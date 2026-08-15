혈서로 새긴 네 글자, 안중근 태극기의 슬픈 비밀

큰사진보기 ▲녹천 고광순 의병장이 군기로 사용한 불원복 태극기(좌)와 안중근 의사의 단지동맹 태극기(우) ⓒ 독립기념관. 안중근 의사 기념관 관련사진보기

큰사진보기 ▲1882년(고종 19년) 5월 22일 제물포에서 체결된 ‘조·미수호통상조약’ 조인식 때 성조기와 함께 내건 최초의 태극기 디자인 ⓒ 대한민국역사박물관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲녹천 고광순 의병장이 군기로 사용한 '불원복' 태극기. 고광순 의병장이 구례 연곡사에서 순국했을 때 의병장의 시신을 덮었다고 전해진다 ⓒ 독립기념관 관련사진보기

큰사진보기 ▲태극 문양 위에 붉은색 실로 '不遠復(불원복)'이란 세 글자를 선명하게 수놓았다. "머지않아 국권을 회복한다"라는 고광순 의병장의 강한 의지가 담겨있다 ⓒ 독립기념관 관련사진보기

큰사진보기 ▲녹천 고광순(鹿川 高光洵 1848~1907) 의병장의 초상. 임진왜란 당시 두 아들과 함께 순국한 호남의 대표적 의병장이었던 충렬공 제봉 고경명(1533~1592) 선생의 후손이다 ⓒ 녹천 고광순 기념사업회 관련사진보기

큰사진보기 ▲연곡사에 세워진 고광순 의병장 순절비. 구례 군민들은 의병장이 순국한 자리에 순절비를 세웠다 ⓒ 독립기념관 관련사진보기

큰사진보기 ▲하얼빈 의거 3일 전, 1909년 10월 23일 중국인 사진관에서 촬영한 정장 차림의 안중근 의사 사진(좌)과 뤼순 감옥에서의 안중근 의사 사진. 가운데 사진 양옆에는 일본의 무정부주의 사상가 고토쿠 슈스이(幸德秋水)가 안중근 의사를 찬양한 한시가 적혀 있다 ⓒ 독립기념관 관련사진보기

"동지들! 우리는 국권을 회복하기 위해 갖은 고초를 무릅쓰고 의병 투쟁을 했지만 실패하고 말았소. 그러나 나라의 운명이 백척간두에 있으니 좀 더 강력한 투쟁이 필요하오. 우리 모두 손가락을 끊어 '대한독립' 네 글자를 혈서로 쓰고, 3년 내 나라의 원수 이토 히로부미와 나라를 팔아먹은 이완용, 송병준 등을 처단하지 못하면 자결로 국민에게 속죄합시다."

큰사진보기 ▲단지동맹 태극기는 건곤감리 4괘의 위치에 각각 大·韓·獨·立(대한독립)의 네 글자를 선명하게 혈서로 새겼다. 태극의 음양 문양이 현재와 반대로 되어 있는 것이 특징이다. 안타깝게도 태극기의 원본은 현재 전해지지 않고 있다 ⓒ 안중근의사기념관 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울 중구 남대문로에 위치한 안중근 의사 기념관에는 단지동맹 태극기를 배경으로 안 의사의 동상이 모셔져 있다 ⓒ 안중근의사기념관 관련사진보기

큰사진보기 ▲안중근의 단지 혈서 태극기 사진을 비롯한 안중근 의거 관련 자료를 모아 제작된 엽서. 대한독립(大韓獨立) 4자를 혈서로 쓴 태극기가 있고, 그 오른쪽에 기유년 2월 초 7일에 안 의사 중근공이 아라사 연추에 있어 동지 11인과 한 가지로 국가를 위하여 몸을 바치기로 단지동맹을 행하고 그 피로써 쓴 글이라는 설명이 적혀있다. 태극기 아래에는 안중근 의사가 의거에 사용한 권총과 단지한 손가락 사진이 있다 ⓒ 독립기념관 관련사진보기

"코레아 우라! 코레아 우라! 코레아 우라!(대한독립 만세!)"

