히 의심스럽다"라고 한 만큼, 두 의원의 실언을 계기로 친한계 전체를 겨냥한 공세가 이어지는 양상이다.
당권파 막말엔 침묵? 다시 불붙은 '징계 형평성' 논란
다만 징계의 형평성을 둘러싼 반론도 나온다. 국민의힘 지도부가 서범수·진종오 의원뿐만 아니라 현재 윤리위에서 징계 논의를 개시한 권영진·조경태 의원 등 비당권파 인사들에 대해서는 강도 높은 절차를 밟으면서도, 정작 막말 논란을 빚은 당권파 인사들을 상대로는 별도의 징계 논의를 하지 않았다는 지적이다.
실제로 박민영 대변인은 시각장애인인 김예지 의원을 겨냥해 "배려받는 걸 당연하게 생각하는 것 같다", "피해의식으로 똘똘 뭉쳤다"라고 발언해 장애인 비하 논란을 빚었고, 당 상임고문단을 두고 "평균 연령 91세"라고 표현한 일로도 논란에 휩싸였다. 장예찬 전 부원장 역시 보수 원로 논객들을 향해 "늙은이들이 제정신인가"라고 말해 노인 비하 논란을 빚은 바 있다. 그럼에도 두 사람을 상대로 당 차원의 징계 절차가 진행되지는 않았다. 오히려 국민의힘 지도부는 논란 이후 임기가 만료된 박 대변인을 포함한 대변인단을 재임명했다.
최근 윤용근 의원이 대한축구협회장을 둘러싼 문자 메시지 논란에 휩싸였을 때도 지도부 차원의 징계 논의는 없었다.
이 같은 형평성 지적이 현장 기자들에게서 나오자 최보윤 수석대변인은 "이번 발언의 심각성과 지난번 폭력이 있었던 것을 보면 계파의 문제로 보지 않는다"라고 반박했다. 오히려 "특정 계파로 지칭되거나 자칭으로 말하는 분께서 이 문제를 가볍게 보는 것인지 되묻지 않을 수 없다"라고 말했다. 윤용근 의원 사례와 비교하는 데 대해서도 "비교할 수 있는 사안인지 오히려 되묻지 않을 수 없다"라고 선을 그었다.
정작 '부산 돌려차기 사건' 피해자는 논란 초기부터 자신의 상처 여부를 둘러싼 공방이 커지는 것을 원하지 않는다며, 본인이 토론에서 제기한 보완수사권 문제와 범죄 피해자 보호 문제에 집중해 달라고 강조하고 있다(관련 기사: '돌려차기 사건' 농담한 서범수·진종오... "전적으로 잘못" https://omn.kr/2jav5
). 그러나 발언을 둘러싼 국민의힘의 논쟁은 피해자 의사와 무관하게 당내 징계와 계파 갈등 쪽으로 빠르게 옮겨가고 있다.