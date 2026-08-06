광주시의회, 용인 반도체 용수공급사업 '상생 없는 추진 반대'… 국가 보상 촉구

큰사진보기 ▲경기 광주시의회가 용인 반도체 국가산업단지 조성을 위한 통합용수공급사업과 관련해 광주시의 일방적인 희생을 전제로 한 사업 추진에 반대하며 국가 차원의 실질적인 상생 대책 마련을 촉구하고 나섰다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

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경기 광주시의회가 용인 반도체 국가산업단지 조성을 위한 통합용수공급사업과 관련해 광주시의 일방적인 희생을 전제로 한 사업 추진에 반대하며 국가 차원의 실질적인 상생 대책 마련을 촉구하고 나섰다.광주시의회 국민의힘 최서윤 부의장은 제352회 광주시의회 임시회 제2차 본회의에서 '용인 반도체 산업단지 조성에 따른 광주시 상생협력 보장 및 국가 차원의 실질적 지원 촉구 결의안'을 대표 발의했다.결의안은 용인 반도체 국가산업단지와 통합용수공급사업 추진 과정에서 광주시가 감내해야 할 환경 훼손과 교통 불편, 재산권 침해, 각종 규제 부담 등에 대해 국가가 책임 있는 보상과 제도적 지원책을 마련해야 한다는 내용을 담고 있다.특히 이번 결의안은 최 부의장이 지난해 의회에서 처음 제기했던 문제의식을 공식적인 의회 입장으로 발전시켰다는 점에서 의미를 더한다.최 부의장은 당시 "국가 발전을 위해 희생해 온 광주시에 특별한 보상이 필요하다"며 국가사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 지역 피해와 중첩규제 문제를 공개적으로 제기한 바 있다. 이후 통합용수공급사업에 따른 교통 혼잡과 환경 훼손, 재산권 침해 우려 등이 지역사회에서 본격적으로 공론화되면서 상생 대책 마련을 요구하는 목소리도 커졌다.이번 결의안에는 정부와 관계기관이 추진해야 할 구체적인 상생 방안도 제시됐다.광주시의회는 정부에 ▲광주시와의 상생협력 방안 제도화 ▲반도체 연구개발(R&D) 거점과 소재·부품·장비(소부장) 산업단지 광주시 유치 ▲자연보전권역 등 중첩규제 합리적 개선 ▲상수원 보호에 따른 특별지원과 실질적 보상 ▲통합용수공급사업 추진 과정의 정보 공개 및 주민설명회 개최 ▲경기도와 용인시의 실질적인 상생협력사업 추진 등을 요구했다.최 부의장은 제안설명을 통해 "광주시는 지난 53년간 개발제한구역과 자연보전권역 등 각종 중첩규제로 국가 발전을 위해 희생해 왔다"며 "이제는 국가가 그 희생에 상응하는 보상과 미래 성장 기반을 마련해야 할 시점"이라고 강조했다.이어 "광주시가 더 이상 규제만 감내하는 도시에 머물러서는 안 된다"며 "반도체 연구개발단지와 소부장 산업단지 등 첨단산업을 유치해 자족도시 기반을 구축해야 한다"고 말했다.또 "용인 반도체 산업단지의 성공은 인접한 광주시와의 상생이 뒷받침될 때 비로소 완성될 수 있다"며 "국가사업인 만큼 국가가 책임 있는 상생협력 방안을 마련해야 한다"고 촉구했다.최 부의장은 "광주시민은 국가사업 자체를 반대하는 것이 아니라, 국가사업으로 발생하는 희생에 대해 국가가 책임을 다하라는 것"이라며 "앞으로도 시민 권익 보호와 광주시의 미래 성장 기반 확보를 위한 의정활동을 이어가겠다"고 밝혔다.