큰사진보기 ▲사형 직전 어머니 조마리아 여사가 하얀 명주천으로 지어준 수의를 입고 있는 안중근 의사 ⓒ 독립기념관 관련사진보기

큰사진보기 ▲안중근 의사 순국 111주년 추모식이 2021년 3월 26일 오전 서울 용산구 효창원 안중근의사 묘역에서 안중근의사기념사업회, (사)안중근평화연구원 주최로 열렸다. 사진은 안중근 의사의 가묘. ⓒ 권우성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 <대동N뉴스>에도 실립니다.

한 국가를 상징하는 표상(表象)은 여러 종류가 있다. 우리나라는 국가 상징으로 태극기(國旗), 애국가(國歌), 무궁화(國花), 국새(나라圖章), 나라문장(紋章) 등 5가지를 사용하고 있다. 이러한 국가 상징은 국제사회에 한 나라가 존재한다는 사실을 알리고 국민적 자긍심을 높이기 위한 것으로, 국가 형성 과정에서 자연스럽게 역사·문화·사상이 스며들어 국민적 합의에 의해 만들어졌다.우리나라 국기는 1882년(고종 19년) 5월 22일 제물포에서 체결된 '조·미수호통상조약' 조인식 때 역관 이응준이 만들어 성조기와 함께 내건 태극기를 최초의 것으로 보고 있다. 이는 박영효가 그해 9월 일본 수신사로 가면서 배 안에서 만들었다는 것보다 4개월 이상 앞선 것이다.다음 해인 1883년 3월 6일. 고종은 왕명으로 '태극 문양과 4괘 도안'의 태극기를 국기로 제정·공포하였다. 그러나 국기 제작 방법을 구체적으로 명시하지 않은 탓에 태극 문양과 4괘가 통일되지 않고 다양한 형태의 국기가 사용되었다.이후 1948년 8월 15일 대한민국 정부가 수립되면서 태극기의 제작법을 통일할 필요성이 커짐에 따라, 정부는 1949년 1월 '국기시정위원회'를 구성하여 그해 10월 15일에 '국기 제작법 고시'를 확정 발표하였다.조선말부터 대한제국과 일제강점기를 거쳐 광복에 이르기까지. 다양한 형태와 의미가 담긴 태극기는 우리나라의 상징적 문화유산이다. 국가유산청에 따르면 2025년 말 현재 태극기 21점, 태극기 목판과 사적 등 6종이 국가유산으로 등록되어 있다. 이 중에는 보물로 지정된 태극기도 3점이 있다.엄혹했던 일제강점기 시절. 광야에서, 거리에서, 옥중에서, 태극기 휘날리며 독립을 염원했던 수많은 애국지사들이 있었기에 오늘의 대한민국이 있다. 광복 제81주년을 맞아 우리 선열들의 독립의지가 담긴 태극기 두 점을 살펴보자.제107주년 3.1절을 며칠 앞둔 지난 2월 25일. 1986년부터 40년 동안 천안 독립기념관에서 전시·보관하고 있던 태극기 1점이 유물 전용 차량에 실려 전남 나주시로 향했다. 전라남도가 의향 전남의 정체성을 조명하고 독립 운동과 의병 정신을 널리 알리기 위해 나주시 공산면에 새롭게 개관한 '남도의병역사박물관'으로 태극기를 이관하기 위해서였다.2008년 국가등록문화유산으로 지정된 이 태극기는 전남 담양 출신의 녹천 고광순(鹿川 高光洵 1848~1907) 의병장이 1900년대 초반 구례와 지리산 일대에서 항일 투쟁을 벌일 당시 직접 만들어 의병부대 군기(軍旗)로 사용한 태극기다.가로 128cm, 세로 82cm 크기로 천 위에 태극 문양과 4괘를 다른 천을 오리고 덧대서 두 줄로 박음질하여 만들었다. 옆면에 마직물로 된 깃대 고정용 끈 3개가 달려 있다. 