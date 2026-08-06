'김용범 경질론' 일축한 청와대 "대책 챙기는 게 더 중요"

▲성기홍 홍보소통수석이 10일 청와대 기자회견장에서 신임 국무조정실장 임명 관련 브리핑을 하고 있다. 이재명 대통령은 임기근 기획예산처 차관을 국무조정실장으로 임명했다. 2026.7.10 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기