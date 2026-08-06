'김용범 경질론' 일축한 청와대 "대책 챙기는 게 더 중요"

성기홍 청와대 홍보소통수석이 6일 야권의 이른바 '김용범 경질론'을 일축했다. 지금은 문책이 아닌 대책이 중요한 시점이라고 강조했다.
앞서 국민의힘은 코스피 시장의 변동성을 키운 단일상품 레버리지 ETF 도입과 관련해 김용범 정책실장 등에게 책임을 물어야 한다고 주장하는 중이다. 특히 조국혁신당의 조국 혁신정책연구원장도 전날(5일) 따로 SNS에 이번 단일상품 레버리지 ETF 도입은 명백한 정책 실패라면서 '김용범 경질론'에 가세한 바 있다.
이에 대해 청와대가 분명한 입장을 밝힌 셈이다
성 수석은 이날 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼'와 한 인터뷰에 관련 질문을 받고 "(부동산·주식시장 관련) 정책실장은 물론이고 청와대 당국자 모두가 이 모든 상황을 꼼꼼하게 점검하고 있다"면서 "지금은 시장을 일단 유의 깊게 살피면서 대책을 챙기는 것이 저희로서는 더 중요한 사항이라 생각하고 있다"고 했다.
또한 "단일종목 레버리지 ETF가 증시 변동성을 키우는 요인이었다는 점을 청와대도 인식하고 있다"며 "이미 보완대책을 내놓고 지금 현재 시장상황을 예의주시하고 있다. 이 상황을 꼼꼼하게 점검하면서 필요하다면 추가대책도 검토하고 있는 게 사실"이라고 말했다.
"세금으로 집값 잡겠단 생각 아냐... 전월세 안정책 지속 추진할 것"
성 수석은 이날 부동산 정책에 대한 국민들의 우려도 잘 알고 있고 다각적 대책을 마련하고 있다고도 설명했다. 특히 "가급적 빠른 시일 내에 국민들께 공급 문제까지 포함해 정책을 내놓을 예정"이라고 했다. 참고로 이재명 대통령은 오는 7일 오후 부동산 정책을 점검하는 비공개 회의를 주재할 예정이다(관련기사 : 이 대통령, 7일에 또 한번 부동산 정책 점검 https://omn.kr/2jb6b
).
이와 관련 그는 "이번 세제개편안의 목적이 시장 안정이냐, 부자에 대한 과세냐"는 질문에 "대통령도 누차 밝혔듯 정부는 세금으로 집값을 잡겠다는 생각은 갖고 있지 않다"며 "부동산 시장 안정을 위해서 단기적으로 대응하는 목적의 세제 개편이 아니라는 점을 분명히 말씀드린다"고 했다.
이어 "거주용 1주택자는 최대한 보호하고 일정 가액 이상의 주택, 그리고 비거주 주택 그리고 다주택에 대한 부담은 단계적으로 정상화하는 것이 핵심"이라며 "주택 공급 확대, 그리고 주택금융 합리화 등에 대한 다각적 대책을 현재 강구 중"이라고 말했다.
전·월세 대책 부재 비판에 대해서는 "보유세 인상이 모두 그쪽(세입자)으로 전가되긴 좀 구조적으로 어려운 측면도 있다"면서도 "앞으로 정부는 전·월세 안정을 위해서 공공 임대 공급을 확대하고 청년이라든지 무주택자에 대한 주거비 부담 완화 방안을 지속적으로 추진할 것"이라고 밝혔다.
아울러 "매우 비상한 각오로 임하고 있다"며 "(과천경마장·태릉골프장 부지 등) 진도가 나지 않는 부분들을 직접 대통령이 챙기면서 해당 부처에 최대한 과거의 관습을 탈피해 비상한 해법을 내놓으면서 공급 물량을 확보하라고 말하고 계시니 좀 지켜보도록 하자"고 덧붙였다.
"대통령, 개정 형소법의 전반적 취지나 핵심 내용 당연히 숙지하고 있어"
한편 성 수석은 이날 "이 대통령은 개정 형사소송법에 대한 내용의 전반적인 취지라든지 핵심 내용을 당연히 숙지하고 계신다"고 밝혔다.
이 대통령이 지난 5일 행정안전부·법무부·경찰청·검찰청 대상 업무보고 당시 검·경 합동수사본부에 파견된 검사의 역할을 확인하면서 "개정된 형소법을 저는 안 읽어봤다"고 언급한 데 대한 설명이다(관련기사 : 합수부 파견 검사 역할은? 대통령이 물은 '검찰 수사권 폐지' 이후 https://omn.kr/2jb9b
).
성 수석은 "보완수사권 폐지를 두고 아주 논쟁이 됐고 쟁점이 됐는데 대통령이 그 중요한 걸 다 안 봤다고 생각하는 분들이 많은 것 같다"는 사회자의 지적에 "그건 전체적으로 업무보고의 논의 과정의 맥락을 좀 보시면 좋을 것 같다"며 이 같이 답했다.
또 "(내용을) 모른다는 취지가 아니라 이 검경 합수부의 내용, 그 부분에 대해 과연 어떻게 이해하고 있는지를 설명하고 좀 묻고 질문하는 과정에서 그 발언들이 나온 걸로 이해한다"면서 "앞으로 (개정 형소법 시행) 이후 과정에서 국민의 삶에 불편함이 없도록 준비해야 된다는 차원에서 어제 발언이 나온 거로 저는 생각하고 있다"고 말했다.