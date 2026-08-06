광주시의회, 용인 반도체 용수공급사업 '상생 없는 추진 반대'… 국가 보상 촉구

경기 광주시의회가 용인 반도체 국가산업단지 조성을 위한 통합용수공급사업과 관련해 광주시의 일방적인 희생을 전제로 한 사업 추진에 반대하며 국가 차원의 실질적인 상생 대책 마련을 촉구하고 나섰다.
광주시의회 국민의힘 최서윤 부의장은 제352회 광주시의회 임시회 제2차 본회의에서 '용인 반도체 산업단지 조성에 따른 광주시 상생협력 보장 및 국가 차원의 실질적 지원 촉구 결의안'을 대표 발의했다.
결의안은 용인 반도체 국가산업단지와 통합용수공급사업 추진 과정에서 광주시가 감내해야 할 환경 훼손과 교통 불편, 재산권 침해, 각종 규제 부담 등에 대해 국가가 책임 있는 보상과 제도적 지원책을 마련해야 한다는 내용을 담고 있다.
특히 이번 결의안은 최 부의장이 지난해 의회에서 처음 제기했던 문제의식을 공식적인 의회 입장으로 발전시켰다는 점에서 의미를 더한다.
최 부의장은 당시 "국가 발전을 위해 희생해 온 광주시에 특별한 보상이 필요하다"며 국가사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 지역 피해와 중첩규제 문제를 공개적으로 제기한 바 있다. 이후 통합용수공급사업에 따른 교통 혼잡과 환경 훼손, 재산권 침해 우려 등이 지역사회에서 본격적으로 공론화되면서 상생 대책 마련을 요구하는 목소리도 커졌다.
이번 결의안에는 정부와 관계기관이 추진해야 할 구체적인 상생 방안도 제시됐다.
광주시의회는 정부에 ▲광주시와의 상생협력 방안 제도화 ▲반도체 연구개발(R&D) 거점과 소재·부품·장비(소부장) 산업단지 광주시 유치 ▲자연보전권역 등 중첩규제 합리적 개선 ▲상수원 보호에 따른 특별지원과 실질적 보상 ▲통합용수공급사업 추진 과정의 정보 공개 및 주민설명회 개최 ▲경기도와 용인시의 실질적인 상생협력사업 추진 등을 요구했다.
최 부의장은 제안설명을 통해 "광주시는 지난 53년간 개발제한구역과 자연보전권역 등 각종 중첩규제로 국가 발전을 위해 희생해 왔다"며 "이제는 국가가 그 희생에 상응하는 보상과 미래 성장 기반을 마련해야 할 시점"이라고 강조했다.
이어 "광주시가 더 이상 규제만 감내하는 도시에 머물러서는 안 된다"며 "반도체 연구개발단지와 소부장 산업단지 등 첨단산업을 유치해 자족도시 기반을 구축해야 한다"고 말했다.
또 "용인 반도체 산업단지의 성공은 인접한 광주시와의 상생이 뒷받침될 때 비로소 완성될 수 있다"며 "국가사업인 만큼 국가가 책임 있는 상생협력 방안을 마련해야 한다"고 촉구했다.
최 부의장은 "광주시민은 국가사업 자체를 반대하는 것이 아니라, 국가사업으로 발생하는 희생에 대해 국가가 책임을 다하라는 것"이라며 "앞으로도 시민 권익 보호와 광주시의 미래 성장 기반 확보를 위한 의정활동을 이어가겠다"고 밝혔다.