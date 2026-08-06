'사관학교 통합' 군 개혁을 지지하는 이유

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절기상 입추(立秋)를 앞두고도 연일 기승을 부리는 폭염 만큼이나, 군 개혁을 둘러싼 안보 논쟁으로 정치권과 국민 여론이 뜨겁게 달아오르고 있다. 이재명 대통령이 육군사관학교의 역사적 책임을 거론하며 육·해·공군 사관학교를 통합하는 '국군사관학교' 구상을 제안하면서 관련 논쟁이 본격화됐기 때문이다.논란의 중심에는 "5·16 군사정변과 12·12 군사반란 그리고 최근의 비상계엄에 이르기까지 정치적 쿠데타의 중심에는 특정 엘리트 군맥이 있었다"라는 이재명 대통령의 문제의식이 자리하고 있다. 대통령은 특정 출신 중심의 권력 독점과 폐쇄적인 군맥 구조를 개선하고, 군이 특정 세력이 아닌 헌법과 국민에게만 충성하는 조직으로 거듭나도록 민주적 통제를 강화해야 한다는 뜻을 밝혔다.이에 대해 육사 총동창회와 야권은 일부 지휘부의 과오를 이유로 장교단 전체를 매도하고 군의 사기를 떨어뜨리는 발상이라며 강하게 반발하고 있다. 반면 인터넷 공간에서는 군 통수권자의 복무 이력과 국방부 장관의 병역 문제까지 거론하며 자극적인 비난이 이어지고 있다.필자는 95년 군번으로 군 복무를 마친 군필자다. 군을 직접 경험한 당사자로서 이번 대통령의 군 개혁 방향과 사관학교 통합 추진 의지에 공감한다. 아마도 이 글의 댓글에는 "군대까지 다녀온 사람이 어떻게 이런 주장을 할 수 있느냐", "안보관이 의심된다"는 식의 비난이 달릴지도 모른다.그러나 군필자인 내가 이 대통령의 군 개혁을 지지하는 이유는 대통령과 마찬가지로 군을 비하하거나 약화시키기 위해서가 아니다. 오히려 정치로부터 독립된, 헌법과 국민에게만 충성하는 군을 만들어 다시는 일부 정치 군인의 선택으로 군 전체가 국민의 신뢰를 잃는 일이 반복되지 않기를 바라기 때문이다.'자라 보고 놀란 가슴 솥뚜껑 보고 놀란다'는 말이 있다. 불과 얼마 전 우리는 12·3 비상계엄 사태를 직접 경험했다. 당시 필자는 뇌경색 투병으로 재활병원 다인실에 입원해 있었다. 계엄 선포 소식이 전해지자 병실 TV 앞은 순식간에 혼란에 빠졌다. 몸이 마비되고 말을 제대로 잇지 못하던 70~80대 고령의 환자들은 신음하며 연신 "아이고, 아이고"를 외쳤다. 중증 환자였던 나 자신보다도, 그 충격으로 병세가 악화될까 두려워 떨던 어르신들의 모습이 아직도 눈에 선하다. 국가와 국민을 지켜야 할 군의 이름으로 선포된 비상계엄이 가장 약하고 아픈 이들에게까지 실재하는 공포와 절망을 안겨준 순간이었다.그럼에도 일부에서는 그 사태의 원인과 재발 방지 대책보다 이재명 대통령의 병역 이력을 앞세워 군 개혁의 정당성까지 흔들려 한다. 지금 우리가 먼저 들여다봐야 할 것은 대통령 개인의 병역 이력이나 이행 여부가 아니라, 다시는 군이 정치에 개입하는 일이 반복되지 않도록 어떤 제도적 장치를 마련할 것인가 하는 점이다.물론 대통령은 헌법상 국군통수권자인 만큼 대통령 후보의 병역 이행 여부는 늘 중요한 검증 대상이었다. 이에 따라 '공직자 등의 병역사항 신고 및 공개에 관한 법률'에 의거해 중앙선거관리위원회는 후보자의 병역 사항을 공개하고 있다.이재명 대통령은 1985년 질병(골절 후유증)을 사유로 5급 전시근로역 판정을 받았다. 소년공 시절 프레스기에 왼쪽 손목이 끼이는 산업재해를 당했고, 그 후유증으로 장애 판정을 받아 병역이 면제됐다. 