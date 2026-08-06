메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.08.06 12:42최종 업데이트 26.08.06 12:42

"민주당, 뭣이 중헌디" 혐오·비하 등 전대 과열... 윤건영 "기둥뿌리까지 뽑나"

3선 김영진 "민주당 큰 위기였던 2번의 분당 역사 반면교사로 삼아야"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
서미화 최고위원 후보가 "사람을 향한 저주와 혐오만은 멈춰달라"며 5일 본인 X(엑스, 구 트위터) 계정에 올린 글(화면갈무리).
서미화 최고위원 후보가 "사람을 향한 저주와 혐오만은 멈춰달라"며 5일 본인 X(엑스, 구 트위터) 계정에 올린 글(화면갈무리). ⓒ 화면갈무리

"겁나게 성가십니다. 저도 혼자 집에 갔는데 속상해서 진짜 눈물이 나오더라고요. 무엇이 중헌디, 무엇이 중헌디! 우리끼리 다 같은 목표를 가졌다면서..." (서미화 후보, 6일 오전 YTN 라디오에서)

더불어민주당 8·17 전당대회를 약 2주 앞두고 당대표·최고위원 후보들 사이 날 선 발언이 이어지면서 당내 우려가 커지고 있다. 최고위원 후보로 뛰는 서미화 의원을 비롯해 당내 윤건영(재선)·김영진(3선 중진) 등 의원들은 6일 각각 라디오에 출연해, 전당대회 당권 경쟁 뒤 분열과 상처를 경계하자며 자제를 요구했다.

서미화 최고위원 후보는 이날 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에 출연해 당내 갈등이 과도하게 격화됐다며 "겁나게 성가시다. 참말로 속상하다"고 했다.

이어 "심각하게 받아들일 건 받아들이고 아닌 건 아닌 것으로 해주면 좋겠다"며 "선거라는 게 참 이렇게 거시기하지만 우리가 사실 국민의힘당은 아니지 않느냐. 국힘당도 이렇게 안 싸우는데 우리가 이렇게까지 싸울 필요가 있냐 싶다"고 말했다.

"전당대회, 뜨겁다 못해 폭파 직전... 선거 이후를 보자", "'한강물 칼로 물 베기'로 갔으면"

AD
윤건영 의원은 현재의 전당대회 분위기를 "뜨겁다 못해서 폭파 직전"이라며 "여전히 걱정되는 상황"이라고 표현했다.

그는 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에서 "박빙이라 흥행은 되지만 경쟁이 너무 치열해서, 선거 이후 봉합이 제대로 될까 싶다"며 "마치 오늘 하루만 하듯이 정치를 하는 것 같다. 당장 오늘 이기기 위해서 모든 걸 쏟아 붓는, 집안의 기둥뿌리까지 뽑아놓는 그런 느낌"이라고 했다. "8월 17일 전당대회 이후를 좀 봤으면 한다"는 주문이다.

송영길-정청래-김민석(기호순) 세 당대표 후보 중 정 후보와 김 후보 간 누적 득표율이 0.99%p로 박빙인 가운데 그는 "역대 전당대회에서 표차가 근소하다고 하면 아무래도 갈등과 반목이 조금 더 지속되는 경향이 있었다"면서도 "큰 전대 이후 통합의 길로 갔던 민주당의 전통이 있으니 그걸 믿어보자는 게 개인적 생각"이라고 말했다.

김영진 의원 또한 이번 전당대회가 당내 분열로 이어지는 상황을 경계했다. 그는 민주당에 지난 20년 동안 위기가 두 차례 있었다며 2007년 전후 열린우리당 말기의 친노(무현)·반노 갈등을 사례로 들었다.

김 의원은 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서 "그 시기 친노·반노 투쟁은 지금(상황)의 한 열 배는 되는 것 같다"며 "지금도 논쟁과 토론을 하지만, 2007년과 2015년의 분당의 역사를 반면교사로 삼아 거기까지는 가지 않을 것", "논쟁과 토론을 하지만 정당 내의 토론과 당대표 선거가 '한강물 칼로 물 베기'로 갔으면 좋겠다"고 했다.

그는 "(저는) 세 후보와 다 잘 알고, 중립적인 입지"라면서도 "(새로운 지도부로) 당이 정말 강하게 잘 나갔으면 좋겠다. 집권여당으로 또 이재명 정부를 성공시키는 좋은 정당으로 나갔으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

더불어민주당 최고위원 후보들이 3일 경기 부천시 OBS경인TV에서 열린 최고위원 후보자 방송토론회에 참석해 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 한민수·임미애·김용·서미화·박선원·최민희·이성윤·김영호 후보.
더불어민주당 최고위원 후보들이 3일 경기 부천시 OBS경인TV에서 열린 최고위원 후보자 방송토론회에 참석해 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 한민수·임미애·김용·서미화·박선원·최민희·이성윤·김영호 후보. ⓒ 국회사진기자단

한편 앞서 최민희 최고위원 후보가 서 후보의 정견 발표 도중 "아니오"라 외치고, 후보들 간 악수할 때 시각장애인인 서 후보를 지나치는 영상이 공개돼 태도 논란을 빚은 데 대해 서 후보가 서로 화해했다는 취지로 말했다(관련 기사: 상대 후보 연설 도중 "안 빠졌다니까!"... 최민희 경선 태도 논란 https://omn.kr/2ja5n ).

그는 이날 라디오에서 "며칠 전 방송 토론 때 최 의원님이 계시길래 제가 먼저 악수를 요청했다. 겸연쩍어하시더니 악수하니까 좋아하시면서 '우리 역할이 서로 달라서 그렇지, 원래 친하잖아' 말씀하시더라. 풀어지신 것 같다"며 이같이 밝혔다.

서 후보는 전날 본인 X(엑스, 구 트위터)계정에 상대 후보 지지자로부터 받은 듯한 혐오성 발언을 공개하며 "우리 모두는 민주당의 동지다, 차마 입에 담기 어려운 저주와 혐오의 말을 보며 마음이 많이 아팠다. 제 가족들도 큰 상처를 받았다"고 썼다. 해당 메시지에는 "목소리도 구역질 난다, 대대손손 X신으로 살아라"라는 장애인 비하 문구가 적혀있었다.

#민주당#서미화#김영진#전당대회과열#윤건영

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
유성애 (findhope) 내방
  • 트위터

    • 정치부 국회취재. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Hopefully find 'hope'

    이 기자의 최신기사김민석 손 들어준 한정애 "정부, 4월 말 검사 수사권 입장 전해"


    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기