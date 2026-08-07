폭염에 쓰러진 배달라이더가 구급차 거부하며 남긴 한마디

노동자의 생명과 안전을 지키기 위해 고군분투하는 노동자의 목소리가 대통령의 목소리보다 커져야 산업재해를 막을 수 있습니다. 박정훈 공공운수노조 노동안전보건위원회 위원장이 산업현장에서 동료와 시민의 안전을 지키기 위해 고군분투하는 노동자들의 이야기를 전합니다.

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큰사진보기 ▲주성중 조합원이 인터뷰하는 모습. ⓒ 공공운수노조 관련사진보기

- 어제 (4일) 경기도 양주에서 2시간 동안 일을 하던 라이더가 쓰러진 사건이 있었습니다. 영상을 보니 배달해야 한다고 구급차 타는 걸 거부하시더라고요.

- 라이더들은 폭염이라고 쉬엄쉬엄 일하기 어려운 구조겠네요.

- 산안법이 개정되면서 33도 이상에서 2시간 일하면 20분 휴식이 의무화됐는데 특수고용 플랫폼 노동자에게는 적용하기 어렵겠네요.

큰사진보기 ▲주성중 조합원이 오토바이를 탄 모습. ⓒ 공공운수노조 관련사진보기

- 78년생이시면, 곧 50이 되십니다. 처음부터 배달 일을 하셨나요?

- 금융과 증권을 전공하셨으면 주식투자도 하셨겠네요?

- 2014년에 배달 일을 시작하셨으면 플랫폼이 시장을 장악하기 전이네요.

-라이더들은 '안라무복'(안전라이딩 무사복귀)이 인사말입니다. 사고가 일상인데, 본인이나 주변 라이더 중에 기억에 남는 사고가 있나요?

- 라이더유니온에 가입한 것도 배달료나 안전 문제를 해결하고 싶어서였나요?

- 라이더유니온에서 주로 어떤 일을 하고 있나요?

큰사진보기 ▲주성중 조합원의 오토바이에 있는 소형소화기 ⓒ 공공운수노조 관련사진보기

- 라이더 안전지킴이이면 라이더 안전을 지키는 건가요?

- 라이더가 라이더에게 안전교육을 하는 것도 인상적입니다.

- 이륜차 주차 단속 문제는 시민들이 잘 모를 것 같아요.

큰사진보기 ▲태국 국회에 조성되어 있는 이륜차 주차장 ⓒ 주성중 관련사진보기

- 안전교육이나 산재상담만으로는 배달노동자 사고를 예방하기는 힘들 것 같아요. 배달노동자 사고의 핵심적 원인은 무엇일까요?

- 여러 구조적 원인에도 불구하고 결국 돈을 벌기 위해 교통법규를 위반하는 건 잘못된 거라는 비판도 만만치 않습니다. 시민들에게 하고 싶은 말이 있다면요?