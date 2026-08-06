구속 송치된 최영중... "추가 미성년 피해자 수사중"

큰사진보기 ▲지난달 30일 영장실질심사를 마치고 나오는 최영중 전 청주시의원. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

아동 성착취 혐의를 받는 최영중(35) 전 청주시의원이 6일 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. 충격적인 대목은 경찰이 피해 미성년자가 1명 더 있는 것으로 보고 있다는 점이다.청주청원경찰서는 이날 최 전 의원을 미성년자의제강간, 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(성매매·성착취물 제작·성착취 목적 대화), 아동복지법 위반(음행강요·매개, 성희롱) 혐의로 구속 송치했다고 밝혔다.경찰에 따르면 최 전 의원은 2024년 10월부터 약 1년 동안 휴대전화 채팅앱으로 알게 된 여중생 A양과 차량과 모텔 등에서 3차례 성관계를 갖고 대가를 지급한 혐의를 받고 있다.또 "친구를 데려오면 돈을 더 주겠다"고 제안하고, 다른 여성과 성관계 하는 영상을 보여주거나, 나체 사진을 촬영해 보내도록 요구한 혐의를 받는다.특히 경찰이 휴대전화 디지털포렌식 과정에서 또 다른 미성년자로 추정되는 인물과 주고받은 메신저 대화와 사진 등을 확보했고, 이를 토대로 관련 혐의를 추가 적용한 것으로 알려졌다. 이 인물 역시 성범죄 피해자일 가능성이 높은 것으로 판단돼 수사를 확대한 것으로 전해졌다.앞서 경찰은 최 전 의원이 자진 제출한 휴대전화에서 교복 차림의 미성년자로 보이는 여성의 나체 사진을 확보하고 수사를 확대했다.경찰은 추가 피해자와 여죄에 대한 수사를 진행하고 있고, 새로운 범죄 사실이 확인되면 추가 송치할 방침이다.최영중은 피의자 조사 등에서 "성관계를 가진 사실은 있지만 미성년자인 줄 몰랐다"는 주장을 반복하고 하지만 미성년자 피해자가 1명이 아닐 가능성이 높아 여죄가 확인될 경우 최영중의 이같은 주장은 더더욱 힘을 잃을 수 밖에 없다.경찰은 구속 기한 만기에 따라 최 전 의원을 우선 송치했으나, 추가 피해자 여부 등에 대한 수사는 계속 이어갈 방침이다.