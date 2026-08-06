특검, 계엄 다음날 당정대 회의 참석 한동훈 소환 통보

큰사진보기 ▲한동훈 무소속 의원이 지난달 30일 오후 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 검사의 보완수사권 폐지 등을 담은 형사소송법 개정안의 본회의 처리를 앞두고 더불어민주당의 강행 처리 방침을 비판하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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종합특검(특별검사 권창영)이 12·3 윤석열 내란 다음 날 당정대(당·정부·대통령실) 회의에 참석했던 한동훈 무소속 의원에게 소환을 통보했다.김지미 특검보는 6일 "오는 12일 오전 10시 한동훈 의원을 참고인 신분으로 출석하라고 했다"라고 밝혔다.특검은 한 의원이 국민의힘 대표 신분으로 당정대 회의에 참석한 경위와 논의 내용을 확인하는 한편, 이 당정대 회의가 일명 '안가 회동'과 연관성이 있는지 살펴볼 방침이다. 특검은 당정대 회의와 저녁 삼청동 안가 회동에서 윤석열의 비상계엄을 정당화하는 논리를 개발하려 했다고 의심하고 있다.한 의원은 당시 서울 종로구 삼청동 국무총리 공관에서 열린 당정대 회의에 참석한 뒤 용산 대통령실에서 윤석열(전직 대통령)·한덕수(전 국무총리)·추경호(전 국민의힘 원내대표) 등과 만나 후속 대책을 논의했다.이후 한 의원은 일정을 모두 소화한 뒤 국회에서 열린 비상의원총회에 참석하며 기자들에게 "계엄이 경고성일 수 없다"라며 윤석열 전 대통령 탈당 요구를 한덕수 국무총리와 정진석 비서실장에게 전달했다고 말했다.앞서 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관 부장판사)는 박성재 전 법무부 장관에게 징역 25년을 선고하면서 2024년 12월 4일 당정대 회의에서 윤석열의 탄핵 소추와 수사에 대한 대응 계획이 논의됐다고 판단했다.이후 박 전 장관이 임세진 전 법무부 검찰과장에게 계엄 정당화 문건을 작성하라고 지시했고, 안가 회동 참석자들이 이 문건을 토대로 비상계엄의 정당성과 불가피성에 관한 논리를 구성해 이를 윤석열에게 보고했다고 짚었다.그러나 한 의원은 특검 소환 통보가 알려진 뒤 자신의 페이스북에 "(6.3 지방선거) 선거 기간에 아무 이유 없이 출국 금지를 시켜놓고 몇 달씩 멋대로 연장해 가면서도 한 번도 부르지 않더니, 이제 와서 (특검이) 보여주기식 언론 플레이를 한다"라며 "정치 특검이 하려는 정치 수사를 도와줄 생각은 없다"라고 밝혔다.