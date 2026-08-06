"민주당, 뭣이 중헌디" 혐오·비하 등 전대 과열... 윤건영 "기둥뿌리까지 뽑나"

"겁나게 성가십니다. 저도 혼자 집에 갔는데 속상해서 진짜 눈물이 나오더라고요. 무엇이 중헌디, 무엇이 중헌디! 우리끼리 다 같은 목표를 가졌다면서..." (서미화 후보, 6일 오전 YTN 라디오에서)
더불어민주당 8·17 전당대회를 약 2주 앞두고 당대표·최고위원 후보들 사이 날 선 발언이 이어지면서 당내 우려가 커지고 있다. 최고위원 후보로 뛰는 서미화 의원을 비롯해 당내 윤건영(재선)·김영진(3선 중진) 등 의원들은 6일 각각 라디오에 출연해, 전당대회 당권 경쟁 뒤 분열과 상처를 경계하자며 자제를 요구했다.
서미화 최고위원 후보는 이날 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에 출연해 당내 갈등이 과도하게 격화됐다며 "겁나게 성가시다. 참말로 속상하다"고 했다.
이어 "심각하게 받아들일 건 받아들이고 아닌 건 아닌 것으로 해주면 좋겠다"며 "선거라는 게 참 이렇게 거시기하지만 우리가 사실 국민의힘당은 아니지 않느냐. 국힘당도 이렇게 안 싸우는데 우리가 이렇게까지 싸울 필요가 있냐 싶다"고 말했다.
"전당대회, 뜨겁다 못해 폭파 직전... 선거 이후를 보자", "'한강물 칼로 물 베기'로 갔으면"
윤건영 의원은 현재의 전당대회 분위기를 "뜨겁다 못해서 폭파 직전"이라며 "여전히 걱정되는 상황"이라고 표현했다.
그는 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에서 "박빙이라 흥행은 되지만 경쟁이 너무 치열해서, 선거 이후 봉합이 제대로 될까 싶다"며 "마치 오늘 하루만 하듯이 정치를 하는 것 같다. 당장 오늘 이기기 위해서 모든 걸 쏟아 붓는, 집안의 기둥뿌리까지 뽑아놓는 그런 느낌"이라고 했다. "8월 17일 전당대회 이후를 좀 봤으면 한다"는 주문이다.
송영길-정청래-김민석(기호순) 세 당대표 후보 중 정 후보와 김 후보 간 누적 득표율이 0.99%p로 박빙인 가운데 그는 "역대 전당대회에서 표차가 근소하다고 하면 아무래도 갈등과 반목이 조금 더 지속되는 경향이 있었다"면서도 "큰 전대 이후 통합의 길로 갔던 민주당의 전통이 있으니 그걸 믿어보자는 게 개인적 생각"이라고 말했다.
김영진 의원 또한 이번 전당대회가 당내 분열로 이어지는 상황을 경계했다. 그는 민주당에 지난 20년 동안 위기가 두 차례 있었다며 2007년 전후 열린우리당 말기의 친노(무현)·반노 갈등을 사례로 들었다.
김 의원은 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서 "그 시기 친노·반노 투쟁은 지금(상황)의 한 열 배는 되는 것 같다"며 "지금도 논쟁과 토론을 하지만, 2007년과 2015년의 분당의 역사를 반면교사로 삼아 거기까지는 가지 않을 것", "논쟁과 토론을 하지만 정당 내의 토론과 당대표 선거가 '한강물 칼로 물 베기'로 갔으면 좋겠다"고 했다.
그는 "(저는) 세 후보와 다 잘 알고, 중립적인 입지"라면서도 "(새로운 지도부로) 당이 정말 강하게 잘 나갔으면 좋겠다. 집권여당으로 또 이재명 정부를 성공시키는 좋은 정당으로 나갔으면 좋겠다"라고 덧붙였다.
한편 앞서 최민희 최고위원 후보가 서 후보의 정견 발표 도중 "아니오"라 외치고, 후보들 간 악수할 때 시각장애인인 서 후보를 지나치는 영상이 공개돼 태도 논란을 빚은 데 대해 서 후보가 서로 화해했다는 취지로 말했다(관련 기사: 상대 후보 연설 도중 "안 빠졌다니까!"... 최민희 경선 태도 논란 https://omn.kr/2ja5n
).
그는 이날 라디오에서 "며칠 전 방송 토론 때 최 의원님이 계시길래 제가 먼저 악수를 요청했다. 겸연쩍어하시더니 악수하니까 좋아하시면서 '우리 역할이 서로 달라서 그렇지, 원래 친하잖아' 말씀하시더라. 풀어지신 것 같다"며 이같이 밝혔다.
서 후보는 전날 본인 X(엑스, 구 트위터)계정에 상대 후보 지지자로부터 받은 듯한 혐오성 발언을 공개하며 "우리 모두는 민주당의 동지다, 차마 입에 담기 어려운 저주와 혐오의 말을 보며 마음이 많이 아팠다. 제 가족들도 큰 상처를 받았다"고 썼다. 해당 메시지에는 "목소리도 구역질 난다, 대대손손 X신으로 살아라"라는 장애인 비하 문구가 적혀있었다.