태극 문양 위에 붉은색 실로 '不遠復(불원복)'이란 세 글자가 선명하게 수놓아져 있다.'불원복'이란 유교 경전인 주역(周易)의 원리에서 가져온 것으로, 고광순 의병장은 '머지않아 국권을 회복한다'는 강한 의지를 담아 태극기에 화인(火印)처럼 붉게 수놓았다. 비록 나라를 빼앗겨 일제의 통치하에 있지만, 곧 희망의 시대가 올 것이라는 메시지를 담고 있다. 조국 광복을 향한 고광순 의병장의 굳은 신념과 죽음 앞에서도 결코 꺾이지 않았던 선비 정신이 담겨 있다.고광순 의병장은 임진왜란 당시 두 아들과 함께 순국한 호남의 대표적 의병장이었던 충렬공 제봉 고경명(1533~1592) 선생의 후손이다. "의병 집안에서 의병 난다"는 말을 증명이라도 하듯이 가문의 숭고한 의병 정신을 이어받은 대한제국기 대표적인 호남 의병장이다.전남 담양 출신의 고광순 의병장이 47세 되던 1895년 10월. 러시아를 통해 일제의 침략을 막으려 했던 명성황후가 일본 낭인들에게 시해되는 '을미사변'이 일어났다. 고광순 의병장은 즉시 각 고을에 격문을 띄우고 의병들을 모아 명성황후 시해자들을 처단하기 위해 서울로 향하던 중 고종이 보낸 선유사(宣諭使)의 권고로 의병을 해산하게 된다.1905년 일본은 우리의 외교권을 박탈하기 위해 을사늑약을 체결하였다. 이듬해 4월 면암 최익현(勉菴 崔益鉉 1833~1906) 선생이 순창에서 의병을 일으켰다는 소식을 접하고 달려갔으나 이미 체포되어 압송된 뒤였다. 이에 고광순 의병장은 담양 창평에서 독자적으로 의병 부대를 조직하고 의병 활동을 전개하였다.지리산 연곡사에 본영을 차리고 "머지않아 나라를 되찾아 국권을 회복한다"는 의미의 '불원복(不遠復) 태극기'를 만들어 부대 입구에 게양하고 장기전에 돌입했다. 첩보를 입수한 일제는 1907년 10월 군경합동 작전으로 연곡사 본영을 급습했다.연곡사는 불타고 포위망이 좁혀 오자 고광순 의병장은 훗날을 위해 부대원들을 후퇴시키고 자신을 따르던 의병부대원 20여 명과 함께 결사 항전에 나섰지만 결국 순국하고 말았다. 의병장의 나이 60세였다.훗날 구례 군민들은 의병장이 순국한 자리에 순절비를 세웠다. 1962년 정부에서는 건국훈장 독립장을 추서했다. 고광순 의병부대의 군기로 사용했던 '불원복 태극기'는 2008년 국가등록 문화유산으로 지정되었고, 2026년 고향 담양에서 가까운 나주 의병역사박물관으로 이관되어 호남 의병 정신을 대변하고 있다.녹천 고광순 의병장이 구례 연곡사에서 순국하고 2년이 지난 1909년 음력 2월 7일. 러시아 연해주 크라스키노(연추하리)에 있는 독립지사 최재형(崔在衡 1858~1920) 선생의 집 창고에 대한 청년 12명이 모였다.훗날 대한민국 임시정부에서 재무부장을 지내게 되는 최재형은 연해주에서 우리 애국지사들의 활동을 물심양면으로 지원해 주는 독립운동의 대부였다. 매서운 추위가 기승을 부리던 날 최재형 지사의 집에 모인 12명의 청년들 앞에 안중근(安重根 1879~ 1910)이 나섰다.안중근 의사를 비롯한 결사동지 황병길, 김기룡, 강순기, 정원주, 조응순, 박봉석, 유치홍, 백규삼, 김백춘, 김천화, 강창두 등 12명의 청년들은 칼을 들고 각자 왼손 무명지 한 마디씩을 자른다.