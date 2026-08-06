안신일 세종시의회 의장, 시도의회의장협의회 참석… "행정수도 특별법 연내 제정 힘 모으자"

큰사진보기 ▲대한민국시도의회의장협의회 2026년도 정기회 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲정기회 첫날인 5일, 9개 시·도의회 의장들이 세종시의회를 사전 방문해 행정수도 완성을 주제로 심도 있는 의견을 교환했다. ⓒ 세종시의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

지방의회의 자치권 강화와 대한민국 균형발전의 핵심 열쇠인 '행정수도 완성'을 위해 전국 광역의회 수장들이 행정수도 세종에 모였다.세종특별자치시의회 안신일 의장은 지난 5일부터 6일까지 이틀간 세종 코트야드 바이 메리어트 호텔에서 열린 '대한민국시도의회의장협의회 2026년도 정기회'에 참석해 전국 광역의회 간 상생 협력 방안을 논의하고 주요 지역 현안 해결을 위한 적극적인 의정 행보를 펼쳤다.대한민국시도의회의장협의회가 주최·주관한 이번 정기회는 개회식을 시작으로 간담회, 본회의, 현안 토론 및 만찬 등으로 진행되었으며, 전국 16개 시·도의회 의장단이 모여 지방의회의 전문성 강화와 자치분권 확립을 위한 지혜를 모았다.특히 정기회 첫날인 5일 본 행사에 앞서 진행된 사전 논의가 큰 주목을 받았다. 서울, 전남광주, 인천, 대전, 경기, 충북, 충남, 전북, 제주 등 9개 시·도의회 의장들이 세종시의회를 사전 방문해 지역균형성장과 행정수도 완성을 주제로 심도 있는 의견을 교환했다.이 자리에서 참석 의장들은 세종시가 명실상부한 행정수도로 자리매김하기 위한 '행정수도특별법' 연내 제정에 적극 협력하고 전력을 다하기로 뜻을 모았다.이어진 본회의에서는 ▲2026년 대한민국시도의회의장협의회 주요 업무 보고를 시작으로, ▲제20대 전반기 회장 선출의 건 ▲제20대 전반기 임원 선임의 건 ▲차기 회의 일정 결정의 건 등 총 3건의 안건을 심도 있게 심의해 최종 의결했다.이날 본회의에는 조상호 세종시장도 직접 참석해 전국 시·도의회 의장단에게 행정수도 완성에 대한 관심과 지원을 요청했다. 조 시장은 "행정수도특별법이 연내에 통과되어 결실을 볼 수 있도록 각 시·도의회가 전폭적으로 협력해 달라"고 당부했다.안신일 세종시의회 의장은 "행정수도의 상징성을 지닌 세종에서 전국 시·도의회 의장님들을 모시고 제20대 전반기 지도부를 구성하는 뜻깊은 정기회를 갖게 되어 매우 의의가 크다"며 "새롭게 출범하는 협의회 회장단과 함께 전국 광역의회가 더욱 긴밀한 협력체계를 구축하고, 지방의회의 자치권과 독립성이 한 단계 성장할 수 있도록 힘을 모으겠다"고 강조했다.이어 "행정수도 완성은 단지 세종시만의 과제가 아니라 국가균형발전의 첫걸음이자, 전국이 골고루 잘사는 대한민국으로 나아가는 길"이라며 "전국 시·도의회가 연대하고 함께할 때 그 추진력은 비로소 완성될 것"이라고 연대의 필요성을 피력했다.마지막으로 안 의장은 "2026년은 실질적인 자치분권 확립과 지방의회 위상 제고를 이뤄내야 하는 중차대한 시기"라며 "세종시의회는 대한민국시도의회의장협의회와 끊임없이 소통하며 지방의회의 전문성을 강화하고, 광역의회 간 상생 협력을 바탕으로 지역 현안들을 풀어나가는 데 모든 의정 역량을 집중하겠다"고 약속했다.