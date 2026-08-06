'조희대 탄핵' 선그은 청와대, 대법관 인사는 '속도' 강조

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 3월 9일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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청와대가 더불어민주당 전당대회 국면에서 등장한 '조희대 대법원장 탄핵 추진' 주장에 공감한다는 보도와 관련해 "전혀 사실이 아니다"라며 전면 부인했다. 다만 법원과 청와대 간 갈등설이 돌고 있는 대법관 인사 제청을 두고는 '신속한 인사'를 재차 강조했다.강유정 청와대 수석대변인은 6일 오후 취재진에게 "대법원장의 탄핵 및 거취와 관련해 청와대가 공감한다는 보도는 전혀 사실이 아니다"라는 입장문을 공지했다. 이날 문화일보는 "조 대법원장에 대한 탄핵을 고려해야 한다는 것은 여당의 전반적 분위기"라며 "청와대 역시 조 대법원장에게 상당한 문제가 있다고 인식하는 것으로 안다"는 '여권 핵심 관계자'의 발언을 다뤘다.이 발언은 최근 김민석·송영길 후보가 당대표 당선 시 조 대법원장 탄핵소추를 추진하겠다고 밝힌 데에서 비롯됐다. 지난 5일 송 후보는 조 대법원장이 12.3 내란에 동조했으며, 2025년 이재명 당시 민주당 대선 후보의 공직선거법 위반 사건 선고로 대선에 개입했고, 올해 3월 퇴임한 노태악 대법관 후임의 인사 제청을 거부함으로써 사법부를 마비시키고 있다며 탄핵 필요성을 주장했다. 김 후보는 같은 날 "공감한다"는 메시지를 냈다.하지만 여권에서 '선명성 경쟁' 일환으로 대법원장 탄핵을 언급하는 것과 청와대가 '공감'을 표시하는 것은 다른 차원의 일이다. 그나마 국회는 탄핵소추 권한을 가지고 있지만, 청와대에서 이 문제에 관여하는 듯한 모양새는 사법 독립이나 삼권분립 등 헌법적 논란을 불러일으킬 수밖에 없다. 강유정 대변인이 "전혀 사실이 아니다"라고 못 박은 이유도 그 파장을 최소화하기 위해 명확히 선을 그은 것으로 이해할 수 있다.그런데 강 대변인은 "더불어 후임 대법관의 인사 제청은 관련 법적 절차에 의해 신속히 이루어져야 한다는 것이 청와대의 입장"이라고 덧붙였다. 노 대법관 후임은 물론 오는 9월 7일 퇴임하는 이흥구 대법관 후임 문제까지 포괄하는 내용이다. 대법관 후보추천위원회는 지난 1월 노 대법관 후임 후보자 4명을 추천했지만, 아직 대법원장의 인사 제청이 이뤄지지 않았다. 일각에서는 청와대와 대법원의 견해 차이를 원인으로 꼽고 있다.문제는 이흥구 대법관까지 후임자가 정해지지 않은 채로 퇴임하는 경우다. 이 대법관이 참여 중인 대법원 3부는 최근 노경필 대법관이 재판에 참여하지 않고 사법행정만 총괄하는 법원행정처장으로 임명되면서 이흥구, 이숙연, 오석준 대법관 세 명으로 줄어들었다. 여기서 이 대법관이 빠지면 심리정족수(3명)에 미달하기 때문에 사건 처리가 원활하기 어렵다. 사법을 총괄하는 대법원장의 책임론도 불거질 수밖에 없다.