이윽고 청년들은 태극기를 펼쳐 놓고 뜨겁고 붉은 피를 먹물 삼아 '대한독립(大韓獨立)'이라는 네 글자 혈서를 쓰고 대한제국 만세를 삼창한 뒤 '동의단지회(同義斷指會)'를 결성했다. 안중근 의사하면 바로 떠오르는 '단지동맹 태극기'는 이렇게 탄생했다.단지동맹 태극기는 건곤감리 4괘의 위치에 각각 大·韓·獨·立(대한독립)의 네 글자를 선명하게 혈서로 새겼다. 태극의 음양 문양이 현재와 반대로 되어 있는 것이 특징이다. 이 태극기의 원본은 안타깝게도 현재 전해지지 않고 있다. 당시 동의단지회 일원이었던 백규삼이 보관하다가 안 의사의 동생 안정근에게 전달된 기록이 있으나, 해방 이후 혼란기를 거치며 유실된 것으로 추정한다.1909년 2월, 단지동맹을 맺은 안중근과 동지들은 연해주에서 기회를 엿보다 같은 해 10월 한국 침략의 원흉인 이토 히로부미가 러시아 재무대신 코콥초프와 회담 하기 위해 만주 하얼빈을 방문한다는 소식을 접하게 된다. 안중근 의사는 즉시 거사를 결심하고 함께할 동지로 우덕순과 러시아어 통역을 맡은 유동하 그리고 조도선과 결사대를 조직했다.안중근 의사는 이토 히로부미가 탄 열차가 어느 역에 정차할지 몰라 2중 저격망을 구축했다. 우덕순과 조도선은 채가구역에 안중근은 하얼빈 역에 대기하기로 한다. 드디어 운명의 날 1909년 10월 26일. 이토가 탄 특별열차는 장춘을 떠나 하얼빈 역으로 향하고 있었다.아침 7시경 안중근은 벨기에제 브라우닝 7연발 최신식 권총을 품에 넣고 하얼빈역으로 향했다. 하얼빈역에는 중국 군악대와 러시아 중국 의장대들이 도열해 있었고 이토를 환영하기 위해 동원된 일본 교민들로 무척 붐비고 소란스러웠다.역 구내 찻집으로 들어온 안중근은 창밖을 응시하고 있었다. 9시가 가까워지자 군악대의 연주가 시작되었고 이토를 태운 열차가 플랫폼으로 들어오고 있었다. 마침내 열차가 멈추고 이토 일행이 열차에서 내려 러시아 의장대를 사열하고 러시아 국기와 일장기를 흔드는 환영 인파 사이를 걸어가고 있었다.운명의 순간을 직감한 안중근 의사는 거침없이 검은색 코트에 중절모를 쓴 이토를 향해 걸어 나갔다. 그리고 탕! 탕! 탕! 세발의 총성과 함께 백발의 수염을 기른 노인이 가슴을 움켜쥐고 땅바닥에 고꾸라졌다. 안 의사는 총을 맞은 노인이 이토가 아닐 경우에 대비해 주변의 수행원들에게 3발의 총을 더 쐈다.이와 동시 안 의사의 우렁찬 목소리가 역내에 울려 퍼졌다.순간, 러시아 헌병들은 일제히 안중근을 향해 달려들었고, 안 의사는 가지고 있던 총을 공중을 향해 던졌다. 가슴에 총상을 입은 이토는 현장에서 사망했고 수행원들도 중상을 입었다.곧바로 러시아 군경에게 체포된 안중근 의사는 포승줄에 묶인 채 의연한 모습으로 하얼빈역을 걸어 나갔다. 이후 뤼순 감옥으로 이송 되어 재판을 받는다. 졸속으로 진행된 재판에서 사형을 선고받은 안 의사는 1910년 3월 26일 뤼순 감옥에서 순국했다. 꽃다운 나이 31세였다.순국 직전 안중근 의사는 "내가 죽거든 나의 뼈를 하얼빈 공원 곁에 묻어두었다가 국권이 회복되거든 고국으로 반장해 다오"라는 유언을 남겼다. 안 의사가 그렇게 바라던 국권이 회복된 지 81년이 지나고 있다. 그러나 우리의 영웅 안중근 의사의 유언은 아직도 메아리가 되어 허공을 맴돌고 있다. 하루빨리 안 의사의 유언이 실현되기를 빌고 또 빈다.