광주시의회, 중부권 광역급행철도 조기 착공 촉구… "민자적격성 조사 신속 통과해야"

큰사진보기 ▲경기 광주시의회가 수도권과 중부권을 연결하는 중부권 광역급행철도(JTX) 사업의 조속한 추진을 촉구하고 나섰다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

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경기 광주시의회가 수도권과 중부권을 연결하는 중부권 광역급행철도(JTX) 사업의 조속한 추진을 촉구하고 나섰다.광주시의회는 도시환경위원장 오현주 의원이 대표 발의한 '중부권 광역급행철도 민자적격성 조사 신속 통과 및 조기 착공 촉구 결의안'을 본회의에서 채택했다고 밝혔다.결의안은 서울 잠실에서 광주·용인·안성·진천을 거쳐 청주국제공항과 오송까지 총연장 134㎞를 연결하는 중부권 광역급행철도 민간투자사업의 민자적격성 조사를 조속히 마무리하고, 후속 행정절차를 신속히 진행해 조기 착공을 실현할 것을 정부에 요구하는 내용을 담고 있다.오현주 의원은 제안설명에서 "중부권 광역급행철도는 수도권과 중부권을 연결하는 국가 핵심 교통 인프라이자 광주시를 비롯한 노선 통과 지역의 미래 성장동력을 뒷받침할 중요한 국가사업"이라며 "현재 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터가 민자적격성 조사를 진행 중인 만큼 사업 추진의 분수령이 되는 중요한 시점"이라고 강조했다.이어 "광주시는 광역교통망 부족으로 출퇴근 교통난과 교통 소외 문제가 지속되고 있다"며 "중부권 광역급행철도의 조기 착공은 시민 이동권 보장과 지역경제 활성화를 위해 반드시 필요한 사업"이라고 밝혔다.오 의원은 또 "광주시를 비롯한 노선 통과 7개 지방자치단체는 470만 주민의 뜻을 모아 행정협의체를 구성하고 국토교통부 장관 면담, 10만 명 서명운동, 국회 토론회 개최 등 사업 추진을 위해 공동 대응을 이어왔다"며 "민자적격성 조사 통과 이후에도 전략환경영향평가와 실시협약 체결 등 후속 절차가 남아 있는 만큼 정부의 신속한 행정 추진이 필요하다"고 말했다.결의안에는 ▲ 정부와 KDI 공공투자관리센터의 민자적격성 조사 조기 완료 및 결과 발표 ▲ 국토교통부와 기획재정부의 제3자 제안공고, 우선협상대상자 선정, 실시협약 체결 등 후속 절차의 신속 추진 ▲ 국가 광역교통망 균형발전을 위한 행정·재정 지원 확대 ▲ 광주시 정차역 확보와 경강선 등 기존 철도망을 연계한 환승체계 구축 등이 포함됐다.오 의원은 "중부권 광역급행철도는 광주시를 비롯한 7개 시·군, 470만 주민의 오랜 염원이 담긴 국가 핵심 교통사업"이라며 "민자적격성 조사부터 착공까지 모든 절차가 차질 없이 추진돼 시민들이 하루빨리 편리한 광역교통 서비스를 누릴 수 있도록 정부의 적극적인 결단과 지원을 기대한다"고 말했다.한편 광주시의회는 이날 채택한 결의안을 국토교통부와 기획재정부를 비롯해 진천군의회, 청주시의회 등 관계기관에 전달하고, 중부권 광역급행철도 사업의 조속한 추진을 지속적으로 건의할 계획이다.