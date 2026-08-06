오늘도 폭염중대경보... 이 대통령 "행정력 총동원해야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 6일 정부서울청사 중앙재난안전상황실에서 열린 폭염·가뭄 대처상황 점검회의에 입장하고 있다. 2026.8.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 6일 정부서울청사 중앙재난안전상황실에서 열린 폭염·가뭄 대처상황 점검회의에서 발언하고 있다. 2026.8.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 연일 40도에 육박하는 무더위로 인한 피해가 속출하는 상황과 관련해 지자체장과 각급 부처에 "모든 행정력을 총동원해주셔야 된다"고 강조했다.6일 이 대통령은 서울시 종로구 정부서울청사에서 열린 폭염·가뭄 대처상황 점검회의에서 "그간 경험하지 못했던 극심한 폭염이 연일 계속되고 있다"며 "경남 양산에서는 40도를 넘는 고온이 며칠째 이어지고 있다고 한다. 외신에서나 보던 폭염 상황이 우리의 현실이 되고 있다"고 우려했다. 이어 "당분간 폭염이 지속될 가능성이 많은 만큼 정부는 비상한 각오를 가지고 전방위적인 대응 체계를 가동하기 바란다고 당부했다.이날 회의에는 청와대와 정부부처는 물론 광역자치단체 관계자들도 화상 등으로 참석한 만큼 이 대통령은 "모든 부처 그리고 지방정부는 가용한 인력, 자원을 총동원해서 폭염 피해를 최소화하는 데 총력을 다해주기 바란다"고 했다. 그는 "정부가 해야 할 일 중에 가장 중요한 것이 국민의 생명과 안전을 지키는 것"이라며 독거노인, 쪽방촌 주민 등 취약계층의 보호 조치 강화도 강조했다.이 대통령은 또 "야외 작업장에서는 가장 더운 시간대에 작업 중지나 휴식이 제대로 이행되고 있는지 현장을 철저히 점검해주기 바란다"며 "안전수칙이 현장에서 반드시 지켜지도록 관계 당국이 최선을 다해주기 바란다"고 말했다. 이밖에도 가축, 양식 어류, 농작물 피해 예방에 만전을 기하고 도로와 철도 등 사회 기반 시설의 안전, 전력 수급 상황도 면밀하게 관리해야 한다고 했다.이 대통령은 남부 지방의 가뭄 상황도 예의주시했다. 그는 "선제적 대응이 필요하겠다"며 "당분간 비 예보도 없는 만큼 대체 용수 공급, 양수장비 가동 등을 적극 추진해서 안정적인 용수 공급에 차질이 없게 해야 된다"고 말했다. "특히 도서 산간 등 상수도 미보급 지역은 비상급수 같은 단기조치 외에도 대체수원 개발 같이 중장기 용수 확보 대책도 병행했으면 좋겠다"고 제안했다.이 대통령은 무엇보다 "국민이 체감할 수 있는 대응이 이뤄질 수 있도록 각 기관들이 책임감을 가지고 대응"해달라며 "폭염과 가뭄으로 인한 국민 피해가 최소화될 수 있도록 모든 행정력을 총동원해 주셔야 된다"고 했다. 또한 "공무원, 경찰, 소방 자원봉사자 등 현장 대응 인력의 건강과 안전도 빈틈 없이 챙겨주시기 바란다"고 덧붙였다.