광주시의회 "3만호 스마트시티 국가사업으로"… 공공주택지구 지정 촉구

큰사진보기 ▲경기 광주시의회가 광주역·삼동역·초월역 일대에 추진 중인 '3만호 역세권 스마트시티' 조성사업의 국가사업화를 촉구하고 나섰다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

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경기 광주시의회가 광주역·삼동역·초월역 일대에 추진 중인 '3만호 역세권 스마트시티' 조성사업의 국가사업화를 촉구하고 나섰다.광주시의회는 더불어민주당 교섭단체 대표인 이은채 의원(경안·쌍령·광남1·광남2)이 대표 발의한 '광주시 3만 호 역세권 스마트시티 조성을 위한 공공주택지구 지정 촉구 결의안'을 본회의에서 채택했다고 밝혔다.이번 결의안은 광주역·삼동역·초월역 일대에 추진 중인 3만호 규모의 역세권 스마트시티 조성사업을 국가 공공주택 공급 정책과 연계하기 위해 '공공주택특별법'에 따른 공공주택지구 지정과 LH, GH 등 공공시행자의 참여를 정부에 촉구하는 내용을 담고 있다.이은채 의원은 제안설명에서 "광주시는 인구 42만 명의 수도권 동남부 거점도시로 성장했지만 자연보전권역과 개발제한구역 등 6대 중첩규제로 인해 도시 발전에 많은 제약을 받아왔다"며 "광주시가 추진하는 3만호 규모의 역세권 스마트시티는 단순한 지역개발이 아니라 수도권 주택공급 확대와 자족형 미래도시 조성을 위한 국가적 프로젝트"라고 밝혔다.이어 "중첩규제와 재정·행정적 한계로 광주시 단독으로 사업을 추진하기에는 구조적인 어려움이 있는 만큼 정부와 공공기관이 적극적으로 참여해야 한다"고 강조했다.또 "용인 반도체 국가산업단지 조성과 경기도의 공공주택 55만호 공급 정책 등 국가적 과제와 연계해 광주시를 수도권 주택공급의 핵심 거점으로 육성하는 것은 국가와 지역이 함께 성장하는 길"이라고 말했다.결의안에는 ▲정부가 '공공주택특별법'에 따라 광주역·삼동역·초월역 일대를 조속히 공공주택지구로 지정할 것 ▲LH·GH 등 공공시행자가 참여하고 국비 지원을 통해 사업을 추진할 것 ▲정부와 경기도가 '경기 공공주택 55만호 공급' 정책과 연계해 광주시 역세권 스마트시티 사업을 수도권 주택공급 정책의 핵심 거점으로 반영할 것 ▲LH·GH·광주시 간 공동 추진체계를 구축해 사업을 신속히 추진할 것 등을 담았다.이 의원은 "광주시의 3만호 역세권 스마트시티는 광주시만을 위한 개발사업이 아니라 수도권 주택공급 확대와 국가 균형발전을 위한 핵심 사업"이라며 "정부와 경기도가 적극적인 지원과 협력을 통해 공공주택지구 지정이 조속히 이뤄질 수 있도록 책임 있는 역할을 해달라"고 촉구했다.한편 광주시의회는 이날 채택한 결의안을 국토교통부와 환경부, 경기도, 경기도의회 등 관계기관에 전달하고, 광주시 역세권 스마트시티 조성사업이 국가 주도의 공공사업으로 추진될 수 있도록 건의할 계획이라고 밝혔다.