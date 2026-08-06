아마존, 지구의 마지막 숲을 지키는 수호자들

아마존의 불법벌채는 독립적인 환경범죄가 아니다. "불법목재 밀매, 불법 채굴, 코카인 밀매, 토지 강탈, 축우세탁, 야생동물 밀매, 부정부패가 한데 얽힌 '범죄 경제(criminal economy)'를 구성하고 있다"[1]. 특히 국경 통제가 취약한 지역에서는 무장조직이 지역경제와 행정을 사실상 지배하는 '범죄 거버넌스(criminal governance)'가 형성되어 있고, 원주민과 환경운동가들은 이러한 범죄 위험에 가장 먼저 노출되는 집단으로 나타났다.
2019년 브라질 연방경찰은 아마존에서 생산되는 목재의 90%가 불법일 것으로 추산했다. 같은 해에 최소 113명의 원주민이 살해되었고 25건의 살인미수 사건이 발생했다. 피해자의 상당수는 아마존 지역 원주민과 환경운동가였다[2]. 브라질이 보유한 5억 헥타르의 산림 중 4억 8,500만 헥타르에 달하는 천연림이 대부분 아마존에 분포한다.
2022년에는 최소 177명의 토지·환경수호자(Land and Environmental Defenders)가 살해되었다. 전체 희생자의 88%는 중남미에서 발생했고, 브라질에서만 34명이 희생되었다[3]. 전체 희생자의 36%가 원주민으로, 이들이 세계 인구에서 차지하는 비중(6.2%)[4]을 크게 웃도는 수치였다. 글로벌 위트니스의 보고서는 임업, 농업, 광업 등 자원 개발 산업이 이러한 폭력과 밀접하게 연결되어 있으며, 살해뿐 아니라 협박, 범죄자 낙인찍기(criminalisation), 디지털 공격 등도 환경운동가를 침묵시키는 수단으로 사용되고 있다고 밝혔다[3].
토지·환경수호자는 환경운동가뿐만 아니라 원주민 지도자, 지역 주민, 토지권을 위해 싸우는 사람들을 모두 포함하는 개념이다. 그들이 숲과 맺은 관계의 형태는 서로 달라도, 숲과 사람을 지키기 위해 헌신한 사람이라면 누구나 토지·환경수호자이다[3].
아마존 마라냥주의 원주민 보호구역에서 불법벌채를 막기 위해 조직된 원주민 순찰대 '숲을 지키는 사람들(Guardians of the Forest)'의 일원이었던 파울루 파울리누 과자자라(Paulo Paulino Guajajara)는 숲을 지키다가 총격으로 숨졌다. 과자자라 부족의 스물여섯 살 청년이었던 파울루는 죽기 몇 달 전 로이터와의 인터뷰에서 "가끔은 두렵다. 하지만 우리는 고개를 들고 행동해야 한다. 우리는 이곳에서 싸우고 있다."라고 말했다[5].
그러나 끝내 파울루는 2019년 11월, 동료 라에르시우와 함께 원주민 보호구역 내에서 불법벌채꾼들의 매복 공격을 받았다. 파울루는 총격으로 숨졌고, 라에르시우는 중상을 입은 채 가까스로 살아남았다. 당시 로이터는 이 사건을 두고 불법벌채 세력이 숲을 지키는 원주민들을 공격한 대표적 사례로 보도하였다. 파울루는 두려웠지만 숲을 떠나지 않았던 용감한 청년이었다.
또 다른 아마존 숲의 수호자였던 도로시 스탱 수녀는 1931년 미국에서 태어나 1966년 브라질 파라주에서 사역을 시작했고, 2005년 73세의 나이로 총격으로 숨질 때까지 평생을 브라질 열대우림을 보호하는 데 바쳤다[6]. 당시 20년 간 토지 분쟁으로 약 1,400명이 사망했는데 그 중 3분의 1이 넘는 사람들이 파라 주에서 사망했다고 한다. 이런 상황 속에서 스탱 수녀는 목장주들의 사주를 받고 일하는 범죄 조직으로부터 가난한 농민들을 지키려고 애썼다.
2004년 그는 산림전용에 대한 의회 조사 위원회에서 파라 주에서 불법벌채가 자행되고 있다는 것을 고발했고 불법벌채업자들의 공공연한 표적이 되었다. 결국 그는 2005년에 축산 회사에서 일했던 두 청부살인업자에게 총격을 받고 숨졌다. 그들 외에 살인을 지시한 목장주와 청부살인업자를 고용한 토지 개간업자도 사건에 연루되었다[7]. 이 사건은 불법벌채와 축산업을 위한 토지 개간, 토지권 갈등이 서로 얽혀 폭력으로 이어지는 구조를 단적으로 보여주었다.
파울루와 스탱 수녀, 두 사람은 민족도, 직업도, 세대도 달랐지만 아마존 숲을 지키기 위해 목숨을 바쳤다. 그러나 그들을 죽음으로 몰고 간 구조는 다르지 않았다. 바로 숲을 빼앗아 이익을 얻으려는 세력과 이를 막지 못하는 취약한 국가 거버넌스였다. 2012년 이후 브라질에서는 불법벌채가 급격히 증가했으며, 특히 천연림에서 그 증가세가 두드러졌다. 2019년 보우소나루 정부가 들어선 이후 아마존의 산림파괴와 벌채로 인한 산림 황폐화는 더욱 심각해졌다. 2020년 브라질 아마존의 산림파괴는 12년 만에 최고 수준에 이르렀다[2].