당시 병역 면제는 개인의 선택이 아니라 산업재해로 인한 신체적 후유증에 따른 결과였다는 점도 함께 살펴볼 필요가 있다. 반면 12·3 비상계엄을 선포한 윤석열 전 대통령 역시 대학 재학 시절 병역검사에서 '부동시'(不同視·좌우 시력 차이)를 이유로 전시근로역 판정을 받아 병역이 면제됐다. 결국 두 전·현직 대통령 모두 군 복무를 하지 않았다는 사실만으로 군 개혁의 타당성을 판단하기는 어렵다.결국 군 개혁의 필요성을 판단하는 기준은 대통령 개인의 병역 이력이 아니라, 군이 다시는 정치 권력의 도구가 되지 않도록 헌법과 민주적 통제 원칙을 얼마나 충실히 구현할 수 있느냐에 있어야 한다. 군이 정치에 개입할 가능성이 현실에서 확인된 이상 군 조직의 민주적 통제와 제도 개혁을 논의하는 것을 단순한 이념 공방으로 치부하기는 어렵다.실제로 최근 불침번 근무를 CCTV 등 과학화 경계체계로 보완하는 방안이 거론됐을 때도 "군기가 해이해진다", "군을 모른다"는 비판과 조롱이 쏟아졌다. 시대 변화에 맞춘 군 현대화 논의마저 이념 대립으로 이어지는 현실은 우리 사회가 군 개혁을 얼마나 민감하게 받아들이고 있는지를 보여준다.특히 일각에서는 대통령의 병역 면제와 국방부 장관의 방위병(단기사병) 복무 이력을 거론하며 군 개혁의 정당성까지 문제 삼고 있다. 그러나 정책은 누가 제안했는지가 아니라 무엇을 위해 추진하고, 어떤 효과를 가져올 것인지를 기준으로 평가해야 한다.세계 각국의 군대는 첨단 감시체계와 자동화 기술을 적극 도입하며 병력 운용 방식을 변화시키고 있다. 우리 안보의 핵심 축인 미군 역시 일반적인 병영 경계에서 과거와 같은 방식의 불침번에 의존하기보다 CCTV와 각종 감시장비를 활용한 과학화 경계체계를 운용하고 있다. 중요한 것은 불침번 자체가 아니라 경계 임무를 얼마나 효과적이고 빈틈없이 수행하느냐다.사관학교 통합은 단순히 과거를 단죄하기 위한 처벌성 개혁에 머물러서도 안 되고, 그렇게 해석되어서도 안 된다. 그 본질은 대한민국 군의 미래 경쟁력을 높이고, 다시는 군이 정치에 개입하는 비극이 반복되지 않도록 제도적 기반을 마련하는 데 있어야 한다.이를 위해서는 입교 시절부터 형성되는 학연과 군맥 중심의 폐쇄적인 문화를 개선하고, 헌법적 가치와 국민에 대한 충성을 최우선으로 하는 문민통제 원칙을 확고히 정착해야 한다. 나아가 육·해·공군이 각 군의 영역만을 고수하던 폐쇄적인 문화를 벗어나, 생도 시절부터 서로의 작전 환경과 군 문화를 이해하고 유기적으로 협력하는 교육 체계를 구축함으로써 현대전의 핵심인 합동성(Jointness)을 실질적으로 강화해야 한다.안보는 맹목적인 순응으로 지켜지지 않는다. 군이 정치로부터 독립해 헌법과 국민에게만 충성할 때 비로소 강한 군대가 될 수 있다. 그럼에도 같은 사실을 두고도 전혀 다른 해석과 극단적인 진영 논리가 앞서는 현실을 마주할 때면 안타까움을 느낀다.대통령의 발언 역시 찬반을 떠나 그 배경과 목적부터 살필 필요가 있다. 역대 정부에서 소홀히 다루기 쉬웠던 '글로벌 사우스' 외교 지평을 넓히기 위해 팍팍한 해외 순방길에 올랐다가, 귀국 직후 여독도 풀리지 않은 상태에서 주재한 회의였음을 감안해야 한다. 순방 피로 속에서 이뤄진 발언의 어조가 다소 부드럽지 못했을 수는 있으나, 그 속에 담긴 문제 의식의 본질까지 외면한 채 진영 논리로만 접근해서는 생산적인 논의가 이루어질 수 없다.대통령은 국민이 선거를 통해 선택한 국가의 최고 지도자다. 정책에 대한 평가는 철저히 하되, 과거의 언행이나 정치적 선입견만으로 모든 정책을 부정하거나 반대로 무조건 옹호해서는 안 된다. 중요한 것은 누가 말했느냐가 아니라 무엇을 말했고, 그것이 대한민국의 민주주의와 국가안보에 어떤 도움이 되는지를 냉정하게 판단하는 일이다.