김꽃임 "박병국 내정자 업무방해·부당 성과급"...임용 철회

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

박병국 충청북도 대외협력특별보좌관(2급) 내정자가 "15년 동안 뼈를 깎는 심정으로 반성하며 살아왔다"고 밝힌 지 하루 만에 추가 논란이 제기됐다.김꽃임(국민의힘) 충북도의원은 6일 박 내정자가 경기도시장상권진흥원(아래 경상원) 상임이사 재직 당시 카페에서 업무방해 사건에 연루돼 직위해제됐고, 직위해제 상태에서 성과급을 지급받았다며 임용 철회를 촉구했다.김 의원은 이날 보도자료를 통해 "박 내정자는 2021년 경상원 상임이사 재직 당시 경기도의 한 카페에서 욕설 등으로 업무방해 사건에 연루돼 직위해제됐으며, 직위해제 이후 지급된 성과급도 2023년 경기도 종합감사에서 부적정 지급으로 지적돼 회수 조치를 받았다"고 밝혔다.2024년 경기도가 발표한 감사 결과에 따르면 박 내정자는 2021년 9월 경상원 상임이사 재직 당시 용인시 소재 한 카페에서 욕설 등을 해 업무방해 혐의로 경찰에 입건됐고, 이후 기소유예 처분을 받은 것으로 나타났다.당시 이 같은 내용은 지역 언론에서도 다뤄졌다. <중부일보>는 2021년 10월 26일 "경찰 출신으로 과거 뇌물수수 전력 등으로 실형을 선고받았던 박병국 경상원 상임이사가 용인시 한 카페에서 행패를 부린 혐의로 경찰 수사를 받고 있다"고 보도했다. 이어 박 상임이사가 논란 이후 사표를 제출했지만 정관에 따라 직위해제됐으며, 수사 결과에 따라 처리될 예정이라고 전했다.박 내정자는 해당 사건 이후 경상원 상임이사직에서 직위해제된 것으로 확인됐다. 2021년 11월 5일 열린 경기도의회 경제노동위원회 행정사무감사에서도 경상원 대표는 박 내정자가 직위해제 상태에 있다고 보고했다.경기도 종합감사에서는 박 내정자에게 지급 제외 대상인 성과급 672만 8000원이 부적정하게 지급된 사실이 확인돼 환수 조치가 이뤄졌다.박 내정자를 둘러싼 추가 논란이 불거지면서 신용한 충북도지사의 임용 여부에 관심이 모아지고 있다.한편 박 내정자는 경찰청 경무관 재직 당시인 2006년 유흥주점에서 알게 된 업자로부터 현금과 법인카드 등 4000여만 원 상당의 금품과 1000여만 원 상당의 향응을 받은 혐의로 기소됐다. 당시 박 내정자는 해당 업자에게 의형제를 맺자며 금품을 요구한 것으로 조사됐다. 박 내정자는 2012년 구속 기소됐으며, 2013년 대법원에서 징역 2년 6개월이 확정돼 경찰에서 파면됐다.