브라질은 산림법(Forest Code)과 전자추적제도 등을 갖추고는 있지만, 역량 부족, 부패, 정치적 개입 등으로 말미암아 제도가 제대로 집행되지 못하고 있다. 그럼에도 불구하고 정부가 대대적인 단속을 시행한 적이 있었는데, 대표적인 사례가 '페이퍼 포레스트 작전(Operação Florestas de Papel, 2014~2017)'이다[8].
페이퍼 컴퍼니가 주소지에 존재하지 않는 '서류상의 회사'인 것처럼, 페이퍼 포레스트도 허위 산림관리계획과 위조된 산림원산지증명서로 꾸며진 '서류상의 숲'이다. 아예 처음부터 존재하지 않았거나, 있었다고 해도 이미 불법벌채가 일어나 주민들도 쫓겨난 텅 빈 숲이다. 이 작전은 2014년부터 2017년 사이 허위 서류를 이용해 9만1천㎥ 이상의 제재목이 합법 목재로 세탁된 범죄 사실을 밝혀냈다.
2019년에 수행된 '아르키메데스 작전(Operação Arquimedes)' 역시 불법벌채와 서류조작 범죄를 대대적으로 단속한 사례로 손꼽힌다[9]. 이 작전 이후, 브라질 법원은 아르키메데스 작전에서 확보한 증거를 미국 법무부와 공유하도록 허가하였고, 사법공조를 통해 미국으로 수출된 불법 목재를 추적하고 관련 기업과 국제 공급망까지 수사 범위를 넓히고자 하였다. 불법벌채와의 전쟁에서, 국경을 넘어 공급망 전체를 수사 대상으로 확장했다는 점이 상당히 고무적이다. 이는 아마존 보전은 산림정책만으로는 불가능하며, 조직범죄 대응과 반부패, 국경 간 협력, 공급망 관리가 함께 이루어져야 한다고 강조한 「아마존 언더월드(Amazon Underworld)」보고서와 맥락을 함께 한다[1].
아마존의 불법벌채 문제는 실로 거대한 카오스이다. 자연은 파괴되고 인권은 유린되며 조직범죄 앞에서 소중한 생명들이 스러져가고 있다. 이들을 지켜줘야 할 국가의 거버넌스는 취약하고 몇 차례의 단속만으로 거대한 범죄 네트워크를 상대하기에는 역부족이다. 숲의 수호자들의 희생을 헛되게 하지 않으려면 공급망의 출발점인 숲을 지키는 동시에 부정부패의 연결 고리를 끊고, 불법 목재가 최종 시장에서 이익을 얻지 못하도록 공급망 전체를 투명하게 관리해야 한다. 이를 위해서는 국경을 넘어선 국제 공조가 필수적이다.
끝으로, 지구를 지킬 마지막 숲, 아마존을 위해 지금 이 순간도 목숨을 바치는 수많은 수호자들을 기억하며 깊은 묵념을 올린다. 도로시 스탱 수녀가 생전에 가슴에 품었던 말처럼, "숲의 죽음은 우리 삶의 끝이다(A morte da floresta é o fim da nossa vida)."
[로즈우드 잔혹사] 연재 전체 목차
1부 아프리카
1편 로즈우드는 어떻게 마다가스카르 숲을 무너뜨렸나 https://omn.kr/2iy4o
2편 국경을 넘은 로즈우드의 여정 https://omn.kr/2iz6h
3편 로즈우드를 구하려 했더니... 규제가 불법벌채를 키웠다 https://omn.kr/2j0tb
2부 아시아
4편 숲에서 사라진 나무, 국적을 바꾸며 세계 시장으로 흘러간다 https://omn.kr/2j20n
5편 불의에 맞선 캄보디아 숲의 수호자들 https://omn.kr/2j3lg
6편 정의는 공급망을 바로 세우는 데서 시작된다 https://omn.kr/2j5t2
3부 남아메리카
7편 브라질리안 로즈우드, 결코 잘려선 안 되는 나무 https://omn.kr/2j95d
8편 내가 먹는 쇠고기는 어디에서 왔는가 https://omn.kr/2ja4v
9편 아마존, 지구의 마지막 숲을 지키는 수호자들
참고한 학술자료와 기사들
1. Ebus, B., & Pedroso, R. (2023). Amazon Underworld: Crime and Corruption in the Shadows of the World's Largest Rainforest. InfoAmazonia & Pulitzer Center.
2. Forest Trends (2021). Timber Legality Risk Dashboard: Brazil.
3. Global Witness. 2023. Standing Firm: The Land and Environmental Defenders on the Frontlines of the Climate Crisis. London: Global Witness.
4. United Nations. Indigenous Peoples. United Nations(2026년 8월 5일 접속).
5. Reuters. (2019, November 2). Illegal loggers kill Amazon indigenous warrior who guarded forest, wound another. Reuters.
6. Rocha, J. (2005, February 21). Sister Dorothy Stang. The Guardian.
7. Cassidy, K. (n.d.). The Death of the Forest Is the End of Our Lives. Mary's Pence. Accessed August 5, 2026.
8. Polícia Federal. 2019. "Operação Florestas de Papel combate exploração ilícita de madeiras na Amazônia." Polícia Federal. Accessed September 23, 2020.
9. Ministério Público Federal. 2019. "MPF e PF participam de missão institucional nos EUA para tratar da Cooperação Internacional na Operação Arquimedes." Ministério Público Federal. Accessed September 23, 2020.
덧붙이는 글 | '로즈우드 잔혹사'를 소책자로 엮고 있습니다. 다음 주부터 선진국의 불법벌채 규제에 대한 이야기로 찾아 뵙겠습니다. 읽어주시는 모든 분들께 감사를 전합니다.