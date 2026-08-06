전남광주 정무부시장 후보 백승주·윤난실 내정

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 광주청사. ⓒ 배동민 관련사진보기

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전남광주통합특별시 초대 지방직 정무부시장(차관급) 후보로 민형배 시장의 인수위원회 출신인 백승주·윤난실 씨가 내정됐다.전남광주통합특별시는 6일 광주청사에서 기자회견을 열고 정무부시장 후보자로 백승주 전 민주연구원 부원장과 윤난실 전 대통령비서실 제도개혁 비서관을 지명했다.백 전 부원장은 산업·일자리·경제·노동·첨단주력산업 분야, 윤 전 비서관은 시민주권·청년인구정책·인재육성·보건복지·양성평등 분야 부시장 후보다.민 시장의 인수위 부위원장을 맡았던 백 후보자는 전남광주 장성 출신으로 현재 국립순천대학교 석좌교수로 재직 중이다. 기획재정부 기획조정실장, 재정혁신국장 등 중앙 행정을 두루 경험하며 정책기획과 행정 조정 능력을 쌓았다.윤 후보자는 전남광주 강진 출신으로 제4대 광주광역시의회 의원, 대통령비서실 제도개혁 비서관, 대통령직속 지방시대위원회 혁신자치전문위원장 등을 역임하며 자치분권과 제도혁신을 이끌었다. 민 시장 인수위에서 시민주권위원회 위원장을 맡았고, 민 시장 후보 시절 캠프에서 활동한 바 있다.민 시장은 백 후보자에 대해 "통합특별시의 미래 성장전략과 지역균형발전을 이끌고 산업과 일자리의 새로운 도약을 뒷받침할 적임자라고 판단했다"고 평가했다윤 후보에 대해서는 "시민주권의 가치를 시정 전반에 구현하고, 시민의 삶과 공동체의 미래를 위한 정책을 안정적으로 추진할 적임자로 인정받았다"고 말했다.전남광주통합특별시는 초대 지방직 부시장 후보자 2명을 전국 최초로 도입한 '시민추천제'를 통해 선출했다.시민 추천, 검증위원회·시민배심원단 심사, 시민 온라인 투표 등을 거쳐 선정된 분야별 3명의 후보자 중 각 1명을 민 시장이 최종 지명했다.두 후보자는 시의회 인사청문회 절차를 거쳐 최종 임명될 예정이다.이에 대해 민 시장은 "부시장 시민추천제는 행정의 권한을 시민과 함께 나누고, 시민의 뜻을 시정에 담아내기 위한 첫걸음"이라며 "앞으로도 시민이 시정의 중심이 되고, 시민의 목소리가 정책이 되는 '시민주권특별시'를 만들겠다"고 말했다.